HTX เผชิญมาตรการคว่ำบาตรและการตรวจสอบที่เข้มงวดจากอังกฤษและ Bybit

อังกฤษประกาศคว่ำบาตร HTX ฐานเชื่อมโยงกับรัสเซีย FCA ดำเนินคดีโฆษณาผิดกฎหมาย Bybit เพิ่มมาตรการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่องและความเชื่อมั่น ผู้ใช้ควรเตรียมแผนสำรอง
มาตรการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อบัญชีที่เชื่อมโยงกับ HTX สร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของตลาด ผู้ใช้ HTX อาจถอนเงินออกอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ซึ่งอาจกดดันราคาสินทรัพย์ในระยะสั้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ (Foreign, Commonwealth & Development Office) ประกาศคว่ำบาตร HTX (เดิมชื่อ Huobi Global) ภายใต้ข้อบังคับ Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 โดยกล่าวหาว่า HTX ให้บริการทางการเงินแก่ A7 Limited Liability Company ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินของรัสเซียที่ถูกแซงก์ชันอยู่แล้ว รวมถึง Garantex กระดานเทรด คริปโต ของรัสเซียที่ถูกระงับการดำเนินงานก่อนหน้านี้ การประกาศคว่ำบาตรครั้งนี้มีผลทันที โดยห้ามบุคคลและธุรกิจในอังกฤษทำธุรกรรมกับ HTX และส่งผลให้สถาบันการเงินของอังกฤษต้องระงับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการยึดทรัพย์สินของ HTX ที่อยู่ในเขตอำนาจของอังกฤษ ซึ่งรวมถึงบัญชีธนาคารและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกแช่แข็ง ก่อนหน้านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอังกฤษ (FCA) ยังเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ HTX ในข้อหาเผยแพร่โฆษณาทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม อาทิ TikTok, X, Facebook, Instagram และ YouTube โดย HTX เคยได้รับคำเตือนจาก FCA มาก่อน แต่ยังคงเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ตรงตามมาตรฐานต่อไป การดำเนินคดีนี้ครอบคลุมถึงการลงโทษทางการเงินและการห้ามประกอบธุรกิจในอังกฤษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ HTX ในระดับโลก เนื่องจากอังกฤษเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ ทั้งนี้ FCA ยังได้ออกคำเตือนไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ระงับการโฆษณาที่ละเมิดกฎระเบียบ โดยบางแพลตฟอร์มได้ปฏิบัติตามแล้ว ขณะที่บางแห่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตาสำหรับคนที่ใช้กระดานเทรดขนาดใหญ่อย่าง HTX อยู่ ถึงแม้ว่า HTX จะยังเปิดให้ใช้งานอยู่ แต่การที่กระดานเทรดอื่นอย่าง Bybit เริ่มตั้งแนวตรวจสอบเข้มงวดนั้น บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ HTX ในสายตาของตลาดโลก Bybit ได้ประกาศเตือนผู้ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ว่าการถอนและฝากเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ HTX อาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรการ AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อ HTX การเคลื่อนไหวนี้สร้างความกังวลในหมู่ผู้ใช้ เนื่องจาก Bybit เป็นหนึ่งในกระดานเทรดชั้นนำที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์ที่อยู่บน HTX สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือว่าจะมีกระดานเทรดรายอื่นทำตามแนวทางของ Bybit หรือไม่ และ HTX จะตอบโต้ต่อมาตร การคว่ำบาตร ของอังกฤษอย่างไร ถ้าสถานการณ์ยังคงลุกลาม ผู้ที่มีเงินอยู่บน HTX อาจต้องพิจารณาแผนสำรองไว้ล่วงหน้า เช่น การย้ายสินทรัพย์ไปยังกระดานเทรดที่ไม่มีประเด็นด้านกฎระเบียบ หรือการใช้กระเป๋าเงินส่วนตัวในการเก็บรักษา นอกจากนี้ ผลกระทบอาจกระจายไปยังตลาด คริปโต โดยรวม เนื่องจาก HTX มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 3.
3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 การสูญเสียความเชื่อมั่นอาจทำให้เกิดแรงขายในวงกว้างและกดดันราคาเหรียญต่างๆ ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ตลาดอาจปรับตัวและกระจายความเสี่ยงไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่ได้รับการยอมรับมากขึ้
