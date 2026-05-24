Inspire Link ร่วมมือ NOAGE International เปิดตัว "Precision Longevity" ในประเทศไทย

Inspire Link ร่วมมือกับ NOAGE International บริษัทชั้นนำด้านเวชศาสตร์อายุยืนยาวจากญี่ปุ่น เพื่อบุกตลาดสุขภาพในประเทศไทย ตอบรับการเติบโตของตลาดเวชศาสตร์อายุยืนยาวในไทยที่มีมูลค่ากว่า 91,500 ล้านบาท และกระแสการลงทุนเพื่อสุขภาพ (Health Investment). Inspire Link ร่วมกับ NOAGE International เปิดตัว "Precision Longevity" ครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการเข้าถึง Tokyo Midtown Clinicความร่วมมือกับ NOAGE International ในครั้งนี้ เกิดจากประสบการณ์ตรงของนายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Inspire Link ที่เข้ารับโปรแกรม NOAGE International ด้วยปรัชญาการแพทย์อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ผสมผสานความแม่นยำในการวินิจฉัย การดูแลแบบ Personalized ความเป็นส่วนตัว พิถีพิถันในการดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ของไทย

Inspire Link ร่วมมือกับ NOAGE International บริษัทชั้นนำด้านเวชศาสตร์อายุยืนยาวจากญี่ปุ่น เพื่อบุกตลาดสุขภาพในประเทศไทย ตอบรับการเติบโตของตลาดเวชศาสตร์อายุยืนยาวในไทยที่มีมูลค่ากว่า 91,500 ล้านบาท และกระแสการลงทุนเพื่อสุขภาพ ( Health Investment ) นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Inspire Link กล่าวว่า Inspire Link ร่วมกับ NOAGE International บริษัทผู้นำด้านเวชศาสตร์อายุยืนยาว (Longevity Medicine) จากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัว "Precision Longevity" ครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการเข้าถึง Tokyo Midtown Clinicความร่วมมือกับ NOAGE International ในครั้งนี้ เกิดจากประสบการณ์ตรงของตนเองที่เข้ารับโปรแกรม NOAGE International ด้วยปรัชญาการแพทย์อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ผสมผสานความแม่นยำในการวินิจฉัย การดูแลแบบ Personalized ความเป็นส่วนตัว พิถีพิถันในการดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ของไทย " Health Investment " เป็นการลงทุนระยะยาวที่รักษาศักยภาพของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณมีชีวิตชีวาและพลังงานที่แสดงออกได้อย่างเต็มที่ทั้งในชีวิตและการทำงาน ไม่ใช่เพียงแค่การมีอายุยืนยาวขึ้น แต่คือการใช้ทุกปีด้วยพลังชีวิตที่แท้จริงและเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมาย นี่คือสิ่งที่เรานำมาสู่พี่น้องชาวไทย ไม่ใช่บริการเวลเนส แต่คือมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เชิงรุ.

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