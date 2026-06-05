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Joe และ Amy กลายเป็นผู้กู้รายแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้ Bitcoin ค้ำประกันสินเชื่อบ้านได้สำเร็จ

เศรษฐกิจ News

Joe และ Amy กลายเป็นผู้กู้รายแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้ Bitcoin ค้ำประกันสินเชื่อบ้านได้สำเร็จ
Bitcoinสินเชื่อบ้านBetter
📆6/5/2026 7:39 AM
📰siamblockchain
58 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 53%

Joe และ Amy คู่สามีภรรยาวัย 30 ต้น ๆ จากเมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน กลายเป็นผู้กู้รายแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้ Bitcoin ค้ำประกันสินเชื่อบ้านได้สำเร็จ โดยไม่ต้องขายเหรียญออกมาเป็นเงินสดสำหรับวางดาวน์

Joe และ Amy คู่สามีภรรยาวัย 30 ต้น ๆ จากเมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน กลายเป็นผู้กู้รายแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้ Bitcoin ค้ำประกัน สินเชื่อบ้าน ได้สำเร็จ โดยไม่ต้องขายเหรียญออกมาเป็นเงินสดสำหรับวางดาวน์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Better และ Coinbase ที่เปิดทางให้ผู้ถือ Bitcoin นำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้สร้างสภาพคล่องได้จริง ขณะเดียวกันยังคงถือครองเหรียญต่อไปได้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า Bitcoin กำลังถูกยอมรับในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินมากขึ้น ไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรเหมือนในอดีต Bitcoin สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการคริปโตเคอร์เรนซีอีกครั้ง หลังคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันสามารถใช้ Bitcoin เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้ซื้อบ้านได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยไม่จำเป็นต้องขายเหรียญ รูปแบบดังกล่าวเปิดทางให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินดาวน์บ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายเหรียญออกมาแปลงเป็นเงินสดก่อน บริษัท Better และ Coinbase ประกาศว่า ผู้กู้รายแรกคือ Joe และ Amy คู่สามีภรรยาวัย 30 ต้นๆ จากเมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน ซึ่งสามารถกู้ซื้อบ้านหลังแรกโดยใช้ Bitcoin ค้ำประกันได้สำเร็จ โดยไม่จำเป็นต้องขาย BTC ของพวกเขาเลยแม้แต่เหรียญเดีย.

Joe และ Amy คู่สามีภรรยาวัย 30 ต้น ๆ จากเมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน กลายเป็นผู้กู้รายแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้ Bitcoin ค้ำประกันสินเชื่อบ้านได้สำเร็จ โดยไม่ต้องขายเหรียญออกมาเป็นเงินสดสำหรับวางดาวน์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Better และ Coinbase ที่เปิดทางให้ผู้ถือ Bitcoin นำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้สร้างสภาพคล่องได้จริง ขณะเดียวกันยังคงถือครองเหรียญต่อไปได้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่า Bitcoin กำลังถูกยอมรับในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินมากขึ้น ไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรเหมือนในอดีต Bitcoin สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการคริปโตเคอร์เรนซีอีกครั้ง หลังคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันสามารถใช้ Bitcoin เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้ซื้อบ้านได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยไม่จำเป็นต้องขายเหรียญ รูปแบบดังกล่าวเปิดทางให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินดาวน์บ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายเหรียญออกมาแปลงเป็นเงินสดก่อน บริษัท Better และ Coinbase ประกาศว่า ผู้กู้รายแรกคือ Joe และ Amy คู่สามีภรรยาวัย 30 ต้นๆ จากเมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน ซึ่งสามารถกู้ซื้อบ้านหลังแรกโดยใช้ Bitcoin ค้ำประกันได้สำเร็จ โดยไม่จำเป็นต้องขาย BTC ของพวกเขาเลยแม้แต่เหรียญเดีย

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin สินเชื่อบ้าน Better Coinbase Joe Amy

 

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