รายละเอียดของชิปเซ็ต Z990 ที่จะใช้กับมาเธอร์บอร์ด 900-Series ได้ถูกเผยแพร่ โดยsizeof die เล็กลง 22% เมื่อเทียบกับ Z890 แต่รองรับ PCIe Gen5 더多 Inteliąc切り M.2 PCIe Gen4 ออกและการเพิ่ม PCIe Gen5 lanes จาก PCH 12 lanes ซึ่งนำไปสู่ขนาด die เล็กลง พลังงานพื้นฐาน 7.9W แต่สามารถพุ่งไปสูงสุด 14W รองรับ Thunderbolt 5 และ updated CVNi เบื้องต้น
Intel ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของชิปเซ็ตที่ชื่อว่า Z990 ซึ่งจะถูกใช้กับมาเธอร์บอร์ด série 900-Series พร้อมگویثمانที่ชื่อ Nova Lake-S โดย noting ว่า die ของชิปเซ็ตนี้มีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ 22% เมื่อเทียบกับชิปเซ็ต Z890 แม้ว่าชิปเซ็ตใหม่จะรองรับ PCIe Gen5 ได้มากกว่าชิปเซ็ตเก่า แต่ unfiltered ว่าความ groß ینیdie เล็กลงได้แม้จะเพิ่มความสามารถ เพราะ Intel ได้ตัดตัวเชื่อมต่อ M.
2 ที่ใช้ PCIe Gen4 ออกจาก Z990 และ místo นั้นจะใช้ PCIe Gen5 lanes ที่มาจาก PCH 대체 โดยจะให้ได้ 12 lanes แทน รวมถึงเพิ่มความสามารถของ DMI ซึ่งเป็นTambién cb เชื่อมระหว่าง CPU กับ chipset เป็น Gen5 x4 ในขณะที่ Z890 เป็น Gen5 x2 เนื่องจากวงจร Gen4 ใช้พื้นที่มากกว่า การย้ายไปใช้ Gen5 ทั้งหมดจึงทำให้ขนาด die ลดลง พลังงานพื้นฐานของ Z990 อยู่ที่ 7.9W แต่เมื่อใดที่รันด้วย PCIe Gen5 devices ที่ครบทุกสล็อตพร้อมกัน พลังงานจะพุ่งสูงถึง 14W ซึ่งมากกว่า Z890 ที่ใช้เพียง 6W เกือบสองเท่า ผู้ข่าว出 Jaykihn ชี้ paling 14W เกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ Full Gen5 Residency ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ถึงจุดนั้น เพราะการเสียบการ์ดจอ 1 ใบและ SSD 2 ตัวตามปกติยังไม่ทำให้ Hits ธ finally ขีดสูงสุด อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ (TJMax) ก็ได้รับการเพิ่มจาก 108°C เป็น 113°C และผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ดต่าง ๆ ได้ยืนยันว่าทำaily ไม่จำเป็นต้องلب銅翅 ventilator บน chipset สำหรับ 900-Series chol อย่าง另外 USB 2.0 ถูกตัดออกทั้งหมด รองรับ Thunderbolt 5 เป็นครั้งแรก และมีการอัปเดต CVNi ผ่าน CR Card ในที่ Browne รุ่น Z970 ซึ่งเป็นรุ่นรองจะใช้ package และ die ขนาดเดียวกันกับ Z990 แต่จะปิด PCIe Gen5 lanes จาก PCH และลด DMI เหลือแค่ Gen5 x2 ทำให้ Z990 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการ M.2 Gen5 หลายตัว มาเธอร์บอร์ด 900-Series จะถูกแสดงตัวอย่างเป็นทางการที่ CES 2027 พร้อมกับ Nova Lake-S Desktop CPU โดยบางรุ่นจะเปิดให้ชมก่อนที่ Computex 2026 แล้ว Intel กำลังผลักดันให้ PCIe Gen5 กลายเป็นมาตรฐานเดียวของแพลตฟอร์ม Enthusiast ในรุ่นต่อไปอย่างชัดเจ
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