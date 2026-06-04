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HONOR 600 Series สมาร์ตโฟน AI ที่เปลี่ยนทุกความทรงจำให้มีชีวิต

เทคโนโลยี News

HONOR 600 Series สมาร์ตโฟน AI ที่เปลี่ยนทุกความทรงจำให้มีชีวิต
HONOR 600 SeriesAI Image To Videoกล้อง 200MP
📆6/4/2026 3:06 PM
📰iPhone_Droid
64 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

สมาร์ตโฟน HONOR 600 Series มาพร้อมนวัตกรรม AI Image to Video 2.0 และกล้อง 200MP พร้อมแบตเตอรี่ 7000mAh สร้างประสบการณ์ระดับพรีเมียมในราคาคุ้มค่า พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับแฟนคลับ

สมาร์ตโฟน HONOR 600 Series เปิดตัวพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการ เทคโนโลยี มือถือ ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับประสบการณ์การใช้งานจริงอย่างลงตัว โดยเฉพาะฟีเจอร์ AI Image to Video 2.0 ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาพถ่ายนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพระดับภาพยนตร์ได้ในคลิกเดียว เทคโนโลยี นี้ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกจาก AI เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว เอฟเฟกต์แสง และเสียงประกอบ ทำให้ทุกภาพมีความมีชีวิตชีวาและพร้อมแชร์สู่โลกออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อที่ซับซ้อน นอกจากนี้ HONOR 600 Series ยังมาพร้อมระบบกล้องอัจฉริยะที่ล้ำสมัย ด้วยกล้องหลักความละเอียด 200MP AI Portrait Camera ที่สามารถจับภาพรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างคมชัด แม้ในสภาพแสงน้อย ระบบ AI Portrait ยังช่วยปรับแต่งใบหน้า สีผิว และพื้นหลังแบบเรียลไทม์ ทำให้ภาพพอร์ตเทรตดูเป็นธรรมชาติและสวยงามราวกับถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพบุคคลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในที่ร่ม ได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องปรับแต่งภายหลัง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7000mAh ที่รองรับการชาร์จไว 80W ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน สมาร์ตโฟน ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด จากข้อมูลการทดสอบ แบตเตอรี่สามารถเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้นานถึง 20 ชั่วโมง หรือสตรีมมิงเนื้อหาออนไลน์ได้นานกว่า 15 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานหนักทั้งในการทำงาน ความบันเทิง และการสร้างคอนเทนต์ ดีไซน์ของ HONOR 600 Series ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและบางเพียง 7.

8 มิลลิเมตร พร้อมขอบโค้งที่จับถนัดมือ ตัวเครื่องใช้วัสดุพรีเมียมอย่างกระจก Gorilla Glass ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ทนทาน นอกจากนี้ หน้าจอยังมีขนาดใหญ่ ให้สีสันสดใส และมาพร้อมเทคโนโลยีป้องกันแสงสีฟ้าที่ช่วยถนอมสายตาเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว HONOR 600 Series ทางแบรนด์ได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของสมาร์ตโฟนรุ่นนี้ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนคลับจำนวนมากที่มาร่วมสนุกและพบปะศิลปินคนโปรดอย่าง บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้า ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่การเล่นเกม การตอบคำถามชิงรางวัล การถ่ายรูปร่วมกับศิลปิน และการแจกของที่ระลึกสุดพิเศษ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นจากชุมชนผู้ใช้ HONOR ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานและความรู้สึกประทับใจ ผู้ร่วมงานหลายคนบอกว่างานนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าการเป็นเจ้าของ HONOR 600 Series ไม่ใช่แค่การได้ใช้สมาร์ตโฟนที่ดี แต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว HONOR ที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ HONOR ในการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและเชื่อมโยงผู้ใช้กับแบรนด์ผ่านนวัตกรรมและกิจกรรมที่สนุกสนาน HONOR 600 Series พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าทั่วประเทศ อย่าพลาดโอกาสสัมผัสความมหัศจรรย์ของ AI ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้

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iPhone_Droid /  🏆 55. in TH

HONOR 600 Series AI Image To Video กล้อง 200MP แบตเตอรี่ 7000Mah สมาร์ตโฟน

 

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