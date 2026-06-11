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IMPACT GROWTH REIT รับคัดเลือกเข้าคำนวณ FTSE SET Shariah Index และ ESG100

Business News

IMPACT GROWTH REIT รับคัดเลือกเข้าคำนวณ FTSE SET Shariah Index และ ESG100
IMPACT GROWTH REITFTSE SET Shariah IndexESG100
📆6/11/2026 1:27 PM
📰PostToday
90 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 51%

IMPACT GROWTH REIT ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) และติดทำเนียบ 1 ใน 17 หุ้น ESG100 เข้าใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG กองทรัสต์ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2569 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การได้รับคัดเลือกทั้งสองรายการเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่น การสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อยกระดับอิมแพ็ค เมืองทองธานี สู่ศูนย์กลางไมซ์และความบันเทิงที่ยั่งยืน

IMPACT GROWTH REIT ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index พร้อมทั้งติดทำเนียบ 1 ใน 17 หุ้น ESG100 เข้าใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESGกองทรัสต์ IMPACT ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลและโครงสร้างทางการเงิน กองทรัสต์ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2569 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การได้รับคัดเลือกทั้งสองรายการเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่น การสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อยกระดับอิมแพ็ค เมืองทองธานี สู่ศูนย์กลางไมซ์และความบันเทิงที่ยั่งยืน นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท ( IMPACT GROWTH REIT ) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ได้ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่สำหรับการคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series โดย IMPACT GROWTH REIT เป็น 1 ใน 11 หลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีโครงสร้างทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ IMPACT GROWTH REIT ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2569 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทรัสต์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต.

IMPACT GROWTH REIT ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index พร้อมทั้งติดทำเนียบ 1 ใน 17 หุ้น ESG100 เข้าใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESGกองทรัสต์ IMPACT ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลและโครงสร้างทางการเงิน กองทรัสต์ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2569 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การได้รับคัดเลือกทั้งสองรายการเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่น การสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อยกระดับอิมแพ็ค เมืองทองธานี สู่ศูนย์กลางไมซ์และความบันเทิงที่ยั่งยืน นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ได้ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่สำหรับการคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series โดย IMPACT GROWTH REIT เป็น 1 ใน 11 หลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีโครงสร้างทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ IMPACT GROWTH REIT ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2569 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทรัสต์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต

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