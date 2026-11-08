Jeff Satur นำทีมแสดง MY CHEF IN CRIME เปิดงานพรีเมียร์ใหญ่
เจฟ ซาเตอ์ และ ณิชา ณัฏฐณิชา ร่วมเปิดตัวซีรีส์สืบสวน MY CHEF IN CRIME งานพรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่ที่ ONE Ultra Screens One Bangkok พร้อมชมทุกพฤหัสบดี-ศุกร์ 20.00 น. บน TrueVisions NOW
การจับมือกันอย่างเต็มตัวของ เจฟ ซาเตอ์ และ ณิชา ณัฏฐณิชา ในบทบาทนักแสดงนำของซีรีส์สืบสวนสอบสวนแนวใหม่ MY CHEF IN CRIME เหตุเกิดที่คุ่ณเชฟ ได้นำไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงาน FIRST PREMIERE ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงฮือฮาไปทั่วงาน
งานประกาศเปิดตัวเรื่องนี้จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ ONE Ultra Screens ชั้น 5 อาคาร Parade ในพื้นที่ One Bangkok โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันอันสดใส มีผู้สื่อข่าวและผู้ติดตามผลงานมาร่วมรับชมและสัมภาษณ์นักแสดงกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมสัมผัสความตื่นเต้นของเรื่องราวที่เพิ่งถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชนAlso readเดินเกมความสนุก!! “พัค จินยอง” เริ่มต้นทัวร์ที่เกาหลี “เจบี-แบมแบม-ยองแจ” ให้กำลังใจถึงขอบเวที!
รายละเอียดกลไกเรื่องและนักแสดงนำ
ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานต้นตำรับหรือ Original Series จากแพลตฟอร์มสตรีมมิง TrueVisions NOW ซึ่งมีความโดดเด่นในการผสมผสานองค์ประกอบสองสิ่งที่ดูห่างกันแต่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น นั่นคือโลกแห่งศิลปะการประกอบอาหารชั้นสูงกับโลกแห่งความลึกลับของการสืบสวนสอบสวน
เรื่องราวของซีรีส์ MY CHEF IN CRIME เหตุเกิดที่คุ่ณเชฟ จะพาผู้ชมไปพบกับความลับที่ซ่อนอยู่หลังจานอาหาร เมื่อกระบวนการสรรสร้างเมนูสุดประณีตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับความมืดมนและคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อน นำไปสู่ปมปริศนาที่ท้าทายสติปัญญาและความรู้สึกของตัวละครหลัก
สำหรับการร่วมไขปริศนาในครั้งนี้ นอกจากคู่พระนางอย่าง เจฟ ซาเตอ์ และ ณิชา ณัฏฐณิชา ที่จะมาถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงานสุดเข้มข้นแล้ว ยังมีการเสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพอย่าง จันจิ จันจิรา และ แซม พฤฒิชัย หรือที่รู้จักกันในชื่อ แซม CIR*CRL
มุมมองผู้สร้างและความสัมพันธ์ตัวละคร
นักแสดงทั้งสี่คนได้ออกมาแบ่งปันความรู้สึกและมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตนในงานนี้ โดย แซม พฤฒิชัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสดใสและแชร์ความประทับใจบนเวทีอย่างกันเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเคมีที่ลงตัวระหว่างทีมงานและนักแสดงในเรื่อง
ความสัมพันธ์ของคู่พระนางอย่าง เจฟ ซาเตอ์ และ ณิชา ณัฏฐณิชา เป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มีมิติที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่อทุกความขัดแย้งและความร่วมมือในการไขคดีถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ผู้ชมต่างรอคอยจะเห็นภาพชัดเจนบนจอแก้ว
การนำเสนอเรื่องราวผ่านเมนูอาหารไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังธรรมดา แต่เป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีลึกลับที่สร้าง Drama และ Suspense ไปพร้อมกัน ทำให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าวัตถุดิบและเทคนิคการปรุงจะช่วยคลายปมด่างในคดีได้อย่างไร
ผลกระทบสู่ผู้ชมและการติดตามชม
สำหรับประชาชนทั่วไปและแฟนคลับที่ต้องการติดตามชมความเข้มข้นของเรื่องราว สามารถรับชมซีรีส์ MY CHEF IN CRIME เหตุเกิดที่คุ่ณเชฟ ได้ทางแพลตฟอร์ม TrueVisions NOW โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จัดงานอีกต่อไป
ตารางการเผยแพร่เนื้อหาจะเป็นการออกอากาศทุกสัปดาห์ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ตามเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ชมสามารถวางแผนการรับชมได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับวงการซีรีส์สืบสวนสอบสวนไทย ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเนื้อเรื่องสามารถดึงความสนใจและสร้างปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เพียงแค่มีการนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ชัดเจน
หลังจากจบงานพรีเมียร์นี้ ผู้สร้างและนักแสดงทุกคนได้ส่งต่อความตื่นเต้นไปยังผู้ชมทั่วประเทศ ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และสมาร์ทโฟน พร้อมเชิญชวนให้มาร่วมลุ้นไปด้วยกันกับทุกฉากและทุกตอนที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้
ความสำเร็จของงาน FIRST PREMIERE ในครั้งนี้ยืนยันถึงความคาดหวังที่สูงของผู้ชมที่มีต่อผลงานชุดนี้ และจะเป็นตัวกำหนดทิศทางกระแสความนิยมของซีรีส์ MY CHEF IN CRIME เหตุเกิดที่คุ่ณเชฟ ในตลาดสตรีมมิงไทยอย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้
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