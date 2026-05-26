HUAWEI เปิดตัว nova 16 series ในจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

HUAWEI ได้ประกาศวันเปิดตัว nova 16 series ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วครับ จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งนอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว คาดว่าจะมีแท็บเล็ตอย่าง MatePad Pro Max และสมาร์ทวอทช์ Supernova ด้วย นอกจากประกาศวันเปิดตัว nova 16 series แล้ว ทางแบรนด์ยังเผยโฉม nova 16 Pro ในสีฟ้า Sky Blue ให้ชมกันด้วย โดยมีพื้นผิวสีฟ้าและแถบสีขาวคล้ายริบบิ้นพาดผ่านแผงด้านหลัง ขณะที่ส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือโมดูลกล้องหลัง ที่มีฐานกลมสีดำ 2 แผ่นที่ดูเหมือนจะวางกล้อง 3 ตัวและไฟ LED เอาไว้ nova 16 series คาดว่าจะมาด้วยกัน 3 รุ่น คือ nova 16, nova 16 Pro และ nova 16 Pro Max โดยข้ามรุ่น Ultra ไปในปีรุ่นนี้ ซึ่งในรุ่นเริ่มต้นและรุ่น Pro คาดว่าจะมีสีดำ ขาว ฟ้า และ Gradient ส่วนรุ่น Pro Max คาดว่าจะมีสีดำ ขาว และฟ้า ไม่มีสี Gradient ครับ นอกจากนี้ สเปครุ่น Pro Max จะได้หน้าจอ LTPO OLED ขนาด 6.8 นิ้ว ความละเอียด 1.5L ใช้ชิป Kirin 9000 Series ได้แบตใหญ่ 7000mAh พร้อมได้กล้องหลัก 200MP เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.28" และมีเลนส์ Periscope และเซ็นเซอร์ Multispectral เพื่อสีที่แม่นยำ
HUAWEI Nova 16 Series Nova 16 Pro Nova 16 Pro Max LTPO OLED Kirin 9000 Series 7000Mah 200MP Periscope Multispectral
