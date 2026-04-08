HP เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เสริมแกร่งความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามควอนตัม

📆4/8/2026 5:59 PM
📰techoffside
HP เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ เสริมแกร่งความปลอดภัยให้กับพีซีเชิงพาณิชย์ พร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม

เอชพี (HP) เดินหน้าประกาศยกระดับขีดความสามารถของพอร์ตโฟลิโอ พีซีเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานรวม เทคโนโลยี และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน ความปลอดภัย และการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การลดภาระงานของทีมไอทีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร\การประกาศครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอชพีในการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและครอบคลุม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการผสานการทำงานระหว่าง Wolf Controller และ Workforce Experience Platform (WXP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมไอทีสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Wolf Controller ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ WXP ช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความซับซ้อนในการจัดการ\นอกจากนี้ เอชพียังได้เปิดตัว Next Gen Wolf Connect รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แม่นยำและประหยัดพลังงานกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการขยายการรองรับแพลตฟอร์ม Sure Recover ในต้นทุนที่ลดลง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น\อีกหนึ่งพัฒนาการที่น่าสนใจคือ การเปิดตัวเครื่องพิมพ์ HP รุ่นแรกของโลกที่ทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 34% ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะสามารถเจาะระบบเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ภายในปี 2577 เอชพีจึงได้ขยายการป้องกันแบบ Quantum-resistant ไปยังผลิตภัณฑ์สองกลุ่มใหม่ ได้แก่ HP LaserJet Pro 4000/4100 Series ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ SMB รายแรกของโลกที่มาพร้อม Quantum-resistant security ตั้งแต่ออกจากโรงงาน ควบคู่กับชิปหมึก เฟิร์มแวร์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อการงัดแงะ และ HP LaserJet Enterprise 5000/6000 Series ที่ยกระดับขึ้นอีกขั้น ด้วยความสามารถในการตรวจจับและกู้คืนจากภัยคุกคามแบบ Zero Day ระหว่างกระบวนการทำงานของโค้ดในหน่วยความจำได้โดยอัตโนมัติ พร้อมฟีเจอร์ Automated Guided Redaction ที่ตรวจจับและลบข้อมูลอ่อนไหวอัตโนมัติก่อนพิมพ์ ช่วยให้องค์กรรองรับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยไม่เพิ่มขั้นตอนให้ทีมไอที\การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอชพีในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชันที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เอชพียังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยื

