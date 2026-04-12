HILL ASEAN เผยวิจัยปี 2026: เปิดตลาดใหม่ด้วยกลุ่ม Prime Generations ชาวอาเซียน

HILL ASEAN เผยงานวิจัย “ASEAN Sei-katsu-sha Studies 2026” ชี้กลุ่ม Prime Generations (Millennials, Gen X, Baby Boomers) ในอาเซียนเปลี่ยนมุมมองการสูงวัย สู่การเติบโตอย่างมีศักยภาพ พร้อมแนะโอกาสแบรนด์ปรับกลยุทธ์
HILL ASEAN เผยแพร่งานวิจัยปี 2026 ที่พลิกโฉม ตลาดอาเซียน ด้วยกลุ่ม “ Prime Generations ” กลุ่มคนวัยกลางคนถึงสูงอายุที่มองข้ามข้อจำกัดของวัย สู่วิถีการใช้ชีวิตที่เน้น การพัฒนาตนเอง อย่างมีศักยภาพสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน ( HILL ASEAN ) ได้นำเสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจจากงานวิจัย “ASEAN Sei-katsu-sha Studies 2026” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสังคมอาเซียน ที่กลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุได้ก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ และหันมาให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอรุณโรจน์ เหล่าเจริญวงศ์ รองผู้อำนวยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การศึกษาเชิงลึกทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน 6 ประเทศอาเซียน ภายใต้บริบทของสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้เปิดเผย “ภาพใหม่” ของกลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่กระตือรือร้นและยึดติดกับความคิดเก่าๆ กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีพลัง มีความสามารถในการปรับตัวสูง และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่ HILL ASEAN ได้ให้คำนิยามกลุ่มคน Millennials , Gen X และ Baby Boomers ใหม่ในฐานะ “ Prime Generations ” หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตมีศักยภาพสูงสุด โดยเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของอาเซียนในยุคปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย Millennials , Gen X และ Baby Boomers ที่อยู่ในจุดสูงสุดของศักยภาพของตนเองการศึกษาพบว่า Millennials (Expanding Self) มองการเติบโตเป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จส่วนบุคคลเข้ากับครอบครัวและอนาคต Gen X (Rediscovering Self) กลับมาให้คุณค่ากับตนเองหลังจากที่ได้ทุ่มเทให้กับผู้อื่นมาเป็นเวลานาน เพื่อค้นหาความสมดุลใหม่ในชีวิต และ Baby Boomers (Redesigning Self) ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาบทบาทในสังคมและออกแบบชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระ จากเดิมที่เคยมองบทบาททางสังคมเป็นเพียง “หน้าที่” (Obligations) แต่กลุ่ม Prime Generations กลับมองว่าเป็น “โอกาสในการเติบโต” (Growth Assets) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สำคัญจากผลการวิจัยนี้ ทำให้เกิดโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสาร จากเดิมที่เน้นไปที่การ “Anti-Aging” หรือการลดความกังวลเรื่องความแก่ชรา ไปสู่แนวคิด “ Pro-Aging ” ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างมีพลังและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต รวมถึงการก้าวเข้าสู่การเป็น “พันธมิตรในการพัฒนาตัวตน” เพื่อเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและมีอิทธิพลในสังคมอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และเป็นโอกาสให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่ม Prime Generations โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการด้าน การพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีความสุข.
HILL ASEAN เผยแพร่งานวิจัยปี 2026 ที่พลิกโฉมตลาดอาเซียนด้วยกลุ่ม “Prime Generations” กลุ่มคนวัยกลางคนถึงสูงอายุที่มองข้ามข้อจำกัดของวัย สู่วิถีการใช้ชีวิตที่เน้นการพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ<\/p>
สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (HILL ASEAN) ได้นำเสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจจากงานวิจัย “ASEAN Sei-katsu-sha Studies 2026” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสังคมอาเซียน ที่กลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุได้ก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ และหันมาให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง<\/p>
อรุณโรจน์ เหล่าเจริญวงศ์ รองผู้อำนวยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การศึกษาเชิงลึกทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน 6 ประเทศอาเซียน ภายใต้บริบทของสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้เปิดเผย “ภาพใหม่” ของกลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่กระตือรือร้นและยึดติดกับความคิดเก่าๆ กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีพลัง มีความสามารถในการปรับตัวสูง และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่<\/p>
HILL ASEAN ได้ให้คำนิยามกลุ่มคน Millennials, Gen X และ Baby Boomers ใหม่ในฐานะ “Prime Generations” หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตมีศักยภาพสูงสุด โดยเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนในยุคปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย Millennials, Gen X และ Baby Boomers ที่อยู่ในจุดสูงสุดของศักยภาพของตนเอง<\/p>
การศึกษาพบว่า Millennials (Expanding Self) มองการเติบโตเป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จส่วนบุคคลเข้ากับครอบครัวและอนาคต Gen X (Rediscovering Self) กลับมาให้คุณค่ากับตนเองหลังจากที่ได้ทุ่มเทให้กับผู้อื่นมาเป็นเวลานาน เพื่อค้นหาความสมดุลใหม่ในชีวิต และ Baby Boomers (Redesigning Self) ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาบทบาทในสังคมและออกแบบชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระ จากเดิมที่เคยมองบทบาททางสังคมเป็นเพียง “หน้าที่” (Obligations) แต่กลุ่ม Prime Generations กลับมองว่าเป็น “โอกาสในการเติบโต” (Growth Assets) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สำคัญ<\/p>
จากผลการวิจัยนี้ ทำให้เกิดโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสาร จากเดิมที่เน้นไปที่การ “Anti-Aging” หรือการลดความกังวลเรื่องความแก่ชรา ไปสู่แนวคิด “Pro-Aging” ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างมีพลังและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต รวมถึงการก้าวเข้าสู่การเป็น “พันธมิตรในการพัฒนาตัวตน” เพื่อเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและมีอิทธิพลในสังคมอย่างยั่งยืน<\/p>
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และเป็นโอกาสให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่ม Prime Generations โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีความสุข<\/p>
