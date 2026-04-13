Hyperbridge ถูกเจาะ: แฮกเกอร์เสก DOT 1 พันล้านเหรียญ เทขายได้แค่ $237,000

เกิดเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะระบบ Hyperbridge บน Ethereum และเสก DOT (bridged) จำนวนมหาศาล ก่อนจะนำไปเทขายผ่าน Uniswap V4 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพคล่องต่ำ ทำให้แฮกเกอร์ทำกำไรได้เพียงเล็กน้อย
โทเคนที่เสกขึ้นมาทั้งหมดถูกเทขายในธุรกรรมเดียว ได้รับ ETH กลับมา 108.2 ETH มูลค่าประมาณ $237,000 เนื่องจากสภาพคล่องบน Uniswap V4 บางมาก ราคา DOT (bridged) ดิ่งจาก $1.22 ลงสู่เกือบศูนย์ ข่าวการถูกเจาะช่องโหว่ใน bridge ที่เชื่อมต่อกับ Polkadot ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบนิเวศ Polkadot และโครงสร้างพื้นฐาน cross-chain โดยรวม แม้เครือข่ายหลักจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่การระงับการฝาก-ถอนจากกระดานเทรดและบรรยากาศความกังวลด้านความปลอดภัยอาจกดดันราคา DOT ในระยะสั้น
เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 13 เมษายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ช่องโหว่ร้ายแรงถูกค้นพบใน Hyperbridge gateway contract ที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum โดยแฮกเกอร์สามารถปลอมแปลงข้อความเพื่อยึดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ จากนั้นเสก Polkadot Token (DOT) เวอร์ชัน bridged บน Ethereum ได้ถึง 1,000,000,000 โทเคน และเทขายทั้งหมดในธุรกรรมเดียวผ่าน Uniswap V4 ได้รับ ETH กลับมา 108.2 ETH มูลค่าประมาณ $237,000 จากการตรวจสอบพบว่าเป็น “ช่องโหว่แบบ smart contract บน Ethereum โดยตรง” แฮกเกอร์ใช้ข้อความที่ปลอมแปลงขึ้นเพื่อยึดสิทธิ์ผู้ดูแลสัญญา DOT token บน Ethereum หลังจากนั้นก็เสกโทเคนขึ้นมาจากความว่างเปล่าถึง 1 พันล้านหน่วย
ข้อมูลบนเชนจาก Etherscan แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทเคนถูกสร้างจาก null address (0x000…000) และถูกส่งต่อหลายทอดก่อนที่จะถูกนำไปเทขายบน Uniswap V4 Hyperbridge ได้เปิดตัว mainnet บน Polkadot อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโซลูชัน cross-chain ที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ zk-light clients และ storage proofs แทนระบบ multisig แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เปิดเผยถึงจุดอ่อนในระดับ contract administration ที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้อง
แม้ว่าแฮกเกอร์จะสามารถเสกโทเคนได้ถึง 1 พันล้านหน่วย แต่พวกเขากลับทำกำไรได้เพียง $237,000 เท่านั้น เนื่องจากสภาพคล่องของ DOT บน Uniswap V4 บนเครือข่าย Ethereum มีน้อยมาก การเทขายโทเคนจำนวนมหาศาลในคราวเดียวทำให้ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วจาก $1.22 ไปสู่เกือบศูนย์ ข้อมูลจาก DEX Screener แสดงให้เห็นว่าราคาของ DOT/ETH Pair บน Uniswap V4 ร่วงลง -99.99% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง และ -100% ในกรอบเวลา 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ในขณะที่ FDV (Fully Diluted Valuation) ของ bridged DOT ลดลงเหลือเพียง $13 เท่านั้น
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้แฮกเกอร์จะสามารถสร้างโทเคนจำนวนมากได้ แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำกำไรได้มากนัก เนื่องจากสภาพคล่องที่ต่ำของสินทรัพย์ bridged token เหล่านี้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำในตลาด crypto สิ่งที่ควรจะจับตามองต่อไปคือ แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Hyperbridge และ Polkadot ว่าจะมีแผนการแก้ไขช่องโหว่และชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง รวมถึงกำหนดการในการเปิดให้บริการฝาก-ถอน DOT บน Upbit อีกครั้ง
Hyperbridge Polkadot (DOT) Ethereum Uniswap V4 การถูกเจาะระบบ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทีมนักพัฒนา Uniswap และนักลงทุนรุ่นแรกเทขายเหรียญ UNI จำนวนมาก! เกิดอะไรขึ้น?เมื่อไม่นานมานี้ แพลตฟอร์ม Defi ยุคแรก อย่าง Uniswap (UNI) ได้มีปลดล็อคโทเค็น UNI บนเครือข่าย Ethereum หลังจากนั้น
Read more »
ยามาฮ่า XMAX 300/MT-09 ดีไซน์ระดับโลก Red Dot Awardยามาฮ่า มอเตอร์ รับรางวัล 'Red Dot Design Award 2024' ซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยามาฮ่าได้รับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันทุกปีนับตั้งแต่ปี 2012 โดยในปี 2024 นี้ ยามาฮ่าคว้ารางวัล Red Dot Design Award มาครองด้วยผลงานการออกแบบรถจักรยานยนต์สองรุ่น คือ XMAX 300 และ MT-09 นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 XMAX...
Read more »
Uniswap v4 คาดปล่อยภายในปีนี้Uniswap แจ้งว่า เวอร์ชัน v4 คาดว่าจะปล่อยออกมาภายในปีนี้ v4 จะมี ฟีเจอร์ ใหม่ เช่น Hooks สนับสนุน ออร์เดอร์จำกัด, โอราเคิลแบบกำหนดเอง และการจัดการสภาพคล่องอัตโนมัติ
Read more »
Strategy กับสัญญาณ Orange Dot: บทวิเคราะห์การซื้อ Bitcoin และผลกระทบต่อตลาดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของบริษัท Strategy ในตลาด Bitcoin พร้อมทั้งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเน้นที่สัญญาณ Orange Dot และการซื้อขายในตลาด OTC นอกจากนี้ ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับการ Stake Ethereum ของ BitMine
Read more »
ผู้โจมตีเสกโทเคน DOT 1 พันล้านดอลลาร์ โจมตีบริดจ์ Ethereum-DOT ผ่าน Uniswap V4ผู้โจมตีใช้ช่องโหว่ในบริดจ์ Ethereum-DOT เสกโทเคน DOT มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ และขายทิ้งเพื่อแลก ETH มูลค่า 237,975 ดอลลาร์ เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบริดจ์คริปโต และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด
Read more »