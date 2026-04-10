HONOR 600 Series เตรียมเปิดตัวในยุโรป 23 เมษายน พร้อมแคมเปญสงกรานต์สุดพิเศษ

HONOR เตรียมเปิดตัว HONOR 600 Series ในยุโรป พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งกิจกรรมสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงและเปรียบเทียบสเปคสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ
HONOR 600 Series กำลังทยอย เปิดตัว ทีเซอร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการประกาศวัน เปิดตัว อย่างเป็นทางการในทวีป ยุโรป แล้ว โดยจะ เปิดตัว ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ที่ประเทศฝรั่งเศส และบนหน้าเว็บไซต์ก็เริ่มมีการจัดแคมเปญให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจกันแล้วด้วยครับ การ เปิดตัว ครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรุ่นที่ได้รับการคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านดีไซน์และ เทคโนโลยี ต่างๆ ซึ่งจากทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานั้นได้เผยให้เห็นถึงการออกแบบที่โดดเด่นของ HONOR 600 Series
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโมดูลกล้องที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสเปคของโทรศัพท์รุ่นนี้ก็เริ่มทยอยรั่วไหลออกมา ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงประสิทธิภาพที่คาดว่าจะได้รับจาก HONOR 600 Series อีกด้วย\ในคลิปทีเซอร์ที่เปิดเผยออกมา เราจะเห็นการออกแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยของ HONOR 600 และ HONOR 600 Pro โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโมดูลกล้องที่คาดว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่ารุ่น Pro จะมาพร้อมกับกล้อง Periscope ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ Portrait ให้ดียิ่งขึ้น คล้ายกับที่เคยมีใน HONOR 400 Series ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ HONOR ในการนำเสนอเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Geekbench ก็ได้หลุดออกมาแล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการประมวลผลของ HONOR 600 Pro ที่น่าประทับใจ ทำให้ผู้ใช้คาดหวังถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้น HONOR ยังได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยแคมเปญ ‘HONOR MIDMONTH โปรฉ่ำ’ ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 46% พร้อมโค้ดลดเพิ่มอีก 10,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ การเปิดตัว HONOR 600 Series ในครั้งนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับวงการสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว\นอกจากนี้ App Store ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการนำเสนอแอปพลิเคชันต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายเพื่อมอบความสนุกสนานให้กับผู้ใช้งานในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ อีกทั้ง AIS SIAM ยังได้ร่วมมือกับ PMCU ในการจัดกิจกรรม Pet Club สำหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักเป็นครั้งแรกกลางสยาม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง และมอบโอกาสให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, HONOR Magic8 Pro และ Xiaomi 17 Ultra เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุด และ MOVE ยังได้เสริมความแข็งแกร่งในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการให้บริการการเดินทางที่คุ้มค่าทั่วภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี
