Infinix GT 50 Pro เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น แผ่นกราไฟต์ที่ออกแบบพิเศษ, อุณหภูมิตัวเครื่องสม่ำเสมอ, การเล่นเกม 144fps, แบตเตอรี่ความจุ 6500mAh, การชาร์จไว 45W, การชาร์จไร้สาย 30W, การชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 10W, การชาร์จย้อนกลับไร้สาย 5W และการแสดงผลหน้าจอ 1.5K
และแผ่นกราไฟต์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้ Infinix GT 50 Pro ยังคงอุณหภูมิตัวเครื่องไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ความร้อนไม่เพิ่มสูงจนเกินไปจากการเล่นเกม หรือใช้ทำงานที่เน้น Performance อย่างหนักที่สามารถแปะเข้ากับฝาหลัง Infinix GT 50 Pro ได้ทันที สามารถใช้เพื่อ ชาร์จ บายพาสได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการเล่นเกมในระหว่าง ชาร์จ แบตเตอรี่ ไปพร้อม ๆ กันบน Infinix GT 50 Pro รองรับการเล่นเกม 144fps ที่รองรับ เช่น Call of Duty Mobile, MLBB, Free Fire และ Arena Breakout เป็นต้น แบตเตอรี่ ความจุ 6500mAh ใช้งานได้แบบต่อเนื่องตลอดวันโดยไม่ต้อง ชาร์จ บ่อย ๆ และสามารถ ชาร์จ ไวได้ที่ความเร็วสูงสุด 45W ชาร์จ ไร้สาย 30W ชาร์จ ย้อนกลับผ่านสาย 10W และ ชาร์จ ย้อนกลับไร้สาย 5W หน้าจอ 1.
5K ขนาด 6.78 นิ้ว 144Hz สีสันสดใส แสดงผลได้อย่างคมชัด Touch Sampling Rate สูงถึง 330Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุด 4500 นิต (HDR)ตั้งค่าเพื่อใช้งานร่วมกับเกมได้มากมาย รองรับทั้งการแตะ, กด และเลื่อนซ้าย-ขวา บริเวณปุ่ม ดีไซน์ฝาหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์คาร์ จับคู่กับแถบไฟ RGB แบบ Crosshair ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการมากถึง 14 แบบ 8 สี Infinix GT 50 Pro มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ราคาเปิดตัว Infinix GT 50 Pro อยู่ที่ 15,999 บาท (12GB + 256GB) โดยมีโปรโมชันราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada และ TikTok Shop ในราคาพิเศษเพียง 13,999 บาท รับของแถมพิเศษภายในเซ็ต ได้แก่หูฟัง GT Bud 4 (มีจำนวนจำกัด
