JohnJud: โมเดลจัดการสัตว์จรจัดแบบยั่งยืน สร้างเมืองแห่งความเมตตา

ชมรม JohnJud นำหลักการ TNR (Trap-Neuter-Return) มาใช้จัดการปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่จุฬาฯ และรอบข้าง เน้นการทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่พื้นที่เดิม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับฟีดเดอร์และชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ปัญหาของ สัตว์จรจัด เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน สังคม การจัดการกับ สัตว์จรจัด อย่างยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ เช่น การจับสัตว์ไปรวมกันในสถานสงเคราะห์มักจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาความแออัด ขาดแคลนงบประมาณ และมาตรฐานการดูแลที่ไม่เพียงพอ ทำให้สวัสดิภาพของสัตว์แย่ลงกว่าเดิม นอกจากนี้ การย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่เดิมก็อาจนำไปสู่การเข้ามาของ สัตว์จรจัด ตัวใหม่ที่ไม่ได้รับการ ทำหมัน ทำให้เกิดวงจรที่ไม่สิ้นสุด ชมรม JohnJud เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และได้นำหลักการสากล TNR (Trap-Neuter-Return) มาใช้ในการจัดการกับ สัตว์จรจัด ในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบ หลักการ TNR คือการจับ สัตว์จรจัด มา ทำหมัน ฉีด วัคซีน และปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากร สัตว์จรจัด อย่างยั่งยืน เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวมี ‘พื้นที่ของมันเอง’ และการปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิมจะช่วยให้สัตว์ตัวเก่าคุมพื้นที่ไว้ ไม่ให้ สัตว์จรจัด ตัวใหม่เข้ามาเพิ่ม การ ทำหมัน ยังช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การกัด การข่วน และการส่งเสียงดังรบกวน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง สัตว์จรจัด กับคนในชุมชน ชมรม JohnJud ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายกายภาพของมหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ TNR โดยที่ผ่านมาได้ ทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดไปแล้วกว่า 500 ตัว และหาบ้านใหม่ให้ สัตว์จรจัด ได้สำเร็จกว่า 200-300 ตัว นอกจากการ ทำหมัน และหาบ้านใหม่แล้ว ชมรมยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ‘ ฟีดเดอร์ ’ หรือกลุ่มคนที่คอยให้อาหาร สัตว์จรจัด ในแต่ละพื้นที่ โดย ฟีดเดอร์ จะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการแจ้งข่าวเมื่อมี สัตว์จรจัด ป่วย หรือมี สัตว์จรจัด ตัวใหม่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ชมรมสามารถเข้าถึง สัตว์จรจัด ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับ ฟีดเดอร์ ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างชมรมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง ความยั่งยืน ให้กับโครงการ TNR ชมรม JohnJud เชื่อว่าการแก้ปัญหา สัตว์จรจัด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกคนที่ต้องการเห็น สังคม ที่อบอุ่นและเมตตา แนวคิดของชมรม JohnJud สอดคล้องกับหลักการ One Health ของสาธารณสุข ซึ่งมองว่าสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อสัตว์มีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่เป็นแหล่งโรค สังคม รอบข้างก็จะปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาวะของมนุษย์ในที่สุด การจัดการกับ สัตว์จรจัด อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือสัตว์ แต่ยังเป็นการสร้าง สังคม ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ชมรม JohnJud ชวนให้เรากลับมาทบทวนความหมายของ ‘เมืองที่ยั่งยืน’ ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่ตึกสูงหรือระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย แต่อาจหมายถึงเมืองที่มีพื้นที่ให้ความเมตตาได้ทำงาน มีระบบที่จัดการกับความหลากหลายของชีวิตได้อย่างเป็นธรรม และมีคนในชุมชนที่ร่วมมือกันดูแลปัญหา สัตว์จรจัด เพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของชมรม JohnJud หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้กับชีวิต สัตว์จรจัด และชุมชนรอบรั้วจุฬาฯ ได้ ไม่ว่าจะมาเป็นอาสาสมัคร สนใจรับเลี้ยงสัตว์ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการ ทำหมัน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถติดต่อชมรมได้ทุกช่องทา.
ปัญหาของสัตว์จรจัดเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม การจัดการกับสัตว์จรจัดอย่างยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ เช่น การจับสัตว์ไปรวมกันในสถานสงเคราะห์มักจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาความแออัด ขาดแคลนงบประมาณ และมาตรฐานการดูแลที่ไม่เพียงพอ ทำให้สวัสดิภาพของสัตว์แย่ลงกว่าเดิม นอกจากนี้ การย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่เดิมก็อาจนำไปสู่การเข้ามาของสัตว์จรจัดตัวใหม่ที่ไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้เกิดวงจรที่ไม่สิ้นสุด ชมรม JohnJud เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และได้นำหลักการสากล TNR (Trap-Neuter-Return) มาใช้ในการจัดการกับสัตว์จรจัดในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ หลักการ TNR คือการจับสัตว์จรจัดมาทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดอย่างยั่งยืน เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวมี ‘พื้นที่ของมันเอง’ และการปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิมจะช่วยให้สัตว์ตัวเก่าคุมพื้นที่ไว้ ไม่ให้สัตว์จรจัดตัวใหม่เข้ามาเพิ่ม การทำหมันยังช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การกัด การข่วน และการส่งเสียงดังรบกวน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์จรจัดกับคนในชุมชน ชมรม JohnJud ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายกายภาพของมหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ TNR โดยที่ผ่านมาได้ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดไปแล้วกว่า 500 ตัว และหาบ้านใหม่ให้สัตว์จรจัดได้สำเร็จกว่า 200-300 ตัว นอกจากการทำหมันและหาบ้านใหม่แล้ว ชมรมยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ‘ฟีดเดอร์’ หรือกลุ่มคนที่คอยให้อาหารสัตว์จรจัดในแต่ละพื้นที่ โดยฟีดเดอร์จะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการแจ้งข่าวเมื่อมีสัตว์จรจัดป่วย หรือมีสัตว์จรจัดตัวใหม่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ชมรมสามารถเข้าถึงสัตว์จรจัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟีดเดอร์ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างชมรมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ TNR ชมรม JohnJud เชื่อว่าการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกคนที่ต้องการเห็นสังคมที่อบอุ่นและเมตตา แนวคิดของชมรม JohnJud สอดคล้องกับหลักการ One Health ของสาธารณสุข ซึ่งมองว่าสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อสัตว์มีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่เป็นแหล่งโรค สังคมรอบข้างก็จะปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาวะของมนุษย์ในที่สุด การจัดการกับสัตว์จรจัดอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือสัตว์ แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ชมรม JohnJud ชวนให้เรากลับมาทบทวนความหมายของ ‘เมืองที่ยั่งยืน’ ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่ตึกสูงหรือระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย แต่อาจหมายถึงเมืองที่มีพื้นที่ให้ความเมตตาได้ทำงาน มีระบบที่จัดการกับความหลากหลายของชีวิตได้อย่างเป็นธรรม และมีคนในชุมชนที่ร่วมมือกันดูแลปัญหาสัตว์จรจัดเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของชมรม JohnJud หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้กับชีวิตสัตว์จรจัดและชุมชนรอบรั้วจุฬาฯ ได้ ไม่ว่าจะมาเป็นอาสาสมัคร สนใจรับเลี้ยงสัตว์ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการทำหมัน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถติดต่อชมรมได้ทุกช่องทา
สัตว์จรจัด TNR Johnjud จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหมัน วัคซีน ฟีดเดอร์ One Health ความยั่งยืน สังคม
