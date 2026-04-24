ICC ยืนยันสั่งฟ้อง ดูเตอร์เต ในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ศาลอาญาระหว่างประเทศยืนยันคำสั่งฟ้องโรดริโก ดูเตอร์เต อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ ในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ จากปฏิบัติการทำสงครามยาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ( ICC ) ได้ยืนยันคำสั่งฟ้องโรดริโก ดูเตอร์เต อดีตประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ ในข้อหาก่อ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อันสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการทำ สงครามยาเสพติด ที่ดำเนินไปในช่วงระหว่างปี 2554 ถึง 2562 คำวินิจฉัยสำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยคณะตุลาการของ ICC ได้พิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินคดีกับ ดูเตอร์เต โดยศาลระบุว่ามีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่า ดูเตอร์เต มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสังหารประชาชนจำนวนมาก นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย การตัดสินใจนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้คนหลายพันคน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดของ ดูเตอร์เต ในขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ปฏิบัติการทำ สงครามยาเสพติด ภายใต้การนำของ ดูเตอร์เต ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยมีการกล่าวหาว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีการมุ่งเป้าไปที่ผู้ค้ายารายย่อยและผู้เสพยามากกว่าการจับกุมตัวผู้บงการรายใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความโปร่งใสและความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมใน ฟิลิปปินส์ องค์กร KARAPATAN ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนชั้นนำใน ฟิลิปปินส์ ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อคำตัดสินของ ICC โดยระบุว่าเป็นชัยชนะของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของชาว ฟิลิปปินส์ ต่อระบอบที่นองเลือด อย่างไรก็ตาม องค์กรดังกล่าวได้เน้นย้ำว่าความยินดีนี้ยังคงปนเปไปด้วยความโศกเศร้า เนื่องจากไม่สามารถนำชีวิตที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ ดูเตอร์เต ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข็งขัน โดยระบุว่าเป็นคำโกหกที่น่ารังเกียจและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น ก่อนหน้านี้ ดูเตอร์เต ได้พยายามยื่นอุทธรณ์หลายครั้งเพื่อขอให้ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขัง ซึ่งเขาถูกควบคุมตัวมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์ของ ICC ได้วินิจฉัยยืนยันว่าศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ และได้ยกคำร้องของ ดูเตอร์เต ที่พยายามขอให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว ทีมทนายความของ ดูเตอร์เต ได้โต้แย้งว่าศาลไม่มีอำนาจเหนือคดีนี้ เนื่องจาก ฟิลิปปินส์ ได้ถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกของ ICC อย่างเป็นทางการในปี 2561 ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2568 แต่คณะผู้พิพากษาตัดสินว่าศาลยังมีอำนาจพิจารณาคดี เนื่องจากอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหานั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ฟิลิปปินส์ ยังคงเป็นสมาชิกของ ICC การตัดสินใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการยืนยันหลักการความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมร้ายแรง และส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้กระทำผิดจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความยุติธรรมได้ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งสูงหรือประเทศของตนได้ถอนตัวออกจากองค์กรระหว่างประเทศแล้ว คดีนี้ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นกรณีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมระหว่างประเท.
ศาลอาญาระหว่างประเทศเล็งสอบสงครามยาเสพติดของ 'ดูเตอร์เต' อีกครั้ง : อินโฟเควสท์สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เตรียมที่จะกลับมาทำการสอบสวนเหตุการณ์สงครามปราบปรามยาเสพติดครั้งร้ายแรงในฟิลิปปินส์ ที่เกิดขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตอีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้แก่ปธน.เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน ICC ระบุว่า หนึ่งในองค์คณะตุลาการเบื้องต้นได้อนุมัติคำร้องขอของอัยการให้ดำเนินการสอบสวนอีกครั้งเนื่องจาก “ไม่พอใจ” กับการดำเนินการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ICC ระบุผ่านแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (26 ม.ค.) ว่า “ความคืบหน้าและการดำเนินการต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ที่ได้รับการประเมินโดยรวม ไม่ถือเป็นขั้นตอนการสืบสวนที่หนักแน่น เป็นรูปธรรม และมีความคืบหน้าเพียงพอที่จะสะท้อนถึงกระบวนการสืบสวนของ ICC” ทั้งนี้ ปธน.มาร์กอสต้องตัดสินใจว่า ฝ่ายบริหารของเขาจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของ ICC หรือไม่ โดยก่อนหน้านี้เขากล่าวว่า ไม่มีความจำเป็นที่ผู้สอบสวนของ ICC จะต้องมาที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ อนึ่ง ปธน.มาร์กอสได้รับตำแหน่งปธน.พร้อมกับที่นางซาร่า ดูเตอร์เต ลูกสาวของอดีตปธน.ดูเตอร์เต ได้รับเลือกเป็นรองปธน. อย่างไรก็ตาม นายดูเตอร์เตไม่ได้ให้การสนับสนุนปธน.มาร์กอสโดยตรงแต่อย่างใด องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ออกมาระบุต่อจากการตัดสินใจครั้งล่าสุดของ ICC ว่า “ICC ได้เสนอเส้นทางไปต่อเพื่อเติมช่องว่างด้านความรับผิดชอบ” ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่า […]
รมว.ยุติธรรมทั่วโลกร่วมประชุมที่อังกฤษหลัง ICC ออกหมายจับ 'ปูติน' : อินโฟเควสท์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจากทั่วโลกจะเข้าประชุมร่วมกันที่กรุงลอนดอนในวันนี้ (20 มี.ค.) เพื่อหารือเรื่องการยกระดับการสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ICC ได้มีการออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ ICC กล่าวหาว่าปธน.ปูตินก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการเนรเทศและย้ายถิ่นฐานประชากรที่เป็นเด็กอย่างผิดกฎหมายจากพื้นที่ยึดครองในยูเครนเข้าไปยังรัสเซีย ซึ่งทางรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมระบุว่าการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ และไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในรัสเซียเนื่องจากรัสเซียไม่ใช่สมาชิก ICC นายโดมินิค ราบ รองนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่า "เรามารวมตัวกันในกรุงลอนดอนวันนี้ด้วยสาเหตุเดียว นั่นคือการนำอาชญากรสงครามมารับโทษต่อความโหดร้ายที่ได้รุกรานยูเครนอย่างไม่เหมาะสม และเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย อังกฤษและประชาคมระหว่างประเทศ จะยังคงให้การสนับสนุนเงินทุน บุคคลากร และความเชี่ยวชาญแก่ ICC ต่อไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะสามารถให้ความยุติธรรมได้" อังกฤษให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเงินทุนแก่ ICC จำนวน 1 ล้านปอนด์ (1.22 ล้านดอลลาร์) ในปีนี้ และกระทรวงยุติธรรมอังกฤษคาดการณ์ว่า ประเทศอื่น ๆ จะให้การสนับสนุนทางการเงินในระหว่างการประชุมที่กรุงลอนดอน ซึ่งอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเนเธอร์แลนด์ กระทรวงยุติธรรมอังกฤษระบุว่า เงินทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อตรวจสอบอาชญากรรมสงครามที่ถูกกล่าวหา รวมถึงการช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจแก่เหยื่อ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66)
มหากาพย์จับ ดูแตร์เต บทพิสูจน์ความยุติธรรม ทรงอิทธิพลแค่ไหนก็เข้าคุกได้การจับกุมโรดริโก ดูแตร์เต อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง แม้แต่ผู้มีอำนาจก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ICC ออกหมายจับดูแตร์เตอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการจับกุมที่สนามบิน และส่งตัวไปยังกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์...
