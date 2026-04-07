IMF เตือนสงครามตะวันออกกลางฉุดเศรษฐกิจโลก 'ทุกเส้นทาง' สู่ภาวะเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจโตช้า

ผู้อำนวยการ IMF ออกโรงเตือนถึงผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจโลก ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้น เศรษฐกิจโตช้าลง พร้อมเตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก
นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF ) ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ที่มีต่อ เศรษฐกิจ โลก โดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งภาวะ เงินเฟ้อ ที่สูงขึ้น เศรษฐกิจ ที่เติบโตช้าลง และความไม่แน่นอนในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานข่าวระบุว่า IMF กำลังเตรียมปรับลดประมาณการการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ของโลกลง และปรับเพิ่มประมาณการอัตรา เงินเฟ้อ
เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ IMF ยังได้ประเมินสถานการณ์ไว้เป็นสองสถานการณ์หลัก คือ หากความขัดแย้งสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะจำกัดอยู่ในวงแคบ แต่ IMF ยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดตัวเลขการเติบโตลงเล็กน้อย และปรับเพิ่มตัวเลขเงินเฟ้อตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ที่สอง หากความขัดแย้งยืดเยื้อออกไป ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก\สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณอุปทานน้ำมันทั่วโลกลดลงถึง 13% นอกจากนี้ ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ฮีเลียม และปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรทั่วโลก ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย IMF ชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ IMF ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุว่าแม้จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ แต่โลกก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ\การประชุมฤดูใบไม้ผลิของ IMF และธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเข้มข้น IMF เตรียมที่จะเปิดเผยรายงาน World Economic Outlook ในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลง โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ IMF ยังได้เปิดเผยว่ามีหลายประเทศได้ติดต่อขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF แล้ว โดย IMF พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศสมาชิก พร้อมกับเน้นย้ำว่ารัฐบาลต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายอุดหนุนราคาพลังงานแบบเหวี่ยงแห เนื่องจากอาจส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ IMF ยังได้เน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงลบที่จะยังคงส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของโลก แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงในวันนี้ก็ตา
IMF เศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อ สงคราม ตะวันออกกลาง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IMF บรรลุข้อตกลงจัดหาเงินกู้ให้ศรีลังกา 2.9 พันล้านดอลล์ ช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับรัฐบาลศรีลังกา โดย IMF จะจัดหาเงินกู้ระยะเวลา 48 เดือนวงเงิน 2.9 พันล้านดอลลาร์ให้กับศรีลังกา เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของศรีลั
Read more »
นายกฯ ยูเครนวิจารณ์ IMF ให้เงินกู้เพื่อการช่วยเหลือล่าช้า : อินโฟเควสท์นายเดนิส ชไมฮาล นายกรัฐมนตรียูเครน วิพากษ์วิจารณ์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ว่า ให้เงินกู้เพื่อการช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างล่าช้า สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายชไมฮาลยกย่อง IMF สำหรับการสนับสนุนยูเครนอย่างมากในอดีต รวมถึงในปี 2557-2558 หลังจากที่รัสเซียผนวกดินแดนคาบสมุทรไครเมียและจุดชนวนความขัดแย้งทางทหารในภาคตะวันออกของยูเครน อย่างไรก็ตาม นายชไมฮาลระบุว่า IMF ดำเนินการช้าเกินไปสำหรับการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ ขณะที่การต่อสู้ระหว่างยูเครนกับกองทัพรัสเซียดำเนินเข้าสู่เดือนที่ 7 แล้ว นายชไมฮาลเสริมว่า เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ยูเครนได้ยื่นคำขอในโครงการเงินกู้รอบใหม่จาก IMF อย่างเป็นทางการ และหวังว่าจะสามารถเบิกจ่ายเบื้องต้นได้เร็วที่สุดในเดือนพ.ย. แต่ IMF กลับดำเนินการล่าช้าเมื่อเทียบกับผู้ให้กู้ยืมรายอื่น ในระหว่างการประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยัลตา ณ กรุงเคียฟ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (10 ก.ย.) นายชไมฮาลระบุว่า “หลังได้เห็นความเป็นผู้นำจากสหรัฐและชาติยุโรป เรากลับได้เห็นความนิ่งเฉยจาก IMF แต่เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่โดยได้ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปยัง IMF แล้ว และเราวอนขอให้พันธมิตรของเราช่วยเร่งการดำเนินการดังกล่าว” อนึ่ง IMF ได้อนุมัติเงินทุนฉุกเฉินจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์แก่ยูเครนเพื่อช่วยหนุนการคลังสาธารณะเมื่อเดือนมี.ค.ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังการบุกรุกของรัสเซีย อย่างไรก็ดี ยูเครนต้องการเงินมากกว่านั้นเนื่องจากต้องเผชิญกับช่องว่างทางการคลังมากถึง 5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตามประมาณการจากรัฐบาลยูเครน นอกจากนี้ …
