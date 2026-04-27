IOC ประเมินความพร้อมไทย ชิงเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล เดินทางเยือนไทยเพื่อประเมินความพร้อมของกรุงเทพฯ และชลบุรี ในการเป็นเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030 แสดงความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเยาวชนระดับโลก
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 เมษายน เพื่อประเมินความพร้อมของ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ชลบุรี ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Youth Olympic Games 2030 ( YOG 2030 ) การมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรม กีฬา เยาวชนระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการพัฒนาวงการ กีฬา และยกระดับชื่อเสียงของชาติในเวทีนานาชาติ คณะทำงานของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC ) นำโดย นางดังก้า เออเบโกวา สมาชิก IOC และประธานกลุ่มคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการ กีฬา แห่งประเทศไทย (กกท.
), ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.
ชื่นชนก ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการฯ และผู้บริหารด้านกีฬาของไทยร่วมให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ การประเมินความพร้อมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Targeted Dialogue ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030 ของ IOC โดยคณะทำงานจะใช้เวลา 3 วันในการดำเนินการต่างๆ อย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง การนำเสนอข้อมูลด้านเทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และที่สำคัญคือการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่แข่งขันที่คาดว่าจะใช้ในการแข่งขัน YOG 2030 ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี การตรวจเยี่ยมสถานที่แข่งขันนี้จะครอบคลุมถึงความพร้อมของสนามแข่งขัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบการขนส่ง และความปลอดภัย เพื่อให้ IOC ได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การแข่งขัน YOG 2030 เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การจัดการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ การเป็นเจ้าภาพ YOG 2030 จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย คณะทำงานของ IOC จะทำการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ก่อนที่จะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ IOC เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าจะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ YOG 2030 หรือไม่ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2569 นี้ ซึ่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับโลก และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ที่ติดตามชมจากทั่วโลก การเตรียมตัวในทุกด้านยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุ
