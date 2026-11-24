ICONSIAM สู่โลกดิจิทัลลอยกระทง 2026 ผสานมรดกไทยและนวัตกรรม
ไอคอนสยามจัดงาน Thaiconic Loykrathong 2026 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ผ่าน Digital Krathong และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ และ CIR*CRL
งาน Thaiconic Loykrathong 2026 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ของไอคอนสยาม จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด สืบสานมรดกไทยลอยกระทงวิถีใหม่ผ่านออนไลน์และสายน้ำ เจ้าพระยาสานต่อพรเหนือกาลเวลา โดยไอคอนสยามร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ที่ทันสมัย
ขบวนนางนพมาศและบรรยากาศริเวอร์พาร์ค
ไฮไลต์สำคัญคือการเดินขบวนนางนพมาศสุดวิจิตรนำโดย ลีน่า ชูเอ็ทท์ และ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวมชุดไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำเจ้าพระยาและแสงจันทร์บนผิวน้ำ ทั้งสองได้เล่าความทรงจำวัยเยาว์และคำอธิษฐานส่วนตัว ซึ่งตรงกับช่วงวันเกิดอันเป็นวันพิเศษสำหรับทั้งคู่ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งAlso readอีลอน มัสก์ ยืนยัน Tesla Optimus ล้างจานได้ใน 12-18 เดือน
บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคึกคักจากการมาถึงของ ซึงฮัน ศิลปินชาวเกาหลีผู้สวมชุดไทยและนั่งตุ๊กตุ๊กเข้ามาสัมผัสเทศกาล เขาได้ร่วมลอยกระทงดิจิทัลและขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงหวังว่าจะมีโอกาสจัดมินิคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้แฟนเพลงที่มารอต้อนรับแน่นขนัด
นวัตกรรม Digital Krathong สู่การอธิษฐานออนไลน์
ไอคอนสยามนำเสนอเทคโนโลยี Digital Krathong ที่ให้ผู้ร่วมงานออกแบบและตกแต่งกระทงบนมือถืออย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเลือกคำอธิษฐานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สุขภาพ การงาน ความรัก และการเงิน ก่อนส่งกระทงขึ้นสู่จอแสดงผลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก เพราะผสานความงดงามของประเพณีไทยเข้ากับนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างลงตัว เปิดโอกาสให้คนรักโลกได้มีส่วนร่วมในเทศกาลโดยไม่สร้างขยะ และยังคงไว้ซึ่งเจตนาอันดีงามของการขอพรในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
สีสันดนตรีจาก ก้อง ห้วยไร่ และ CIR*CRL
เติมเต็มค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 6 หนุ่มวง CIR*CRL และศิลปินลูกทุ่งขวัญใจมหาชน ก้อง ห้วยไร่ ซึ่งมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้บริเวณริเวอร์พาร์ค เต็มไปด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้มจากประชาชน
การผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรีลูกทุ่ง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในไอคอนสยามครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกัน
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