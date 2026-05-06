Hut 8 พลิกโฉมธุรกิจจากเหมืองขุดบิทคอยน์สู่ยักษ์ใหญ่โครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยดีลประวัติศาสตร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

Hut 8 Corp. ประกาศความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตลาด AI Infrastructure อย่างเต็มตัวผ่านโครงการ Beacon Point ในเท็กซัส พร้อมเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวมูลค่ามหาศาล สะท้อนการปรับตัวของกลุ่มขุดคริปโตสู่ยุค AI Hyperscale และการใช้สถาปัตยกรรม NVIDIA DSX
บริษัท Hut 8 Corp. หรือที่รู้จักกันในนามยักษ์ใหญ่ผู้ดำเนินธุรกิจขุดบิทคอยน์ระดับโลก ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการ เทคโนโลยีและการเงิน อีกครั้ง ด้วยการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจจากการเป็นเพียงผู้ขุดสกุลเงินดิจิทัล ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Infrastructure อย่างเต็มตัว โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 บริษัทได้เปิดตัวการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเฟสแรกของศูนย์ข้อมูล Beacon Point ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ Nueces County รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยหัวใจสำคัญของดีลนี้คือสัญญาเช่าในรูปแบบ triple-net lease ซึ่งมีระยะเวลานานถึง 15 ปี โดยมีกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบ IT สูงถึง 352 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการทำสัญญากับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อในขณะนี้ สิ่งที่น่าตกใจคือมูลค่าของสัญญาพื้นฐานนั้นสูงถึง 9.
8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากทางผู้เช่าตัดสินใจใช้สิทธิ์ในการต่ออายุสัญญาอีก 3 ช่วง ช่วงละ 5 ปี มูลค่ารวมของโครงการนี้อาจพุ่งสูงขึ้นไปถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งข่าวการบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ HUT พุ่งทะยานขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดทันที เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นโอกาสในการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงกว่าการพึ่งพารายได้จากการขุดเหรียญเพียงอย่างเดียว ในส่วนของรายละเอียดทางเทคนิค ศูนย์ข้อมูล Beacon Point ไม่ได้เป็นเพียงอาคารจัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป แต่ถูกออกแบบมาให้ล้ำสมัยโดยใช้สถาปัตยกรรม DSX ของ NVIDIA ซึ่งถือเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระดับกิกะวัตต์ เพื่อรองรับการทำงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยผู้เช่าจะนำคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงมาติดตั้งเพื่อใช้ในงาน AI training ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ และงาน AI inference ซึ่งเป็นขั้นตอนการนำโมเดลที่ฝึกแล้วมาประมวลผลเพื่อหาคำตอบในระดับ hyperscale หรือการประมวลผลข้อมูลมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ Hut 8 ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง แต่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่าง AEP Texas ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ American Electric Power เพื่อจัดทำสัญญาเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าขนาดมหาศาลถึง 1,000 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งร่วมงานกับ Vertiv Holdings Co และ Jacobs ในด้านการพัฒนาและก่อสร้างเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานครั้งแรกในไตรมาสแรกของปี 2570 และจะเริ่มส่งมอบห้องข้อมูลชุดแรกในไตรมาสที่สามของปีเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิจากการดำเนินงานหรือ NOI เฉลี่ยสูงถึง 655 ล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อโครงการเข้าสู่ภาวะเสถียร การขยับตัวในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ Hut 8 หลังจากที่เดิมบริษัทเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ขุดบิทคอยน์รายใหญ่ของโลก การผนวกโครงการ Beacon Point เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอทำให้ความจุของดาต้าเซ็นเตอร์ AI ทั้งหมดของบริษัทขยายตัวขึ้นเป็น 597 เมกะวัตต์ และมีมูลค่าสัญญาพื้นฐานรวมทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอพุ่งสูงถึงประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่น่าสนใจคือเดิมทีโครงการ Beacon Point ถูกวางแผนไว้เพื่อรองรับ American Bitcoin Corp. หรือ ABTC แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับ AI อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทตัดสินใจปรับทิศทางมาสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI แทน นอกจากนี้ Hut 8 ยังมีโครงการ River Bend ที่เซ็นสัญญาเช่าไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งมีมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สำหรับกำลังไฟฟ้า 245 เมกะวัตต์ และยังมีการออกหุ้นกู้ระดับลงทุนมูลค่า 3.25 พันล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการวางแผนที่รอบคอบในการรุกตลาด AI หากวิเคราะห์ในภาพรวม ดีลครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่มเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซีไม่จำเป็นต้องยึดติดกับโมเดลธุรกิจเดิมที่ผันผวนตามราคาเหรียญอีกต่อไป แต่สามารถใช้ข้อได้เปรียบในด้านการเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาลและความเชี่ยวชาญในการจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในยุคทองของ AI การที่ Hut 8 สามารถดึงดูดผู้เช่าระดับไฮเอนด์สำหรับงาน AI hyperscale ในมูลค่าสัญญาที่สูงลิ่วเช่นนี้ เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในวงกว้าง สิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือการเปิดเผยตัวตนของผู้เช่าลึกลับรายนี้ รวมถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2570 เพราะหากทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ Hut 8 จะไม่ได้เป็นเพียงบริษัทขุดเหรียญที่ปรับตัวได้ แต่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีอิทธิพลและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนืออย่างแน่นอน ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะของบริษัทจากบริษัทเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลสู่บริษัทเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระดับโล
