Handheld Devices - Latest News and Reviews

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ความละเอียด 1440 x 3168 พิกเซล รีเฟรชเรต 144Hz รองรับ Dolby Vision, HDR10+ และความสว่างสูงสุด 3600 nits ถือเป็นรุ่นที่เด่นทั้งความแรงและจอระดับพรีเมียมรองรับ 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ และความสว่างสูงสุด 3500 nits ใช้ความละเอียด 1200 x 2608 พิกเซล พร้อมกระจก Poco Shield Glassรองรับ 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ และความสว่างสูงสุด 3500 nits ความละเอียด 1200 x 2608 พิกเซล ใช้กระจก Xiaomi Shield Glass 3.
0ความละเอียด 1440 x 3120 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ HDR10+ และความสว่างสูงสุด 2600 nits พร้อมกระจก Corning Gorilla Armor 2 รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid และความสว่างสูงสุด 3600 nits ความละเอียด 1272 x 2772 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ และความสว่างสูงสุด 3500 nits ความละเอียด 1220 x 2656 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ Dolby Vision, HDR Vivid และความสว่างสูงสุด 6000 nits ความละเอียด 1256 x 2808 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ Dolby Vision, HDR10+ และความสว่างสูงสุด 3500 nits ความละเอียด 1156 x 2510 พิกเซล พร้อมกระจก Corning Gorilla Glass 7iสำหรับคนที่ต้องการมือถือแรงสุดแบบไม่ประนีประนอม OPPO Find X9 Ultra และ iQOO 15 คือรุ่นที่น่าสนใจที่สุด ส่วนใครที่มองหาความแรงในสไตล์คุ้มค่า POCO F8 Ultra, Xiaomi 17 และ POCO F8 Pro ก็น่าเก็บไว้ในลิสต์ ส่วน Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, OPPO Find X9 Pro และ HONOR Magic8 Pro จะเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือเรือธงครบเครื่อง ใช้งานยาว และได้หน้าจอคุณภาพสูงด้วยครับเทียบสเปค vivo X300 Pro vs X300 FE vs X300 Ultra รุ่นไหนดี ต่างกันยังไง เทียบสเปค OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, HONOR Magic8 Pro และ Xiaomi 17 Ultraมือถือไม่เกิน 6,000 บาท ที่น่าซื้อที่สุดปี 2026 รุ่นไหนคุ้มสุด เทียบสเปค Samsung Galaxy A07 5G vs OPPO A5 5G vs Infinix Hot 60i 5G มือถือ 5G งบไม่เกิน 5,000 บาท ปี..
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