HUAWEI Kids Watch รุ่นใหม่ enthralled with 13MP rear camera, 5-satellite system, and 360° rotatable AMOLED display

HUAWEI Kids Watch รุ่นใหม่พร้อมกล้องหลัง 13MP ระบบดาวเทreland情趣 5 แบบ และหน้าจอ AMOLEDหมุนได้ 360 องศา ออกวางขายไทย 25 มิถุนายน 2569 ราคาเริ่มต้น 6,990 บาท ousingการถอดตัวเรือนออกจากสายและกล้องพกพา รวมฟิลเตอร์สติกเกอร์ภายใน 64GB Pro 32GB มาตรฐาน รองรับ GPS BeiDou GLONASS Galileo QZSS Wi-Fi ส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเด็กออกเข้าพื้นที่ เติมน้ำสักา HD เปลี่ยนกล้อง front-back real-time AI noise cancellation Tombol SOS พ heart rate PPG Pelacakan mood แบต 850mAh ชาร์จเร็ว 20 นาที 50% IPX8 IPX9 2ATM ราคาโปรโมชัน 9,990 บาทvärm 10,990 บาท สีดำม่วง 6,990 บาท 7,490 บาท สีน้ำเงินชมพู pro offerから 25 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2569 ของสมนาคืน 3,990 บาท HUAWEI Care+ cambio batteria illimitato garanzia 1 ปี ห.toLowerCase() Store Lazada Shopee TikTok Shop

HUAWEI Kids Watch dengan kamera belakang 13MP, sistem satelit 5-band, dan layar AMOLED putar 360 derajat dalam satu perangkat.

Dijual di Thailand mulai 25 Juni 2024 dengan harga mulai 6,990 Baht. Berbeda dari smartwatch anak lainnya, desainnya dapat melepas casing dari tali, lalu dipasang dengan casing kamera dan tali leher yang disertakan. Anak-anak bisa beralih mode dari jam tangan ke kamera pocket secara instan.

Layar AMOLED 1.72 inci berorientasi landscape, bisa diputar 360 derajat, memungkinkan pengambilan gambar dari berbagai sudut tanpa harus melepas dari pergelangan tangan. Kamera depan 5MP dengan sudut lebar 110 derajat menangkap gambar lebih luas daripada kamera standar, sementara kamera belakang 13MP memberikan detail gambar yang sebelumnya tidak pernah dilihat di jam tangan anak kelas harganya.

Filter dan stiker bawaan membantu anak-anak menciptakan gambar tanpa perlu aplikasi tambahan. Kapasitas penyimpanan 64GB untuk varian Pro dan 32GB untuk varian standar. Bekerja simultaneously pada GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, dan QZSS bersama Wi-Fi dan sensor internal.

Penerimaan sinyal dari beberapa satelit secara bersamaan membuat perangkat tetap mengidentifikasi lokasi bahkan di gedung tinggi atau area dengan sinyal GPS tunggal yang sering hilang - masalah yang banyak orang tua temui dengan jam tangan anak sebelumnya. Sistem pengiriman notifikasi ke smartphone otomatis saat anak cheg ou meninggalkan atau memasuki area tertentu.

Video call HD dengan kemampuan beralih kamera depan-belakang secara real-time memungkinkan orang tua melihat lingkungan sekitar anak secara langsung. Sistem noise cancellation AI memastikan percakapan jelas meski anak di tempat bising.

Tombol SOS mengirim sinyal darurat ke keluarga secara instan saat situasi darurat. Juga memantau kesehatan anak melalui sensor PPG untuk mengukur detak jantung dan sistem pelacakan mood yang mengubah status emosi anak menjadi ikon hewan peliharaan lucu di layar.

Orang tua dapat membaca sinyal emosi anak meski tidak bersama, tanpa membuat anak merasa diawasi. Baterai 850mAh mendukung penggunaan sepanjang hari, charge cepat 20 menit mengisi 50%, mengatasi masalah anak lupa mengisi daya.

Standair kedalaman air IPX8, IPX9, dan 2ATM, tahan terhadap renang dangkal atau hujan dalam kehidupan sehari-hari. Harga peluncuran 9,990 Baht dari harga normal 10,990 Baht, tersedia warna hitam dan ungu. Harga 6,990 Baht dari normal 7,490 Baht, tersedia warna biru dan merah muda.

Promosi berlaku dari 25 Juni hingga 26 Juli 2024, pelanggan gets hadiah hingga 3,990 Baht, termasuk HUAWEI Care+ yang melindungi dari kecelakaan selama 1 tahun, layanan penggantian baterai tak terbatas, dan perpanjangan garansi perangkat tambahan 1 tahun. Dijual di HUAWEI Experience Store dan online melalui HUAWEI Store, Lazada, Shopee, dan TikTok Shop.

Di pasar smartwatch anak yang sebagian besar hanya fokus pada panggilan telepon ke orang tua dan GPS dasar, HUAWEI memasukkan spesifikasi kamera dan sistem satelit multi-band di level harga yang serupa. Ini adalah langkah menarik yang mungkin mendorong merek lain di pasar yang sama untuk menaikkan spesifikasi atau tidak





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