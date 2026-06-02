Intel รายงานขาดทุนไตรมาสสอง ปรับแผนขยายโรงงานและคาดการณ์รายรับไตรมาสสามเพิ่มขึ้น

Intel เผชิญการขาดทุนสุทธิ 441 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง พร้อมยกเลิกโครงการขยายโรงงานในยุโรปและชะลอการสร้างโรงงานใหม่ในโอไฮโอ โดยคาดว่ารายรับไตรมาสสามจะอยู่ระหว่าง 12.6‑13.6 พันล้านดอลลาร์
รายรับของ Intel ในไตรมาสที่สองของปีนี้อยู่ที่ระดับ 12.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์หลายรายที่คาดว่าโรงงานหล่อของบริษัทจะทำกำไรได้ประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามี การขาดทุน สุทธิที่ปรับแล้วจำนวน 441 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับการเสีย 10 เซนต์ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 83 ล้านดอลลาร์หรือ 2 เซนต์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ที่ติดตามผลจาก Alpha คาดการณ์ว่าจะมีรายได้สุทธิที่ปรับแล้วอยู่ที่ 76.
3 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ ในบันทึกที่เผยแพร่พร้อมกับผลประกอบการ Intel ได้อธิบายว่า CEO Lip‑Bu Tan ได้ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องทำอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและกระตุ้นความรับผิดชอบในทุกระดับของบริษัท ทั้งนี้ Intel ยังประกาศว่าจะยกเลิกโครงการขยายกำลังการผลิตที่เคยวางแผนไว้ในประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวทางการลงทุนอย่างสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังเตือนว่าจะชะลอการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่ในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป มองไปข้างหน้า Intel คาดการณ์รายรับไตรมาสที่สามจะอยู่ระหว่าง 12.6 ถึง 13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย Alpha แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนและการปรับโครงสร้างองค์กร แต่การมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้นถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไรของ Intel ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิปคอมพิวเตอร์ที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบั
Intel ผลประกอบการไตรมาสสอง การขาดทุน โครงการขยายโรงงาน คาดการณ์รายรับไตรมาสสาม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nvidia รุกตลาดแล็ปท็อป Windows ท้าชน Intel และ AMD หวังยกระดับพีซีท่ามกลางยุค AINvidia กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดพีซีด้วยชิปตัวใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับบริษัทอย่าง Interl Corp. ซึ่งผูกขาดเทคโนโลยีในตลาดพีซีมาอย่างยาวนาน
Read more »
Dell เปิดตัว XPS 13 (2026) ราคาเริ่มต้น仅 699 ดอลลาร์ ระบุเหนือกว่า MacBook NeoDell เตรียมเปิดตัวโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ล่าสุด XPS 13 (2026) ในราคาเริ่มต้น 699 ดอลลาร์和ราคานักศึกษา 599 ดอลลาร์ โดยระบุชัดเจนว่ามีสเปคและคุณสมบัติเหนือกว่า MacBook Neo ทำเน็บ見responsivหน้าจอสัมผัส 120Hz ลำโพง 4 ตัว น้ำหนัก 1 กิโลกรัม iveComing with 8GB RAM expandable to 32GB LPDDR5X, storage up to 1TB, battery up to 17 hours,Color options: Sky and Storm. Launching this summer with Intel Core Series 3 chip.
Read more »