Energy News

IEA เตือน ตลาดน้ำมันโลกอาจเข้าสู่ ‘โซนอันตราย’ หลังสงครามอิหร่านกระทบอุปทานตะวันออกกลางกว่า 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน
📆5/21/2026 11:05 PM
📰PostToday
ผู้อำนวยการ IEA เตือน ตลาดน้ำมันโลกอาจเข้าสู่ ‘โซนอันตราย’ ช่วงกลางปี หลังสงครามอิหร่านกระทบอุปทานตะวันออกกลางกว่า 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะวิกฤตแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ หลังความต้องการใช้น้ำมันช่วงฤดูร้อนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อุปทานจากตะวันออกกลางยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ท่ามกลางผลกระทบจากสงครามอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นายฟาติห์ บิรอล ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากล หรือ IEA กล่าวระหว่างการบรรยายที่สถาบันแชตแฮมเฮาส์ กรุงลอนดอน ว่า ตลาดน้ำมันโลกอาจกำลังเข้าสู่ ‘โซนอันตราย’ หากสถานการณ์ด้านอุปทานไม่ดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

IEA Market Oil Iran Iraq Energy Crisis Supply Chain Demand Production Crude Oil

 

