JohnJud: โมเดลดูแลสัตว์จรจัดแบบยั่งยืน สร้างเมืองแห่งความเมตตา

ชมรม JohnJud นำเสนอแนวทาง TNR (Trap-Neuter-Return) ในการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดอย่างยั่งยืน เน้นการทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่พื้นที่เดิม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่อบอุ่นและเมตตาต่อสัตว์
ปัญหาของ สัตว์จรจัด เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ชมรม JohnJud ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดูแล สัตว์จรจัด ในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบ ได้นำเสนอแนวทางที่แตกต่างและยั่งยืนในการจัดการกับปัญหานี้ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ ซึ่งมักจะนำไปสู่การเวียนวัยของการเข้ามาของ สัตว์จรจัด ตัวใหม่ที่ไม่ได้รับการ ทำหมัน ชมรมฯ ได้เลือกใช้หลักการ TNR (Trap-Neuter-Return) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หลักการนี้เกี่ยวข้องกับการจับ สัตว์จรจัด มา ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิมที่พวกมันอาศัยอยู่ แนวทางนี้มีเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวมี ‘พื้นที่ของมันเอง’ และการปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่เดิมจะช่วยให้สัตว์ตัวเดิมสามารถควบคุมพื้นที่และป้องกันไม่ให้ สัตว์จรจัด ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มจำนวน ซึ่งเป็นการควบคุมประชากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อทั้งคนและสัตว์ การส่ง สัตว์จรจัด ไปยังสถานสงเคราะห์อาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานสงเคราะห์มักประสบปัญหาความแออัด ขาดแคลนทรัพยากร และไม่ได้มาตรฐานในการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม ทำให้สวัสดิภาพของสัตว์อาจแย่ลงกว่าเดิม ชมรม JohnJud ตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้ และมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการควบคุมประชากรผ่านการ ทำหมัน และฉีดวัคซีน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชมรมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากฝ่ายกายภาพของมหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทำให้สามารถ ทำหมัน สุนัขและแมวจรจัดไปแล้วกว่า 500 ตัว และหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์เหล่านี้ได้สำเร็จกว่า 200-300 ตัว ความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทำงานร่วมกันและความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่อบอุ่นและเมตตาต่อสัตว์ การดูแล สัตว์จรจัด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนที่ต้องการเห็นสังคมที่น่าอยู่และมีความสุข ชมรม JohnJud เชื่อมโยงแนวทางการทำงานของตนกับหลักการ One Health ของสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เมื่อสัตว์มีสุขภาพดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พวกมันจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรค และสังคมโดยรอบก็จะปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาวะของมนุษย์เช่นกัน ชมรมฯ ได้สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับ ‘ฟีดเดอร์’ หรือกลุ่มคนที่คอยให้อาหาร สัตว์จรจัด ในแต่ละพื้นที่ โดยให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ที่ป่วย ต้องการวัคซีน หรือมี สัตว์จรจัด ตัวใหม่เข้ามาในพื้นที่ เรื่องราวของ JohnJud ชวนให้เราทบทวนความหมายของ ‘เมืองที่ยั่งยืน’ ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย แต่รวมถึงพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ความเมตตาและการดูแลสัตว์สามารถเกิดขึ้นได้ การแก้ปัญหา สัตว์จรจัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของชมรมฯ หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต สัตว์จรจัด และชุมชนรอบจุฬาฯ ไม่ว่าจะด้วยการเป็นอาสาสมัคร สนใจรับเลี้ยง หรือบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการ ทำหมัน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได.
สัตว์จรจัด Johnjud TNR ทำหมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย One Health ความยั่งยืน สวัสดิภาพสัตว์
