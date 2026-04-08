HP เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เสริมแกร่งความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามควอนตัม

HP เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ เสริมแกร่งความปลอดภัยให้กับพีซีเชิงพาณิชย์ พร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม
เอชพี (HP) เดินหน้าประกาศยกระดับขีดความสามารถของพอร์ตโฟลิโอ พีซีเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานรวม เทคโนโลยี และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน ความปลอดภัย และการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การลดภาระงานของทีมไอทีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร\การประกาศครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอชพีในการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและครอบคลุม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการผสานการทำงานระหว่าง Wolf Controller และ Workforce Experience Platform (WXP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมไอทีสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Wolf Controller ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ WXP ช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความซับซ้อนในการจัดการ\นอกจากนี้ เอชพียังได้เปิดตัว Next Gen Wolf Connect รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แม่นยำและประหยัดพลังงานกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการขยายการรองรับแพลตฟอร์ม Sure Recover ในต้นทุนที่ลดลง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น\อีกหนึ่งพัฒนาการที่น่าสนใจคือ การเปิดตัวเครื่องพิมพ์ HP รุ่นแรกของโลกที่ทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 34% ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะสามารถเจาะระบบเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ภายในปี 2577 เอชพีจึงได้ขยายการป้องกันแบบ Quantum-resistant ไปยังผลิตภัณฑ์สองกลุ่มใหม่ ได้แก่ HP LaserJet Pro 4000/4100 Series ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ SMB รายแรกของโลกที่มาพร้อม Quantum-resistant security ตั้งแต่ออกจากโรงงาน ควบคู่กับชิปหมึก เฟิร์มแวร์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อการงัดแงะ และ HP LaserJet Enterprise 5000/6000 Series ที่ยกระดับขึ้นอีกขั้น ด้วยความสามารถในการตรวจจับและกู้คืนจากภัยคุกคามแบบ Zero Day ระหว่างกระบวนการทำงานของโค้ดในหน่วยความจำได้โดยอัตโนมัติ พร้อมฟีเจอร์ Automated Guided Redaction ที่ตรวจจับและลบข้อมูลอ่อนไหวอัตโนมัติก่อนพิมพ์ ช่วยให้องค์กรรองรับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยไม่เพิ่มขั้นตอนให้ทีมไอที\การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอชพีในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชันที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เอชพียังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยื
United States Latest News, United States Headlines
สื่อญี่ปุ่นเผย 'HP' จ่อย้ายฐานการผลิตคอมพิวเตอร์มาไทย หวังกระจายห่วงโซ่อุปทาน : อินโฟเควสท์สำนักข่าวนิกเกอิเอเชียรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า เอชพี (HP) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อันดับสองของโลกจากสหรัฐ กำลังทำงานกับกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อย้ายฐานการผลิตแล็ปท็อปส่วนบุคคลและแล็ปท็อปสำนักงานมายังประเทศไทยและเม็กซิโกในปีนี้ ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญครั้งแรกของ HP ในการสร้างความหลากหลายด้านห่วงโซ่อุปทานด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกเหนือไปจากประเทศจีน ทั้งนี้ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า HP กำลังวางแผนที่จะย้ายการผลิตแล็ปท็อปสำนักงานบางส่วนไปยังเม็กซิโก และย้ายการผลิตแล็ปท็อปส่วนบุคคลบางส่วนมายังประเทศไทย นอกจากนี้ HP ยังวางแผนที่จะย้ายการผลิตแล็ปท็อปไปยังเวียดนามตั้งแต่ต้นปีหน้าอีกด้วย โดยผลผลิตนอกประเทศจีนในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2 ล้านเครื่อง แตะที่ 5 ล้านเครื่อง ข้อมูลจากคานาลิส (Canalys) แสดงให้เห็นว่า HP จัดส่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งสิ้น 55.2 ล้านเครื่องทั่วโลกในปี 2565 รายงานระบุว่า ไทยมีซัพพลายเออร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับการย้ายฐานการผลิตของ HP ขณะที่การผลิตในเม็กซิโกจะช่วยให้ HP ให้บริการตลาดหลักอย่างอเมริกาเหนือได้ดียิ่งขึ้น HP ออกแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในวันจันทร์ (17 ก.ค.) ระบุว่า บริษัทกำลังจะขยายการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงเพิ่มการผลิตแล็ปท็อปส่วนบุคคลในเม็กซิโก อย่างไรก็ตาม HP ระบุว่า จีนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกของบริษัทและจะยังคงดำเนินงานในนครฉงชิ่งต่อไป “วัตถุประสงค์หลักในการสร้างความหลากหลายด้านห่วงโซ่อุปทานคือการลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน หรือใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางการผลิตเกิดใหม่ในเวียดนามและประเทศอื่น ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” […]