Read more »
IMF เล็งจัดหาเงินทุนฉุกเฉินช่วยเหลือประเทศที่เผชิญวิกฤตอาหาร : อินโฟเควสท์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กำลังพิจารณาจัดหางินทุนฉุกเฉินให้กับประเทศที่เผชิญกับวิกฤตราคาอาหารแพงอันเนื่องมาจากสงคราม และจะหารือกันเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร IMF ในวันนี้ (12 ก.ย.) สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า แผนการดังกล่าวจะมีการหารือกันในการประชุมคณะกรรมการ IMF ซึ่งจะเปิดทางให้ IMF สามารถช่วยเหลือยูเครนและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย อย่างไรก็ดี ขนาดและขอบเขตของมาตรการดังกล่าวยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ รายงานระบุว่า หากได้รับการอนุมัติ มาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์อาหาร และจะช่วยให้ประเทศสมาชิก IMF สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 50% จากโควต้าที่กำหนดขึ้นภายใต้กองทุน RFI (Rapid Financing Instrument) และ RCF (Rapid Credit Facility) ที่มอบให้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ทั้งนี้ สงครามยูเครนส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวขึ้นทั่วโลก เนื่องจากเส้นทางกำลังลำเลียงขนส่งถูกปิดกั้น รวมทั้งการใช้มาตรการคว่ำบาตร และข้อจำกัดทางการค้าอื่นๆ แม้ว่าข้อตกลงส่งออกธัญพืชที่มีองค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นคนกลางในการร่วมเจรจาจะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์อาหารก็ตาม โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 65) FacebookTwitterLine
Read more »
IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.โลก เหตุเงินเฟ้อชะลอตัว แต่ 5 ประเทศอาเซียนรวมไทยโตลดลง : อินโฟเควสท์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกสำหรับปี 2566 แต่เตือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและกรณีรัสเซียรุกรานยูเครนยังมีแนวโน้มที่จะถ่วงกิจกรรมเศรษฐกิจต่อไป ในรายงานเศรษฐกิจฉบับล่าสุดซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (30 ม.ค.) IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 2.9% ในปี2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนต.ค. อย่างไรก็ตาม ตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดนี้ยังคงต่ำกว่าการขยายตัวที่ระดับ 3.4% ในปี 2565 นอกจากนี้ IMF ยังปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับปี 2567 ลง 0.1% เหลือ 3.1% “เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มอ่อนแอเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากการต่อสู้กับเงินเฟ้อและสงครามรัสเซีย-ยูเครนได้ถ่วงกิจกรรมเศรษฐกิจ” นายปีแอร์ โอลิเวอร์ กูรินชาส์ ผู้อำนวยการแผนกวิจัยของ IMF ระบุ อย่างไรก็ดี IMF มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าเมื่อเดือนต.ค. เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศที่ดีเกินคาดในหลายประเทศ เช่นสหรัฐ “เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นเกินคาด โดยเห็นได้จากการขยายตัวของ GDP ในไตรมาส 3/2565 อันเป็นผลจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนที่แข็งแกร่ง รวมถึงการปรับตัวเข้ากับวิกฤตพลังงานได้ดีเกินคาดในยุโรป” นายกูรินชาส์กล่าว ยิ่งไปกว่านั้นจีนยังได้ประกาศเปิดประเทศ หลังบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์โรคโควิด-19 แบบเข้มงวดหลายปี ซึ่ง IMF […]
Read more »
ศรีลังกาได้รับเงินก้อนแรกจาก IMF เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ศรีลังกาได้รับเงินกู้ก้อนแรก 330 ล้านดอลลาร์จาก IMF พร้อมเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หลัง IMF อนุมัติเงินกู้รวม 2,900 ล้านดอลลาร์ต่อลมหายใจ ให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด
Read more »
IMF เตือนโลกกำลังเดินละเมอตกหน้าผา ตั้งกองทุน RST ให้กู้ปรับตัวสู้โลกร้อนIMF ชี้ปัญหา Climate Change เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบชัดเจนระดับมหภาคจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังอยู่แล้ว เมื่อถูกซ้ำเติมก็ยิ่งถอยหลัง และส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ IMF ในที่สุด
Read more »