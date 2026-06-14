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HUAWEI เดินหน้าขยายระบบนิเวศ HarmonyOS

เทคโนโลยี News

HUAWEI เดินหน้าขยายระบบนิเวศ HarmonyOS
HUAWEIHarmonyosอุปกรณ์ Iot
📆6/14/2026 6:54 AM
📰iPhone_Droid
82 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

HUAWEI ประกาศเป้าหมายใหม่ในการรองรับอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำเพียง 64KB ซึ่งน้อยกว่าระดับ 128KB ที่รองรับได้ในปัจจุบัน

HUAWEI เดินหน้าขยายระบบนิเวศ HarmonyOS อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการรองรับอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำเพียง 64KB ซึ่งน้อยกว่าระดับ 128KB ที่รองรับได้ในปัจจุบัน Yu Chengdong ประธานกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ของ HUAWEI เปิดเผยในงานเปิดตัว HarmonyOS 7 ว่า เวอร์ชันโอเพ่นซอร์สและเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์ผู้บริโภคของ HarmonyOS สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำเพียง 128KB ได้แล้ว และเป้าหมายถัดไปคือการลดลงเหลือเพียง 64KB สิ่งที่น่าสนใจคือ HUAWEI ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำระดับ 64KB เหล่านี้จะสามารถมอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานมาก โดยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวอาจใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 1 ปี ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ IoT อย่างมีนัยสำคัญ หน่วยความจำ 64KB ถือว่าเล็กเกินกว่าที่ระบบปฏิบัติการอย่าง Linux หรือ Android จะทำงานได้ ทำให้อุปกรณ์กลุ่มนี้มักใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Real-Time Operating System (RTOS) ที่มีขนาดเล็กและใช้ทรัพยากรต่ำ อุปกรณ์ที่ได้รับประโยชน์จากการรองรับดังกล่าว ได้แก่ เซ็นเซอร์ NB-IoT และอุปกรณ์ IoT ขนาดเล็กที่ไม่ได้เก็บข้อมูลจำนวนมาก แต่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายและทำงานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยการรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำต่ำระดับนี้จะช่วยให้ HUAWEI ขยายระบบนิเวศ HarmonyOS ไปยังอุปกรณ์ IoT ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ HUAWEI มีฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม HUAWEI ย้ำว่าการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 1 ปีนั้นหมายถึงอุปกรณ์ IoT เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาทั่วไปแต่อย่างใด การประกาศครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า HUAWEI ไม่ได้โฟกัสเฉพาะสมาร์ทโฟน แต่กำลังผลักดัน HarmonyOS ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกประเภท ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงเซ็นเซอร์ IoT ขนาดจิ๋วในอนาค.

HUAWEI เดินหน้าขยายระบบนิเวศ HarmonyOS อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการรองรับอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำเพียง 64KB ซึ่งน้อยกว่าระดับ 128KB ที่รองรับได้ในปัจจุบัน Yu Chengdong ประธานกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ของ HUAWEI เปิดเผยในงานเปิดตัว HarmonyOS 7 ว่า เวอร์ชันโอเพ่นซอร์สและเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์ผู้บริโภคของ HarmonyOS สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำเพียง 128KB ได้แล้ว และเป้าหมายถัดไปคือการลดลงเหลือเพียง 64KB สิ่งที่น่าสนใจคือ HUAWEI ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำระดับ 64KB เหล่านี้จะสามารถมอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานมาก โดยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวอาจใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 1 ปี ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ IoT อย่างมีนัยสำคัญหน่วยความจำ 64KB ถือว่าเล็กเกินกว่าที่ระบบปฏิบัติการอย่าง Linux หรือ Android จะทำงานได้ ทำให้อุปกรณ์กลุ่มนี้มักใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Real-Time Operating System (RTOS) ที่มีขนาดเล็กและใช้ทรัพยากรต่ำ อุปกรณ์ที่ได้รับประโยชน์จากการรองรับดังกล่าว ได้แก่ เซ็นเซอร์ NB-IoT และอุปกรณ์ IoT ขนาดเล็กที่ไม่ได้เก็บข้อมูลจำนวนมาก แต่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายและทำงานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยการรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำต่ำระดับนี้จะช่วยให้ HUAWEI ขยายระบบนิเวศ HarmonyOS ไปยังอุปกรณ์ IoT ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ HUAWEI มีฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม HUAWEI ย้ำว่าการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 1 ปีนั้นหมายถึงอุปกรณ์ IoT เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาทั่วไปแต่อย่างใด การประกาศครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า HUAWEI ไม่ได้โฟกัสเฉพาะสมาร์ทโฟน แต่กำลังผลักดัน HarmonyOS ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกประเภท ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงเซ็นเซอร์ IoT ขนาดจิ๋วในอนาค

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iPhone_Droid /  🏆 55. in TH

HUAWEI Harmonyos อุปกรณ์ Iot หน่วยความจำ 64KB

 

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