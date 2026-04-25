HUAWEI MatePad Mini: แท็บเล็ตไซส์มินิที่บางเบาที่สุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

HUAWEI MatePad Mini แท็บเล็ตขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ดีไซน์บางเฉียบ พร้อมหน้าจอความละเอียดสูงและฟีเจอร์ AI อัจฉริยะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงานและความบันเทิง
HUAWEI MatePad Mini คือนิยามใหม่ของ แท็บเล็ต สำหรับ ไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการความคล่องตัว ด้วยดีไซน์ที่บางเฉียบเพียง 5.2 มม.
และน้ำหนักเบาเพียง 260 กรัม ทำให้พกพาได้สะดวกสบาย แท็บเล็ตนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่พกพาได้ แต่เป็นแท็บเล็ตที่คุณจะอยากพกติดตัวไปในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระหว่างเดินทาง การสเก็ตช์ไอเดียในคาเฟ่ หรือการรับชมคอนเทนต์สั้นๆ ระหว่างวัน ด้วยหน้าจอขนาด 8.8 นิ้ว ความละเอียด 2.5K (343 PPI) อัตรารีเฟรช 120Hz และความสว่างสูงสุด 1800 nits ทำให้การใช้งานกลางแจ้งเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนที่ช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์การใช้งานนั้นเหนือกว่าที่เคยสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการอ่านที่ให้ความรู้สึกเหมือนอ่านบนกระดาษ การเขียนที่แม่นยำ และการวาดที่ให้ texture ใกล้เคียงของจริง เหมือนรวมกระดาษและจอ OLED เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่ช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ จัดระเบียบโน้ต แปลงลายมือ และทำให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างลื่นไหล แท็บเล็ตนี้รองรับการทำงานแบบครบจบในเครื่องเดียว ตั้งแต่การเปิดไฟล์ PDF การแก้ไข การเซ็น และการส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย WPS Office 3.0 ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วย Split-screen อีกหนึ่งจุดเด่นคือความคุ้มค่า เพราะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่จำเป็นมากมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 6400mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 15.5 ชั่วโมงสำหรับการดูวิดีโอ และรองรับการชาร์จเร็ว 66W SuperCharge ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีมูลค่า ได้แก่ HUAWEI M-Pencil 3rd Generation, เคส HUAWEI MatePad Mini Folio, และ HUAWEI SuperCharge 66W Adapter รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น WPS Office 3.0, HUAWEI Notes, และ GoPaint App ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีบริการ Warranty & Services ที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี 1 ครั้งภายใน 3 ปี และบริการ Deep Cleaning สำหรับหน้าจอ PaperMatte จำนวน 2 ครั้งต่อปี (ต้องเคลมสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ และสามารถใช้บริการ Deep Cleaning ได้ภายใน 1 ปีแรก) สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัปเกรด ยังมีโปรโมชันเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท จากราคาประเมิน สามารถสั่งจองได้ผ่าน HUAWEI Experience Store, ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee!
HUAWEI MatePad Mini คือแท็บเล็ตไซส์มินิที่บางเบาที่สุดจากหัวเว่ย ที่จะปลดล็อกอิสระแห่งการสร้างสรรค์และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลา
