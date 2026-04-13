Hyperliquid สร้างรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ด้วยทีมงาน 11 คน และปฏิเสธเงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์

Hyperliquid แพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์คริปโตแบบกระจายอำนาจ ทำสถิติสร้างรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลก พร้อมยืนยันความเป็นอิสระ ไม่รับเงินลงทุนจากภายนอก
Hyperliquid แพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์ คริปโต แบบกระจายอำนาจ (Decentralized Derivatives Exchange) ที่สร้างโดย Jeffrey Yan กำลังสร้างปรากฏการณ์ในวงการ โดยมีรายงานว่าสามารถสร้างรายได้ต่อปีสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยทีมงานเพียง 11 คนเท่านั้น ตัวเลขนี้ทำให้ Hyperliquid กลายเป็นสตาร์ตอัปที่มี รายได้ต่อหัว สูงที่สุดในโลกอย่างน่าทึ่ง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงถึงประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ตัวเลขดังกล่าวนั้นสูงกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างมาก เช่น Tether ที่เคยมีสถิติ รายได้ต่อหัว อยู่ที่ 93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ OnlyFans ที่ 37.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลรายได้เหล่านี้อ้างอิงจากการประมาณการของ Defi Llama ซึ่งรายงานครั้งแรกในช่วงเดือนสิงหาคม 2568
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 Jeffrey Yan ผู้ก่อตั้ง Hyperliquid ได้ยืนยันการปฏิเสธข้อเสนอรับเงินลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ผูกโยงกับมูลค่าบริษัทที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหตุผลหลักคือ Hyperliquid เป็นโปรโตคอลบนบล็อกเชนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นกลาง การรับเงินทุนจากนักลงทุนภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อหลักการ permissionless และความเป็นกลางของแพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ Yan ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปี 2567 ว่าจะไม่มีนักลงทุน ไม่มี market maker ที่ได้รับค่าจ้าง และไม่มีผลตอบแทนพิเศษใดๆ ให้กับทีมงานหรือคนวงใน
Hyperliquid เปิดตัวในปี 2566 โดย Yan ซึ่งเป็นศิษย์เก่า Harvard และเคยมีประสบการณ์สร้างระบบเทรดความถี่สูงให้กับ Hudson River Trading Hyperliquid ดำเนินงานโดยไม่รับเงินร่วมลงทุนจากภายนอก โดย Yan เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ทีมงาน 11 คนประกอบด้วยวิศวกรประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือดูแลด้านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงาน ทั้งหมดทำงานภายใต้บรรยากาศที่ราบรื่นและมีความเป็นอิสระสูง
นอกจากตัวเลขรายได้ที่น่าทึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 Hyperliquid ยังได้เปิดตัวระบบ priority fee บนเมนเน็ตในโหมด Alpha ระบบใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจ่ายด้วยโทเคน HYPE เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการอ่านข้อมูลหรือการส่งคำสั่งซื้อขายได้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการส่งคำสั่งถูกลดลงจาก 20 basis point เหลือ 8 basis point และในขณะนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะคำสั่งประเภท IOC บนสินทรัพย์ HIP-3 เท่านั้น
ณ วันที่ 12 เมษายน 2569 ราคาโทเคน HYPE อยู่ที่ 40.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 2.5% ในรอบวัน โดยมีมูลค่าตลาดรวมเกือบ 9.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ HYPE เคยทำราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 51.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 Hyperliquid เป็นตัวอย่างที่ท้าทายแนวคิดเดิมๆ ในวงการสตาร์ตอัปที่มักเชื่อว่า “ต้องระดมทุนก่อนถึงจะเติบโต” แพลตฟอร์มนี้แสดงให้เห็นว่าหากผลิตภัณฑ์แข็งแกร่งและทีมงานมีประสิทธิภาพ แม้จะมีขนาดเล็ก ก็สามารถสร้างรายได้ต่อหัวได้สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Google หรือ Apple สิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือ Hyperliquid จะสามารถรักษาสถานะที่ไม่รับนักลงทุนได้นานแค่ไหน และระบบ priority fee ใหม่จะช่วยดึงดูดปริมาณการซื้อขายให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ หาก HYPE สามารถรักษาระดับราคาเหนือ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับระบบนิเวศของ Hyperliqui
