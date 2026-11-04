IKEA ไทยฉลอง 15 ปี ลงทุนขยายสาขาเล็ก เจาะต่างจังหวัด และรุกอีคอมเมิร์ซ
IKEA ประเทศไทยฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยกลยุทธ์ใหม่เปิดสาขาขนาดเล็กประหยัดต้นทุน ขยายสู่จังหวัดอื่น พร้อมเพิ่มยอดขายออนไลน์และเน้นยอดขายชุดครัวที่สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาท
IKEA ประเทศไทยประกาศก้าวสู่ปีที่ 15 ของการดำเนินงานในราชอาณาจักรไทย โดยปรับกลยุทธ์สำคัญเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตไม่สูงเท่าเดิม การขยายตัวครั้งนี้มุ่งเน้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์และการเจาะกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดผ่านโมเดลร้านค้าขนาดเล็ก พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในช่องทางออนไลน์ที่มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
กลยุทธ์ร้านค้าขนาดเล็กเจาะตลาดจังหวัด
คุณ Leonie ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจค้าปลีกของ IKEA ประเทศไทยและเวียดนาม ได้เปิดเผยว่าบริบททางเศรษฐกิจของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงส่งผลโดยตรงต่อการปรับแผนการลงทุนของบริษัท บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการทุ่มเงินมหาศาลสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มาเป็นการใช้รูปแบบ "ร้านขนาดเล็ก" แทน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการปรับใช้นโยบายนี้คือการเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่เพียง 800 ตารางเมตร รูปแบบธุรกิจนี้ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูง ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพAlso readฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 2% หลังเดโมแครตนำคุมสองสภาสหรัฐฯ
ขยายเครือข่ายสาขาและระบบออนไลน์
คุณ Leonie ตั้งเป้าไว้ว่าภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีข้างหน้านี้ IKEA ประเทศไทยจะเปิดสาขาเพิ่มได้อีกอย่างน้อย 1 ถึง 2 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบัน IKEA มีสาขาครอบคลุมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ สาขาบางนา สาขาบางใหญ่ สาขาสุขุมวิท สาขาภูเก็ต สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น กลยุทธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ของ IKEA เติบโตขึ้นจนอยู่ที่ระดับ 26 ถึง 28 เปอร์เซ็นต์
นวัตกรรมครัว METOD นำรายได้กว่า 300 ล้านบาท
ในสภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีการชะลอตัวและการสร้างบ้านใหม่มีปริมาณลดลง IKEA ได้เจาะตลาดด้วยโซลูชันพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่เดิมภายใต้แคมเปญใหม่ "Every Version of You" ในแนวคิด "เก็บบ้านให้เป็นเรา" โดยชูความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและจัดระเบียบบ้าน ผลลัพธ์ของการเจาะกลุ่มสินค้าเฉพาะทางนี้ปรากฏชัดเจนจากการโฟกัสกลุ่มสินค้าห้องครัวในปีก่อนหน้า ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ยอดขายชุดครัวรุ่น METOD หรือรุ่นเมท็อด ได้มากกว่า 9,000 ชุด สร้างรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท ทำให้ IKEA ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ด้านยอดขายชุดครัวในกลุ่มบริษัท IKANO Group และขึ้นเป็นอันดับที่ 24 ของโลก
วิวัฒนาการจาก Cash and Carry สู่ดิจิทัล
การดำเนินงานของ IKEA ประเทศไทยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพการปรับตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันแรกของการเปิดสาขาบางนา บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ พร้อมกับต้องให้ความรู้ผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับระบบ "Cash and Carry" ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ต้องให้ลูกค้าหยิบสินค้า สต็อกของ และนำไปประกอบเองที่บ้านเพื่อแลกกับราคาสินค้าที่ย่อมเยาลง ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ปัจจัยภายนอกเช่น สถานการณ์โควิด-19 เทรนด์การรักษาสภาพสุขภาพแบบองค์รวม และขนาดพื้นที่อยู่อาศัยที่เล็กลง ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องระบบการจัดเก็บและจัดระเบียบบ้านอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ความมุ่งมั่นสร้างชีวิตที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อม
คุณ Leonie มองว่า 15 ปีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ "สร้างชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน" (A better everyday life for the many people) โดยยังคงคำมั่นเรื่อง "ความคุ้มค่า" ไว้เป็นแกนหลักสำคัญ บริษัทมุ่งเน้นการเจาะลึกอินไซต์ลูกค้าผ่านโครงการ Home Visit เพื่อให้ทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลูกค้าจริง และนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังยึดมั่นในปรัชญา "Togetherness" และ "Caring for people and planet" รวมถึงการพัฒนาสินค้าแบบบรรจุแบนเพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อโลก พร้อมจับมือกับพันธมิตรท้องถิ่นอย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง) ภายใต้แนวคิด "Made with Thailand" เพื่อสร้างสินค้าจากช่างฝีมือไทยส่งออกไปทั่วโลก
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