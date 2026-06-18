Jong-Wichai Bounphiboon (Jong PERSES) Recites Song for iQIYI Original Drama "Don't Be Too Emotional"

Jong-Wichai Bounphiboon, also known as Jong PERSES, has been chosen to recite a song for the iQIYI Original Drama "Don't Be Too Emotional". The song is called Colorblind and it will be featured in the drama. Jong-Wichai is excited and grateful for the opportunity to recite a song for the drama. The song expresses the emotions of the main character, who is in love with the main villain but tries to ignore him.
เตรียมหูเคลือบทอง00 อุ่นเครื่องก่อนซีรีส์ออนสำหรับ iQIYI Original "อย่าขอพี่เจน Don’t Be Too Emotional" ที่งานนี้พร้อมส่งเพลงประกอบซีรีส์มาขโมยหัวใจแฟนๆ กันก่อนด้วยการดึงนักร้องหนุ่มมากความสามารถ จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ หรือ จั๋ง PERSES มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง Colorblind นอกจากนี้ยังได้ GeniePak (จีนี่ภัค) มาร่วม Featuring พร้อมแต่งเพลงและเป็นโคโปรดิวเซอร์อีกด้วย โดย หนุ่มจั๋ง พูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า "เพลงนี้ถือเป็นการมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกของผมครับตื่นเต้น ดีใจ และเป็นเกียรติมากครับ ที่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสและเลือกผมมาร้องเพลงซีรีส์เรื่องนี้ เนื้อหาเพลงจะแสดงอารมณ์ของตัวเจนเล็กที่มีต่อเจนใหญ่ ที่ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นคนอันตราย หรือ Red flag แต่เพราะความตกหลุมรักเลยยอมมองข้าม และลองเผชิญหน้าด้วยตนเอง.
เตรียมหูเคลือบทอง00 อุ่นเครื่องก่อนซีรีส์ออนสำหรับ iQIYI Original "อย่าขอพี่เจน Don’t Be Too Emotional" ที่งานนี้พร้อมส่งเพลงประกอบซีรีส์มาขโมยหัวใจแฟนๆ กันก่อนด้วยการดึงนักร้องหนุ่มมากความสามารถ จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ หรือ จั๋ง PERSES มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง Colorblind นอกจากนี้ยังได้ GeniePak (จีนี่ภัค) มาร่วม Featuring พร้อมแต่งเพลงและเป็นโคโปรดิวเซอร์อีกด้วย โดย หนุ่มจั๋ง พูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า "เพลงนี้ถือเป็นการมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกของผมครับตื่นเต้น ดีใจ และเป็นเกียรติมากครับ ที่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสและเลือกผมมาร้องเพลงซีรีส์เรื่องนี้ เนื้อหาเพลงจะแสดงอารมณ์ของตัวเจนเล็กที่มีต่อเจนใหญ่ ที่ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นคนอันตราย หรือ Red flag แต่เพราะความตกหลุมรักเลยยอมมองข้าม และลองเผชิญหน้าด้วยตนเอง
Jong-Wichai Bounphiboon Jong PERSES Colorblind Iqiyi Original Drama Don't Be Too Emotional
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