IIF เตือนหนี้โลกพุ่งสูง สหรัฐฯ และจีนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ภาพรวมส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะยาว

IIF ระบุว่าหนี้โลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสนี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐฯ และหนี้ภาคเอกชนในจีน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆ ที่จะกดดันให้หนี้โลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะกลางและยาว รวมถึงสัญญาณเตือนจากหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ที่อาจไม่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดพันธบัตรและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะยาว
IIF ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของ หนี้โลก ในไตรมาสนี้มีแรงขับเคลื่อนหลักสองประการ ประการแรกคือการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนประการที่สองคือหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินใน จีน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจที่มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Emre Tiftik ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดโลกและนโยบายของ IIF กล่าวว่าแนวโน้มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางหนี้ที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ หลัก ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจจัดสรรพอร์ตของนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ IIF ยังเตือนว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายอย่างจะยังคงกดดันให้ หนี้โลก เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะกลางและยาว ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมและความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้แรงกดดันเหล่านี้รุนแรงขึ้นอีก แม้ IIF จะระบุถึงสัญญาณเริ่มต้นของการกระจายพอร์ตออกจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ภาพรวมยังไม่ได้น่าตกใจ เพราะรายงานอีกฉบับจาก HSBC Reserve Management Trends 2026 ที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน พบว่า 80% ของผู้จัดการกองทุนยังมองว่าดอลลาร์สหรัฐฯ คือสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งที่ระบุว่าตั้งใจจะเพิ่มการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ มากกว่าลดในปีหน้า ด้าน Emre Tiftik กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงเฉียบพลันต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ แต่การคาดการณ์ระยะยาวชี้ให้เห็นว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ กำลังเดินบนเส้นทางที่ยั่งยืนไม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่นักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลกต้องจับตาอย่างใกล้ชิด จากมุมมองเศรษฐศาสตร์มหภาค ระดับหนี้ที่พุ่งสูงมักเปิดทางให้ธนาคารกลางต้องพิจารณาผ่อนคลาย นโยบายการเงิน ซึ่งในอดีตเคยเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินส่วนหนึ่งไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัว เช่น ทองคำและ Bitcoin ที่มีอุปทานจำกัด ในบริบทนี้ หนี้สาธารณะสหรัฐฯ ที่ปิดไตรมาส 4 ปี 2568 ที่กว่า 38.
5 ล้านล้านดอลลาร์และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อเรื่องเล่าของ Bitcoin ในฐานะที่เก็บมูลค่าระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงระหว่างหนี้โลกที่สูงขึ้นกับการไหลของเงินเข้าคริปโตเป็นกระบวนการระยะยาว ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีในวันเดียว ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าตัวเลข 353 ล้านล้านดอลลาร์นี้ใหญ่มากจนยากจะจินตนาการ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคืออัตราการเพิ่มขึ้น ที่บวก 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว เร็วที่สุดในรอบเกือบปี สิ่งที่น่าจับตาต่อจากนี้คือว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตอบสนองอย่างไร ถ้าดอกเบี้ยยังสูงและรัฐบาลยังกู้เพิ่ม ภาระดอกเบี้ยก็จะกลายเป็นวงจรที่แก้ยาก ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ เราอาจเห็นการอ่อนค่าของเงินกระดาษในระยะยาว และนั่นแหละคือสภาพแวดล้อมที่ Bitcoin มักได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ขอย้ำว่านี่เป็นมุมมองระยะยาว ไม่ใช่สัญญาณว่าราคาจะขึ้นพรุ่งนี
