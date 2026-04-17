IMO จับตาอิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ชี้วัดเสรีภาพเดินเรือ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กำลังตรวจสอบการประกาศของอิหร่านที่เปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบ ชี้วัดการปฏิบัติตามหลักเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยภายใต้ระบบ TSS ท่ามกลางการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน สหรัฐฯ ยืนยันมาตรการกดดันต่ออิหร่าน
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO ) กำลังตรวจสอบการประกาศล่าสุดของทางการ อิหร่าน เกี่ยวกับการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระดับโลก โดยหน่วยงานด้านการเดินเรือของ สหประชาชาติ (UN) นี้ มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบต่อหลัก เสรีภาพในการเดินเรือ สำหรับเรือพาณิชย์ และความปลอดภัยของการเดินทางภายใต้ระบบ Traffic Separation Scheme หรือ TSS ที่ IMO ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล ระบบ TSS นี้ได้รับการเสนอโดย อิหร่าน และโอมาน และได้รับรองจาก IMO ในปี พ.ศ.
2511 ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการจราจรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเส้นทางเดินเรือเฉพาะในและรอบช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อลดความเสี่ยงของการชนกันและอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น การตรวจสอบของ IMO จะพิจารณาถึงความสอดคล้องของการประกาศของอิหร่านกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของ IMO เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ อิหร่านได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์ ในช่วงเวลาของการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การประกาศนี้เกิดขึ้นผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X โดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ซึ่งระบุว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการหยุดยิงที่เกิดขึ้นในเลบานอน การเดินเรือพาณิชย์ทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ถูกประกาศเปิดอย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการหยุดยิง อย่างไรก็ตาม นายอารักชีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรือทุกลำจะต้องแล่นผ่านเส้นทางที่มีการประสานงาน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการประกาศโดยหน่วยงานทางทะเลของอิหร่าน การประกาศนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณถึงความพยายามในการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาค และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาที่อ่อนไหว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามประกาศนี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศและไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาค ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวขอบคุณอิหร่านสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การปิดล้อมของสหรัฐต่อเรือที่เข้าออกจากท่าเรือของอิหร่านจะยังคงมีผลต่อไป จนกว่าสหรัฐจะมีการบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนกับอิหร่าน การประกาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในภูมิภาค โดยการตัดสินใจของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังคงยืนยันในนโยบายที่เข้มงวดเพื่อกดดันอิหร่าน ทั้งนี้ สถานการณ์การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ เมื่อวานนี้ (16 เมษายน) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประกาศดังกล่าวของอิหร่าน IMO จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบในระยะยาวต่อการเดินเรือและการค้าระหว่างประเท
IMO อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ เสรีภาพในการเดินเรือ สหประชาชาติ
