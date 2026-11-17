InnovestX คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งซึมลง รับแรงกดดันเทรนด์โลกและราคาน้ำมัน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือ InnovestX คาดการณ์ดัชนี SET มีแนวโน้มแกว่งตัวซึมลงจากแรงกดดันตลาดโลก โดยแนะกลยุทธ์เลือกซื้อหุ้นรายตัวอย่าง AOT และ BDMS
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือ InnovestX ได้ออกมาประเมินแนวโน้ม ตลาดหุ้นไทย ในวันดังกล่าวว่า ดัชนี SET มีโอกาสแกว่งตัวในทิศทางซึมลง โดยได้รับแรงกดดันหลักจากการปรับตัวลดลงของ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย รวมถึงสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ดิบที่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยภายนอกกดดันตลาดหุ้นและราคาน้ำมัน
นักลงทุนยังคงจับตามองผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 ของบริษัท Nvidia อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะประกาศผลหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันนี้ หรือตรงกับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลง 3.55% มาอยู่ที่ระดับ 92.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัว และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันโลกในไตรมาส 4 ปี 2569 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 105 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าความต้องการประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันของจีนที่อ่อนตัวลงจากปริมาณการกลั่นที่ลดลง 2% ในเดือนตุลาคมAlso readInnovestX ชี้ SET ผันผวนสูง จับตาเจรจาตะวันออกกลางและ CPI
มาตรการควบคุมการเข้าถึงชิป AI ขั้นสูงจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (BIS) ที่กำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตส่งออกไปยัง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบราซิล เพื่อสกัดบริษัทจีนเช่าบริการ Cloud สำหรับฝึกโมเดล AI ก็เป็นอีกปัจจัยที่อาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจ Data Center โดย InnovestX มองว่าผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GULF และ BGRIM จะอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากพันธมิตรหลักมาจากสหรัฐที่มีระบบตรวจสอบโปร่งใส
กำไร บจ. เติบโตเกิน 24% แต่เทคนิคลงต่ำ
ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งวดไตรมาส 3 ปี 2569 ซึ่งสิ้นสุดการรายงานในช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีกำไรสุทธิรวมกว่า 350,000 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 เติบโตมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในเชิงเทคนิค ดัชนี SET ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1,500 จุดได้อย่างมั่นคง ทำให้การฟื้นตัวของตลาดยังขาดความต่อเนื่อง โดยประเมินแนวรับที่ 1,485 และ 1,480 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,510 และ 1,515 จุด
สำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ปิดที่ระดับ 1,499.53 จุด ลดลง 5.35 จุด หรือ 0.36% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65,271.79 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,200 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 81 ล้านบาท บัญชีบริษัทขายสุทธิ 391 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 728 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงแรงขายจากนักลงทุนในประเทศที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวขยายตัว
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 3.1% พร้อมประเมินเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2569 จะเติบโต 2.5% แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวถึง 16% สูงสุดในรอบ 55 ไตรมาส โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในธุรกิจ AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนการฟื้นตัวของวัฏจักรการลงทุนภายในประเทศอย่างชัดเจน ปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA และ AMATA กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มธนาคาร
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 663,520 คน เพิ่มขึ้น 4.3% จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากเทศกาลดีปาวลีในอินเดีย ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้น 42.4% ประกอบกับวันหยุดในญี่ปุ่น และการเดินทางช่วงฤดูหนาวของนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เพิ่มขึ้น 7% ปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ ERW AOT และ CENTEL โดยเฉพาะ AOT ที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากยอดจองช่องจอดเครื่องบินในช่วงฤดูหนาวที่เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กลยุทธ์เลือกซื้อหุ้นรายตัวเน้นปัจจัยเฉพาะ
InnovestX ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยจะยังแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways) โดยนักลงทุนต้องติดตามพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลาง รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 สำหรับปัจจัยในประเทศหลังสิ้นสุดฤดูกาลประกาศผลประกอบการคาดว่าความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปสู่การบังคับใช้ 8 มาตรการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มาตรการสำคัญ ได้แก่ การปรับลดช่วงราคาเสนอซื้อขาย (Tick Size) สำหรับหุ้นที่มีราคา 5-50 บาท การเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีที่มีพฤติกรรมส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม และการปรับเกณฑ์ขายชอร์ตเป็น Zero-Plus Tick พร้อมมาตรการเปลี่ยนกลับไปใช้ Uptick Rule เมื่อหุ้นปรับตัวลดลงถึงเกณฑ์ 10% รวมถึงการจำกัดการขายชอร์ตเฉพาะหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว InnovestX ยังคงแนะนำกลยุทธ์เลือกซื้อหุ้นรายตัว (Selective Buy) โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว ได้แก่ AOT และ BDMS
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