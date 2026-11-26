INHERIT ทำรายได้พุ่งสู่ 100 ล้าน ปลื้มนักแสดงตำนานและทายาทอสูรร่วมฉลอง
ภาพยนตร์สยองขวัญ INHERIT รวมพลังนักแสดงรุ่นใหม่และตำนานผู้สร้างประวัติศาสตร์ ร่วมฉลองความสำเร็จมุ่งหน้าสู่รายได้ 100 ล้านบาท พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์ INHERIT ที่สร้างโดย GDH และ TOFU FILMS จัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เข้าฉาย โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวทำรายได้เป็นที่หนึ่งและกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายรายได้ 100 ล้านบาท การจัดงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ณ บริเวณ A Celebration of Wonders หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมฉลองกับแฟนหนังและทีมงานหลังจากที่ภาพยนตร์สามารถสร้างปรากฏการณ์ความหลอนให้กับผู้ชมชาวไทยได้ทั่วหน้า
กลไกความสำเร็จของ INHERIT สู่เป้าหมายร้อยล้าน
หลังจากเปิดตัววันแรก ภาพยนตร์เรื่อง INHERIT ที่มีคุณยายวรนาตต์ (INHERIT) เป็นตัวละครหลัก สามารถทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งทันที ส่งผลให้ทางโรงภาพยนตร์ต้องเพิ่มรอบฉายและเพิ่มจำนวนโรงเพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาพิสูจน์ความหลอนอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของรอบฉายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จทางธุรกิจที่รวดเร็วมาก และนำไปสู่การจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จมุ่งหน้าสู่รายได้ 100 ล้านบาทอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการยืนยันพลังดึงดูดของเนื้อเรื่องและนักแสดงที่มีประสิทธิภาพสูงAlso readUniCredit เปิดขายใบรับรอง Bitcoin คุ้มครองเงินต้น 100% ให้รายย่อยอิตาลี ลงทุนขั้นต่ำ €1,000
การที่ภาพยนตร์เรื่อง INHERIT สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ไทยนี้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพการผลิตและการเล่าเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งและสร้างอารมณ์ร่วมได้ยอดเยี่ยม งานเฉลิมฉลองในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการนับรายได้ แต่เป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ชมที่ยังคงสนับสนุนผลงานของ GDH และ TOFU FILMS อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ความพิเศษของนักแสดงและแขกผู้มีเกียรติ
ภายในงานเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ โต้ง บรรจง พร้อมด้วยทีมนักแสดงนำอย่าง ใหม่ ดาวิกา และ จุ๋ย วรัทยา ได้ร่วมเดินทางมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ alongside กับตำนานทายาทอสูรในวงการภาพยนตร์ไทย เบนซ์ พรชิตา ผู้รับบทคุณยายวรนาตต์ในเวอร์ชันละครปี 2016 และดุ๊ก ภาณุเดช ผู้รับบทเจ้าโขนในปี 2001 การปรากฏตัวของผู้กำกับและนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ร่วมกันในงานนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในวงการภาพยนตร์ไทย
การรวมตัวกันของทีมคุณยายวรนาตต์เวอร์ชันล่าสุดพร้อมกับแฟนหนังและนักแสดงตำนานช่วยเสริมสร้างความขลังและสีสันให้กับงานได้อย่างมาก เบนซ์ พรชิตา และดุ๊ก ภาณุเดช ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับกระแสความสนใจในภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ของตัวละครนี้ ทำให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงพัฒนาการของตัวละครจากละครสู่ภาพยนตร์ และเห็นถึงความผูกพันระหว่างผู้สร้างกับผู้ชมผ่านกาลเวลา
ผลกระทบทางสังคมและการสนับสนุนทางการแพทย์
นอกเหนือจากการฉลองความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว ภาพยนตร์ INHERIT ยังแสดงออกถึงจิตสำนึกทางสังคมอย่างชัดเจน โดยมีการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ด้านการมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา การกระทำนี้สะท้อนให้เห็นว่าทีมงานและผู้สร้างไม่ได้มองเพียงกำไรทางธุรกิจ แต่ต้องการให้ผลงานของตนมีส่วนช่วยสร้างความดีให้กับสังคมไทยด้วย
บรรยากาศในงานดังกล่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ เนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นจากการประสบความสำเร็จของภาพยนตร์กับความเมตตาที่มีต่อสถาบันการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ การสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทรัพยากรเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยและวิจัยการรักษาโรคที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นการใช้พลังแห่งความบันเทิงเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน
เส้นทางนานาชาติและโอกาสในการชมภาพยนตร์
ความสำเร็จของ INHERIT ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวยังได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในระดับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เคยเข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต (Toronto International Film Festival) ในปี 2026 ก่อนที่จะเดินทางสู่เทศกาลภาพยนตร์ในอีกหลายประเทศทั่วโลก การได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและคุณภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สูงขึ้นอย่างมาก
ในปัจจุบันผู้ชมสามารถร่วมพิสูจน์ความหลอนและสัมผัสประสบการณ์ทางอารมณ์จากภาพยนตร์ INHERIT ได้แล้วในห้องภาพยนตร์ทั่วประเทศ การที่ภาพยนตร์ยังคงเปิดฉายอย่างต่อเนื่องและมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงความทนทานของเนื้อหาและความต้องการของผู้ชมที่ต้องการเข้าถึงเรื่องราวที่ท้าทายและสร้างความตระหนกอย่างมีคุณภาพ
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