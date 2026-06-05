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Jung Kook ร่วมดีไซน์แคปซูลคอลเล็กชันแรกกับ Calvin Klein

แฟชั่น News

Jung Kook ร่วมดีไซน์แคปซูลคอลเล็กชันแรกกับ Calvin Klein
Jung KookCalvin Kleinแคปซูลคอลเล็กชัน
📆6/5/2026 12:48 PM
📰thestandardth
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 63%

Jung Kook ปรากฏตัวในงานอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ แฟล็กชิปสโตร์สาขาฮาราจูกุ โดยร่วมดีไซน์แคปซูลคอลเล็กชันแรกกับแบรนด์ Calvin Klein พร้อมจัดแสดงลุคสุดไอคอนิกของ Jung Kook

ฉลองความสำเร็จของ แคปซูลคอลเล็กชัน ที่ทางแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่าง Jung Kook ได้ร่วมดีไซน์ครั้งแรกกับอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ แฟล็กชิปสโตร์ สาขา ฮาราจูกุ ที่โตเกียว โดย Jung Kook ปรากฏตัวในลุคโดดเด่นด้วยเสื้อแจ็กเกตหนังดีไซน์เรซซิงรุ่นพิเศษจากคอลเล็กชัน Jung Kook for Calvin Klein สวมทับแจ็กเกตเดนิมทรัคเกอร์สีน้ำเงินยุค 90s จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงตรงยุค 90s นอกจากนี้ MINGYU อีกหนึ่งแขกคนสำคัญของแบรนด์ ก็มาร่วมปรากฏตัวในงานพร้อมแจ็กเกตเดนิมทรัคเกอร์สีดำยุค 90s จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงหลวมสีเทา และ ยังมีดีเจชื่อดังอย่าง Gothicc และ Conducta มาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าคนดังในลุคเดนิมสุดไอคอนิกของ Calvin Klein ไม่ว่าจะเป็น Ayaka Miyoshi, Claude Morgan, Akihisa Shiono, Kita Komagine, Nao Takahashi, Shoma Nagumo, Seira Anzai, Hina Yoshihara รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไทย Natt - Nattamon Chokjindachai ร้าน Calvin Klein แฟล็กชิปสโตร์ สาขา ฮาราจูกุ ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นงานจัดแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟ สะท้อนโลกของแบรนด์ Calvin Klein ผ่านมุมมองของ Jung Kook พร้อมสอดแทรกดีเทลงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปรเจกต์ความร่วมมือพิเศษนี้ ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ลายดอกยางรถบนพื้น มอเตอร์ไซค์ และหมวกกันน็อกขนาดโอเวอร์ไซส์พร้อมลายเซ็นของ Jung Kook หลังจบงานอีเวนต์นี้ พื้นที่บริเวณชั้น 3 ของร้านจะยังคงเปิดเป็นป๊อปอัพพิเศษให้แฟนๆ และผู้ที่สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2026 โดยจะมีการจัดแสดงลุค Calvin Klein สุดไอคอนิกของ Jung Kook พร้อมคัดสรรไอเทมหลากหลายสไตล์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคอลเล็กชันล่าสุด เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมช้อปไอเทมยอดนิยมของแบรนด์กันอย่างเต็มอิ่.

ฉลองความสำเร็จของแคปซูลคอลเล็กชันที่ทางแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่าง Jung Kook ได้ร่วมดีไซน์ครั้งแรกกับอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ แฟล็กชิปสโตร์สาขาฮาราจูกุ ที่โตเกียว โดย Jung Kook ปรากฏตัวในลุคโดดเด่นด้วยเสื้อแจ็กเกตหนังดีไซน์เรซซิงรุ่นพิเศษจากคอลเล็กชัน Jung Kook for Calvin Klein สวมทับแจ็กเกตเดนิมทรัคเกอร์สีน้ำเงินยุค 90s จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงตรงยุค 90s นอกจากนี้ MINGYU อีกหนึ่งแขกคนสำคัญของแบรนด์ ก็มาร่วมปรากฏตัวในงานพร้อมแจ็กเกตเดนิมทรัคเกอร์สีดำยุค 90s จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงหลวมสีเทา และ ยังมีดีเจชื่อดังอย่าง Gothicc และ Conducta มาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าคนดังในลุคเดนิมสุดไอคอนิกของ Calvin Klein ไม่ว่าจะเป็น Ayaka Miyoshi, Claude Morgan, Akihisa Shiono, Kita Komagine, Nao Takahashi, Shoma Nagumo, Seira Anzai, Hina Yoshihara รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไทย Natt - Nattamon Chokjindachai ร้าน Calvin Klein แฟล็กชิปสโตร์ สาขาฮาราจูกุ ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นงานจัดแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟ สะท้อนโลกของแบรนด์ Calvin Klein ผ่านมุมมองของ Jung Kook พร้อมสอดแทรกดีเทลงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปรเจกต์ความร่วมมือพิเศษนี้ ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ลายดอกยางรถบนพื้น มอเตอร์ไซค์ และหมวกกันน็อกขนาดโอเวอร์ไซส์พร้อมลายเซ็นของ Jung Kook หลังจบงานอีเวนต์นี้ พื้นที่บริเวณชั้น 3 ของร้านจะยังคงเปิดเป็นป๊อปอัพพิเศษให้แฟนๆ และผู้ที่สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2026 โดยจะมีการจัดแสดงลุค Calvin Klein สุดไอคอนิกของ Jung Kook พร้อมคัดสรรไอเทมหลากหลายสไตล์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคอลเล็กชันล่าสุด เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมช้อปไอเทมยอดนิยมของแบรนด์กันอย่างเต็มอิ่

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thestandardth /  🏆 16. in TH

Jung Kook Calvin Klein แคปซูลคอลเล็กชัน แฟล็กชิปสโตร์ ฮาราจูกุ

 

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