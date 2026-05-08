HUAWEI เปิด Pop-up Event ร่วมประกาศศักดาระดับโลก ‘Now Is Your Spark’ ประเทศไทย

งาน HUAWEI Innovative Product Launch 2026 เปิดตัวสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นาฬิกาหรูระดับจิวเวลรี นวัตกรรมล่าสุดหน้าจอ OLED 6.84 นิ้ว จอ PaperMatte 3K และระบบป้องกันน้ำและฝุ่น IP65 พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักดาระดับโลกจากงาน HUAWEI XMAGE Awards Masterclass
เลือกประเทศไทยเป็นเวทีประกาศศักดาระดับโลกในงาน ‘Now Is Your Spark: HUAWEI Innovative Product Launch 2026’ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นำเสนอนวัตกรรมครบวงจรตั้งแต่สมาร์ตวอทช์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ไปจนถึงนาฬิกาหรูระดับจิวเวลรีมาในดีไซน์ Everyday Fashion Accessory หน้าจอสว่าง 3,000 nits กระจก Sapphire Glass 8 สี พร้อมฟีเจอร์สุขภาพครบ ทั้ง ECG, PWAP, TruSense, Fall Detection รองรับชำระเงินผ่านแอป 7-Eleven และโทรออก-รับสายได้จากข้อมือ แบตอยู่ 10 วัน ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท สำหรับรุ่นมาตรฐาน และ 11,300 บาท สำหรับรุ่น Proดีไซเนอร์ระดับโลก มาพร้อม eSIM โทรได้ไม่ต้องพึ่งสมาร์ตโฟน และเซ็นเซอร์สุขภาพ TruSense ครบชุด ราคา 143,800 บาทบางเพียง 4.75 มม.
น้ำหนัก 511 กรัม จอ PaperMatte 3K ลดแสงสะท้อนสัมผัสคล้ายกระดาษ รองรับ WPS แบบ PC-level เปิดหลายหน้าต่างพร้อมกัน คีย์บอร์ด Glide และ M-Pencil Pro สำหรับสายสร้างสรรค์ พร้อม Reverse Charging 40W ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท ถึง 62,400 บาทตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ไม่หยุดนิ่งด้วยจอ OLED 6.84 นิ้ว 120Hz กล้อง 50MP เซ็นเซอร์ RYYB รูรับแสง F1.9 พร้อมฟีเจอร์ AI Best Expression แบตเตอรี 8,500mAh อยู่ตลอดวัน รองรับ Wi-Fi 7 และผ่านมาตรฐาน IP65 กันฝุ่นกันน้ำ รวมถึง SGS Drop Resistance 5 ดาว ราคา 17,000 บา
HUAWEI Pop-Up Event ‘Now Is Your Spark’ ‘Now Is Your Spark: HUAWEI Innovative Product Announcement Of Global Celebrities GALA Product Launch New Products Consumer Electronics: Presentation Of Celebrit New Products Launch
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
HUAWEI เปิดตัวสมาร์ตโฟน HUAWEI nova 15 Max, WATCH Kids X1 Series และ HUAWEI Watch Fit 5 Pro ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่HUAWEI เปิดตัว HUAWEI nova 15 Max ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยชูจุดเด่นด้านแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 8500mAh พร้อมหน้าจอ OLED รีเฟรชเรต 120Hz และลำโพงสเตอริโอคู่แบบ Ultra-Wide Sound Field โดยรุ่นนี้ถือเป็นเวอร์ชันรีแบรนด์ของ Enjoy 90 Pro Max ที่เปิดตัวในประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตัวเครื่องมาในดีไซน์พรีเมียมพร้อมโมดูลกล้องวงกลมขนาดใหญ่ด้านหลัง มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Blush Gold, Lake Cyan และ Golden Black ซึ่งต่างจากรุ่นในจีนที่ใช้ชุดสีอีกแบบหนึ่ง HUAWEI เปิดตัว WATCH Kids X1 Series สมาร์ตวอทช์เด็กมีกล้องคู่ ถอดเป็นมินิกล้องได้ โดยรุ่นนี้มีกล้องคู่และสามารถถอดเป็นมินิกล้องได้ HUAWEI เปิดตัว HUAWEI Watch Fit 5 Pro และ HUAWEI Watch Fit 5 ดีไซน์บางลง จอสว่างขึ้น พร้อมผู้ช่วยออกกำลังกายอัจฉริยะ
Read more »
HUAWEI เปิดตัว HUAWEI MatePad Pro Max แท็บเล็ตเรือธงรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการHUAWEI MatePad Pro Max เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยดีไซน์บางเฉียบเพียง 4.7 มม. จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในแท็บเล็ตที่บางที่สุดในตลาดขณะนี้ แซงหน้าคู่แข่งอย่าง Apple, Samsung และ HONOR ในตลาดต่างประเทศ
Read more »
HUAWEI เปิดตัว HUAWEI Watch Fit 5 Series อย่างเป็นทางการสู่ตลาดโลกHUAWEI เปิดตัว HUAWEI Watch Fit 5 Series อย่างเป็นทางการสู่ตลาดโลก ภายในงานเปิดตัว ‘Now Is Your Spark’ ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยรอบนี้มาพร้อมการอัปเกรดทั้งด้านดีไซน์ ฟีเจอร์สุขภาพ และโหมดออกกำลังกายที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิม
Read more »
หัวเว่ยเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2026 ในประเทศไทยหัวเว่ย (Huawei) ประกาศเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2026 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเน้นการขยายฐานอุปกรณ์อัจฉริยะในกลุ่มสมาร์ทวอทช์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายภายใต้ระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ย ไลน์อัปใหม่ของหัวเว่ยตลอดปี 2026ในกลุ่มอุปกรณ์สวมใส่นั้นประกอบด้วย HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, HUAWEI WATCH ULTIMATE Spring Edition และ HUAWEI nova 15 Max ซึ่งจะทยอยวางจำหน่ายในประเทศไทยตลอดปี 2026
Read more »
เจาะลึกนวัตกรรม AI และสเปคเรือธงจาก HUAWEI รุ่นล่าสุดปี 2026HUAWEI เปิดตัวไลน์อัปใหม่ ชูโรงด้วยสมาร์ทวอทช์ TruSense แท็บเล็ตจอ 3K พร้อม AI Speech-to-text และสมาร์ทโฟนกล้อง RYYB ที่มีฟีเจอร์ AI Best Expression
Read more »
Garrett Jin's Recent ETH and BTC Transactions Spark Concerns Among TradersGarrett Jin, a well-known figure in the cryptocurrency world, has recently made significant transactions involving Ethereum (ETH) and Bitcoin (BTC). His recent deposits and holdings of ETH and BTC have raised concerns among traders, as the volume of ETH moved into Binance is unusually high. The pattern of frequent deposits and the current price of ETH could have implications for the short-term market.
Read more »