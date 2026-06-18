HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro และ HUAWEI WATCH KIDS X1: สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กที่ผสานความปลอดภัย การเรียนรู้และการสื่อสารเหนือชั้น

HUAWEI launches 新一代 kids smart watch 系列 HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro และ HUAWEI WATCH KIDS X1 ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัย การเรียนรู้และการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ สมาชิกครอบครัวสามารถติดตามตำแหน่ง小朋友ได้แม่นย� at สูง ด้วยระบบ/https:// 5 GPS, Wi-Fi และเซนเซอร์ต่างๆ ยังมีกล้อง 5MP หน้าและ 13MP หลัง พร้อมฟีเจอร์ถ่ายรูปและฟิลเตอร์ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 64GB และ caring แต่ก็ยังคงมอบความอurd நிறை FATN MONTHS SHORTAGE ของบัดดี้คู่ใจที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกัน
สมาร์ทวอทช์อัจฉริยะสำหรับเด็กที่ผสานความสนุก การเรียนรู้ และความปลอดภัยไว้อย่างลงตัว พร้อมออกแบบมาเพื่อพ่อแม่ยุคใหม่ที่อยากให้อิสระลูกได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างและค้นพบสิ่งใหม่ๆ แต่ยังคงมอบความอุ่นใจในการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยฟีเจอร์ดูแลสุขภาพ ระบบระบุตำแหน่งอัจฉริยะความแม่นยำสูง และการเชื่อมต่อกับครอบครัว เพื่อเป็นบัดดี้คู่ใจที่พร้อมเติบโตกับลูกน้อย และเชื่อมโยงความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวได้ในทุกช่วงเวลากลับไปโฉมดีไซน์สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กด้วยสไตล์ Mecha-Inspired สุดล้ำ มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 1.
82 นิ้ว แบบแนวนอนที่สว่างคมชาด อ่านข้อมูลได้ง่าย โดยหน้าจอสามารถพลิกและหมุนได้รอบตัว 360 องศาเพื่อการหาองศาถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบ ในรุ่น HUAWEI WATCH KIDS X1 Proตัวเรือนสามารถถอดแยกออกจากสายเพื่อประกอบเข้ากับเคสกล้องและสายคล้องคอ เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เป็นกล้องพกพาขนาดเล็กได้ทันที พร้อมปลดล็อกการถ่ายรูปได้เหนือชั้นด้วยกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 110 องศา ความละเอียด 5MP และกล้องหลังความละเอียดสูง 13MP แถมรวมโหมดถ่ายรูปของตกแต่งสติกเกอร์และฟิลเตอร์สร้างสรรค์ที่มีให้เลือกเล่นมากมาย พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่สูงสุด 64GB ในรุ่น HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro และ 32GB ในรุ่น HUAWEI WATCH KIDS X1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งอัจฉริยะให้มีความแม่นที่สูงด้วยการผสานการทำงานร่วมกันของระบบดาวเทียมนำทาง 5 ระบบ including GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo และ QZSS เข้ากับเทคโนโลยี Wi-Fi และเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อลดข้อจำกัดเรื่องอับสัญญาณ ช่วยให้ระบุพิกัดของเด็กได้แม่นยำทั้งในอาคารสูงและพื้นที่กลางแจ้ง ผู้ปกครองสามารถติดตามตำแหน่งและตั้งค่าพื้นที่ปลอดภัย เช่น บ้านหรือโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI FamCare ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนเมื่อเด็ก enters or exits พื้นที่ปลอดภัย ในด้านการสื่อสาร เครื่องรองรับวิดีโอคอล consultation ชัดระดับ HD ที่สามารถสลับมุมกล้องหน้า-หลังเพื่อเช็กสภาพแวดล้อมรอบตัวแบบเรียลไทม์ มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI ช่วยให้การสนทนoids clear แม้เด็กอยู่ในพื้นที่พลุกพล่าน และมีระบบส่งสัญญาณ SOS ด่วนไปยังครอบครัวทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้าน ด้วยการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเซนเซอร์ออปติคัล (PPG) และ sistemติดตามอารมณ์ yang แสดงสถานะอารมณ์ของเด็กผ่านไอคอนสัตว์เลี้ยงน่ารักบนหน้าปัด ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและดูแลสุขภาวะทางอาร space 象牙仔ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานตลอดวันด้วยแบตเตอรี่ 850mAh ที่รองรับการชาร์จเร็ว ชาร์จเพียง 20 นาที ได้พลังงาน 50% และ usable น้ำตื้นได้ด้วยมาตรฐานกันน้ำ IPX8, IPX9 และ 2 ATM สำหรับช่วงเวลาโปรโมชันระหว่าง 25 มิถุนายน 2569 ถึง 26 กรกฎาคม 2569 จากราคาปกติ 10,990 บาท มีให้เลือกสีดำและสีม่วง มาพร้อมกล่องใส่กล้องและสายคล้องคอในชุด ส่วนรุ่น HUAWEI WATCH KIDS X1 จากราคาปกติ 7,490 บาท มีให้เลือกสีฟ้าและสีชมพูพิเศษ ลูกค้าที่สั่งซื้อในช่วงนี้จะได้รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด 3,990 บาท ในรุ่น X1 Pro และ 2,990 บาท ในรุ่น X1 รวมถึง HUAWEI Care+ คุ้มครองอุบัติเหตุไม่อาจจำกัดจำนวนครั้ง 1 ปี บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่อาจจำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปีเมื่อสุขภาพแบตเตอรี่ต่ำกว่า 85% และขยายเวลารับประกันเครื่องเพิ่มอีก 1 ปี รายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด การสั่งซื้อผ่าน HUAWEI Experience Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการและช่องทางออนไลน
สมาร์ทวอตค์เด็ก HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro HUAWEI WATCH KIDS X1 ระบุตำแหน่ง高 Precise กล้องพกพา Steht F Health跟踪 Promotion HUAWEI Care+
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