HUAWEI WATCH FIT 5 Series: Smartwatch for the Modern Lifestyle

HUAWEI WATCH FIT 5 Series is a latest smartwatch designed for the modern generation, combining fashion, health, and digital lifestyle in one device. It has received overwhelming positive feedback from fans and customers after the previous collaboration with HUAWEI FreeClip 2. The 6 handsome men of PERSES perfectly embody the DNA of HUAWEI WATCH FIT 5 Series, reflecting the fusion of fashion, health, and fun. It is a perfect companion for a full-fledged modern lifestyle.
สมาร์ทวอทช์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่สายแฟชัน สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลแบบครบจบในเรือนเดียว หลังสร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการร่วมงานครั้งก่อนกับหูฟังไร้สาย HUAWEI FreeClip 2 โดยแคมเปญก่อนหน้านี้ PERSES ได้รับตอบรับอย่างโดดเด่นจากแฟนๆ และผู้บริโภค จนเกิดเป็นการคัมแบ็คครั้งสำคัญในการร่วมงานกับหัวเว่ยอีกครั้ง ด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ของ PERSES ทั้ง 6 หนุ่ม ที่สามารถถ่ายทอด DNA ของ HUAWEI WATCH FIT 5 Series ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นพลัง ความคล่องตัว ความทันสมัย รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานทั้งแฟชัน สุขภาพ และความสนุกเข้าไว้ด้วยกัน สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกจังหวะ ลีดเดอร์ของวง เผยความรู้สึกถึงการร่วมงานกับหัวเว่ยอีกครั้งว่า ‘พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะก่อนหน้านี้ได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากแฟนๆ และในครั้งนี้ HUAWEI WATCH FIT 5 Series ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างแตกต่าง ทั้งเรื่องแฟชัน การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ผมชอบระบบ HUAWEI TruSense System เป็นพิเศษ เพราะการได้ติดตามทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ คุณภาพการนอนหลับ และระดับความเครียดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น และสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมแม้ในวันที่ตารางงานแน่น ถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยบาลานซ์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตได้ดีมากๆ’ ร่วมแชร์ความรู้สึกว่า HUAWEI WATCH FIT 5 Series เป็นสมาร์ทวอทช์ที่เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นวันซ้อม วันทำงาน หรือวันพักผ่อน ก็สามารถสวมใส่ได้ทุกลุค รวมถึงยังช่วยดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องหยิบมือถือบ่อยๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในมุมของแฟชันยังถูกใจทั้งกฤตินและปลั๊กกี้ เพราะสามารถนำมาแมตช์กับหลากหลายลุคได้อย่างลงตัว ส่วนสายสปอร์ตอย่างปาล์มที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ก็สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์เช่นกัน ทำให้สมาชิกแต่ละคนสามารถใช้งานนาฬิกาเรือนนี้ได้ในแบบของตัวเองจริงๆ ยกระดับทั้งด้านดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้แนวคิดสมาร์ทวอทช์ที่เป็นมากกว่าแกดเจ็ต ด้วยดีไซน์ใหม่ที่บางเบาและพรีเมียมยิ่งขึ้น พร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีความสว่างสูงสุดถึง 3,000 nits ในรุ่น Pro พร้อมกระจกแซฟไฟร์ที่แข็งแรงทนทาน และเฉดสีหลากหลายที่แมตช์ได้กับทุกสไตล์ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือฟีเจอร์ 2-in-1 Payment ที่ร่วมพัฒนากับ 7-Eleven ให้ผู้ใช้งานสามารถสแกนชำระเงินผ่าน QR Code ได้โดยตรงผ่านสมาร์ทวอทช์ เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สะดวกและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ HUAWEI WATCH FIT 5 Series ยังมาพร้อมระบบ HUAWEI TruSense System ที่ช่วยติดตามสุขภาพได้อย่างละเอียด ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ การนอนหลับ ระดับความเครียด รวมถึงฟีเจอร์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีให้เลือกทั้งสีดำ สีเขียว สีเงิน สีม่วง และสีขาว พิเศษ!
เมื่อซื้อตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 – 13 มิถุนายน 2569 รับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณรวมมูลค่าสูงสุด 2,024 บาท ได้แก่ HUAWEI FreeBuds SE 2 (จำนวนจำกัด), HUAWEI Health+ Membership ระยะเวลา 3 เดือน และสิทธิ์ซื้อ Watch Face Membership ระยะเวลา 1 เดือน ในราคาเพียง 1 บาท สามารถสั่งซื้อผ่านหน้าร้าน HUAWEI Experience Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์อย่าง HUAWEI ยืนยันเปิดตัว nova 16 series วันที่ 1 มิ. ย. นี้ พร้อมให้ยลโฉม nova 16 Pro สีฟ้า Sky Blu
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