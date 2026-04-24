H-FAME: นวัตกรรมไบโอดีเซลคุณภาพสูงทางเลือกใหม่เพื่ออนาคตพลังงานที่ยั่งยืน

H-FAME คือเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาจาก FAME แบบดั้งเดิม ช่วยเพิ่มคุณภาพและความเสถียรของไบโอดีเซล ทำให้สามารถใช้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าสำหรับอนาคตพลังงาน
ปัจจุบัน ภาคพลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลมีศักยภาพในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ไบโอดีเซลในตลาดโลกปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักที่มีลักษณะและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ Fatty Acid Methyl Ester หรือ FAME และ Hydrotreated Vegetable Oil หรือ HVO ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป FAME เป็นไบโอดีเซลแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำ และสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม FAME มีข้อจำกัดในด้านคุณภาพและความเสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชัน และการสะสมของตะกอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ FAME ยังมีข้อจำกัดในการผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของเครื่องยนต์ได้ ในขณะที่ HVO เป็นไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูงกว่า FAME อย่างมาก มีความเสถียร และสามารถใช้ในสัดส่วนที่สูงถึง B100 ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ข้อเสียคือ HVO มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า FAME อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ยังไม่สามารถแข่งขันกับ FAME ในด้านราคาได้ในหลายๆ ประเทศ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของ FAME และ HVO นักวิจัยและผู้ผลิตได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ FAME และลดต้นทุนการผลิตของ HVO หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจคือ H-FAME ซึ่งเป็นการ 'อัปเกรด' FAME แบบดั้งเดิมให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความเสถียร และสามารถใช้ในสัดส่วนสูงถึง B100 ได้ในเชิงปริมาณ H-FAME เป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต FAME โดยการเพิ่มขั้นตอนการบำบัด และการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ ทำให้ได้ไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ HVO แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ H-FAME ยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า FAME แบบดั้งเดิม เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่าในกระบวนการผลิต ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหลายประเทศทั่วโลกได้ผลิตไบโอดีเซลในระดับ “หลายพันล้านลิตรต่อปี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และบราซิล ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และบังคับผสมเชื้อเพลิงในน้ำมันดีเซล เช่น B7, B10, B20 ไปจนถึง B30–B35 ในบางประเทศ การมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไบโอดีเซลกลายเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ไบโอดีเซลไม่ได้เป็นเพียงเชื้อเพลิงที่ใช้ในห้องทดลองอีกต่อไป แต่ถูกนำไปใช้จริงในภาคส่วนต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องจักรกลเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น H-FAME จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไบโอดีเซล และส่งเสริมการใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิ
H-FAME เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ พลิกพลังงานไทย ใช้ได้ทันที “ไม่ต้องรออนาคต”เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ฝีมือวิจัยไทย ใช้กับเครื่องยนต์เดิมได้ทันที ลดคาร์บอน 50% หนุนเศรษฐกิจในประเทศและความมั่นคงพลังงาน
สวทช.ปั้น'ไบโอดีเซลพรีเมียม' ทดแทนน้ำมัน รับวิกฤตพลังงานผันผวนENTEC สวทช. ผลักดัน H-FAME ทางเลือกเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทันที ดันอุตสาหกรรมไทยสู่พลังงานยั่งยืน
'H-FAME' ดีเซลพันธุ์ใหม่ ทางรอดรถใหญ่ในยุคความยั่งยืน ไม่ต้องง้อ EVสลัดภาพจำไบโอดีเซลเดิมๆ ENTEC สวทช. เปิดตัว 'H-FAME' เชื้อเพลิงพรีเมียมจากปาล์มน้ำมันไทย ชูจุดเด่น 'Drop-in Fuel' เติมปุ๊บวิ่งได้ปั๊บไม่ต้องแต่งเครื่องยนต์ แก้โจทย์ 'รถบรรทุก' ที่ EV ยังเข้าไม่ถึง พร้อมเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเอกพาไทยทะยานสู่ Net Zero 2050
