Hal Finney: ผู้รับ Bitcoin รายแรก และปริศนาตัวตน Satoshi Nakamoto

สำรวจเรื่องราวของ Hal Finney ผู้ได้รับ Bitcoin 10 BTC เป็นคนแรกจาก Satoshi Nakamoto และความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกับตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้าง Bitcoin
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2009 Hal Finney ได้รับ Bitcoin จำนวน 10 BTC จาก Satoshi Nakamoto ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรม Bitcoin ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก และเป็น “การทดสอบ” ที่จารึกชื่อของเขาไว้ในโลกการเงินดิจิทัล เรื่องราวของ Hal Finney กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังการหายตัวไปอย่างปริศนาของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin แม้จะมีการตั้งทฤษฎีมากมายว่า Hal คือ Satoshi แต่เจ้าตัวและภรรยาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ Hal Finney เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1956 จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก California Institute of Technology และทำงานด้านการเข้ารหัสข้อมูล โดยร่วมงานกับ Phil Zimmermann ผู้สร้าง PGP และเป็นหนึ่งในพนักงานรุ่นแรกๆ ของ PGP Corporation เขาเป็นสมาชิกของ Cypherpunks Mailing List และสร้าง anonymous remailer ตัวแรกของโลก รวมถึงจัดการแข่งขันถอดรหัส Netscape ในปี 2004 Hal สร้าง RPOW (Reusable Proofs of Work) ซึ่งเป็นระบบ digital cash ที่ใช้ Proof-of-Work ก่อน Bitcoin จะถือกำเนิดถึง 4 ปี เมื่อ Bitcoin Whitepaper ถูกประกาศ Hal Finney เป็นหนึ่งในคนแรกๆ ที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของมัน เขาเขียนบทความ “ Bitcoin and Me” ในปี 2013 โดยเล่าว่าเขารัน Bitcoin node เป็นคนแรกนอกเหนือจาก Satoshi และได้รับ 10 BTC เป็นการทดสอบ แม้จะปิดการทำงานของ Bitcoin เนื่องจากปัญหาความร้อน แต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่เชื่อมโยง Hal กับ Satoshi ได้แก่ ที่อยู่ใกล้เคียงกับ Dorian Satoshi Nakamoto , ความเชี่ยวชาญด้าน Proof-of-Work, cryptography, และระบบ P2P, การสื่อสารโดยตรงกับ Satoshi, และสไตล์การเขียนที่คล้ายคลึงกับ Whitepaper อย่างน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม Hal Finney ได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นก่อนเสียชีวิตว่าเขาไม่ใช่ Satoshi และภรรยาก็ยืนยันเรื่องนี้ นักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็นว่าสไตล์การเขียนของ Satoshi เป็นแบบ British English ในขณะที่ Hal เขียนแบบ American English นอกจากนี้ การที่ Hal เล่าเรื่องราวของตัวเองในฐานะ “ผู้รับ” Bitcoin อย่างละเอียด ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงมากกว่าการแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่อง แม้จะมีข้อโต้แย้ง แต่เรื่องราวของ Hal Finney ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจ และเป็นส่วนหนึ่งของตำนาน Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ที่ยังคงไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริ.
