Interferry 2026 ปักหมุดไทย เป็นเจ้าภาพประชุมเรือข้ามฟากโลกครบรอบ 50 ปี
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Interferry 2026 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมเรือข้ามฟากสากล
การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญที่สุดของวงการขนส่งทางน้ำอย่าง Interferry 2026 ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปีขององค์กร ได้ปักหมุดเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การคัดเลือกครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระดับโลกต่อศักยภาพด้านโลจิสติกส์และคมนาคมทางน้ำของไทย
ผู้นำอุตสาหกรรมเรือข้ามฟากพบกันที่กรุงเทพฯ
สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ในฐานะประธานการจัดงาน Interferry 2026 ร่วมมือกับ Mr. Mike Corrigan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Interferry เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านการเดินเรือจากหลากหลายประเทศทั่วโลก การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมสมองและกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือข้ามฟากในอนาคตอย่างยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากลAlso readแบงก์ ศรราม เปิดบัตรคอนเสิร์ต Billion Bank Concert 19 ธ.ค. พร้อมลิเกใหม่
นโยบายความปลอดภัยและพลังงานสะอาดเป็นหัวใจหลัก
แนวคิดหลักของการประชุมในปีนี้คือ Stronger Than Ever… Together ซึ่งเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสะอาด เชื้อเพลิงทางเลือก และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแชร์ประสบการณ์ตรง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบรรยายพิเศษและการเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำอย่าง Interferry Carus และ DNV Maritime รวมถึงปาฐกถาพิเศษจาก พลเรือตรีสุรสันต์ คงสิริ แห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือ ความมั่นคงทางทะเล และอิทธิพลของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อการคมนาคมทางน้ำในระยะยาว
โครงการ FerrySafe ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ประเด็นสำคัญอีกประการที่ถูกหยิบยกมาหารือคือการผลักดันการใช้เรือพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงโครงการ FerrySafe ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ ๆ ของสากล เพื่อให้ผู้โดยสารและบุคลากรมีความมั่นใจในระบบการขนส่งทางน้ำ
บทบาทไทยสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยว
การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Events) ชั้นนำของโลก งานนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ยังตอกย้ำสถานะของไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy