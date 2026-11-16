Joker Family ร่วม ก้าวคนละก้าว จัดวิ่งการกุศล "ก้าวมาดิคร้าบ!" 13 มี.ค.นี้
Joker Family จับมือ มูลนิธิตั๊ก บรึญ และ ก้าวคนละก้าว จัดงานวิ่งการกุศล "ก้าวมาดิคร้าบ!" วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2570 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมโชว์ตลกและคอนเสิร์ต ตูน บอดี้สแลม
กลุ่มศิลปินตลกชั้นนำอย่าง Joker Family ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ มูลนิธิ ตั๊ก บรึญ (องค์กรของ ตูน บอดี้สแลม) เพื่อจัดกิจกรรมการกุศล名为 " ก้าวมาดิคร้าบ!" โดยงานนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการวิ่งเพื่อสุขภาพและความบันเทิงแบบจัดเต็ม พร้อมเชิญชวนครอบครัวและแฟนคลับมาร่วมสร้างรอยยิ้มและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน
รายละเอียดกิจกรรมและเส้นทางการวิ่ง
กิจกรรม "ก้าวมาดิคร้าบ!" จะจัดขึ้นในเช้าของวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2570 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นงานวิ่งช่วงเช้าที่เน้นความสนุกและเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกทำภารกิจในเส้นทางการวิ่งตามความถนัดและความพร้อมของร่างกาย โดยแบ่งระยะทางออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับทั้งผู้เริ่มต้นและนักวิ่งมือโปรAlso readผู้นำจีน-รัสเซีย-สหรัฐฯ เตรียมประชุมหารือครั้งประวัติศาสตร์
แนวคิดหลักของงานคือ "วิ่งใจฟู ดูตลก โดดกับพี่ตูน" ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศภายในงานที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการวิ่งทั่วไป โดยนอกจากจะมีเส้นทางวิ่งที่สวยงามแล้ว ยังมีการประดับตกแต่งและจัดกิจกรรมย่อยตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความคึกคักและสีสันให้แก่งานอย่างเต็มที่
lineup ศิลปินตลกและคอนเสิร์ตปิดท้าย
ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้งานนี้โดดเด่นคือ การเปิดพื้นที่ให้สายฮาได้แสดงฝีมือเต็มที่ โดยทีม Joker Family ประกอบด้วย ตั๊ก บรึญ, แจ๊ส JSPKK, หลุยส์ ชวนชื่น, บอล เชิญยิ้ม และนุ้ย เชิญยิ้ม จะเข้ามาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานตลอดงาน พวกเขาจะปรากฏตัวตลอดเส้นทางการวิ่งและจุดพักเพื่อมอบความบันเทิงผ่านมุกตลกสดและการเล่นกับนักวิ่ง
หลังจากที่นักวิ่งทำภารกิจเสร็จสิ้นและได้ร่วมหัวเราะกับทีมตลกแล้ว กิจกรรมจะเปลี่ยนบรรยากาศสู่ความมันส์แบบ Rock Concert กับคอนเสิร์ตจาก วง ตูน บอดี้สแลม นักร้องนำและประธาน มูลนิธิตั๊ก บรึญ จะขึ้นมาโชว์พลังเสียงและเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดร่วมเต้นและกระโดดไปพร้อมกัน ถือเป็นช่วงปิดท้ายที่สร้างพลังใจและความทรงจำที่ดีให้แก่ทุกคน
วัตถุประสงค์และทิศทางรายได้สู่การกุศล
รายได้จากการขายบัตรและเงินบริจาครวมทั้งรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากงาน "ก้าวมาดิคร้าบ!" จะถูกนำไปมอบให้แก่ กองทุนก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 7 ซึ่งบริหารงานโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนทรัพยากร
การร่วมมือกันระหว่าง Joker Family และ ก้าวคนละก้าว ในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการระดมทุน แต่ยัง旨在สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายและมีความบันเทิงสูง เป็นการเปลี่ยนพลังของความสนุกไปเป็นโอกาสที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ผ่านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน
ช่องทางลงทะเบียนและติดตามข่าวสาร
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเริ่มดำเนินการลงทะเบียนและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบการ ข้อแนะนำในการแต่งกาย และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ มูลนิธิตั๊ก บรึญ ที่ www.kaokonlakao.or.th และติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมออนไลน์ของ Joker Family ได้ที่ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่แล้ว
ทั้งนี้ การแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและความเป็นระบบของทีมงานผู้จัดที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนอย่างแท้จริง
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