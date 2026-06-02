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Intel รายงานขาดทุนไตรมาสสอง ปรับแผนขยายโรงงานและคาดการณ์รายรับไตรมาสสามเพิ่มขึ้น

ธุรกิจ News

Intel รายงานขาดทุนไตรมาสสอง ปรับแผนขยายโรงงานและคาดการณ์รายรับไตรมาสสามเพิ่มขึ้น
Intelผลประกอบการไตรมาสสองการขาดทุน
📆6/2/2026 8:51 PM
📰thaifrx
57 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 59%

Intel เผชิญการขาดทุนสุทธิ 441 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง พร้อมยกเลิกโครงการขยายโรงงานในยุโรปและชะลอการสร้างโรงงานใหม่ในโอไฮโอ โดยคาดว่ารายรับไตรมาสสามจะอยู่ระหว่าง 12.6‑13.6 พันล้านดอลลาร์

รายรับของ Intel ในไตรมาสที่สองของปีนี้อยู่ที่ระดับ 12.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์หลายรายที่คาดว่าโรงงานหล่อของบริษัทจะทำกำไรได้ประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามี การขาดทุน สุทธิที่ปรับแล้วจำนวน 441 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับการเสีย 10 เซนต์ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 83 ล้านดอลลาร์หรือ 2 เซนต์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ที่ติดตามผลจาก Alpha คาดการณ์ว่าจะมีรายได้สุทธิที่ปรับแล้วอยู่ที่ 76.

3 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ ในบันทึกที่เผยแพร่พร้อมกับผลประกอบการ Intel ได้อธิบายว่า CEO Lip‑Bu Tan ได้ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องทำอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและกระตุ้นความรับผิดชอบในทุกระดับของบริษัท ทั้งนี้ Intel ยังประกาศว่าจะยกเลิกโครงการขยายกำลังการผลิตที่เคยวางแผนไว้ในประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวทางการลงทุนอย่างสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังเตือนว่าจะชะลอการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่ในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป มองไปข้างหน้า Intel คาดการณ์รายรับไตรมาสที่สามจะอยู่ระหว่าง 12.6 ถึง 13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย Alpha แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนและการปรับโครงสร้างองค์กร แต่การมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้นถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไรของ Intel ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิปคอมพิวเตอร์ที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบั

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thaifrx /  🏆 34. in TH

Intel ผลประกอบการไตรมาสสอง การขาดทุน โครงการขยายโรงงาน คาดการณ์รายรับไตรมาสสาม

 

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