Humanica จับมือ Huawei Cloud เร่งเครื่อง Digital Transformation ในวงการ HR ไทย

Humanica ประสบความสำเร็จในการย้ายสู่ระบบคลาวด์กับ Huawei Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, ลดระยะเวลาในการเตรียมระบบ, และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด HR
ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Humanica และ Huawei Cloud นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้าน เทคโนโลยี HR ในประเทศไทย ด้วยการใช้ Huawei Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก Humanica สามารถย้ายสู่สภาพแวดล้อม คลาวด์ สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความคล่องตัว เสถียรภาพ และความสามารถในการขยายตัวได้อย่างประสบความสำเร็จ Huawei Cloud ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คลาวด์ รายแรกในประเทศไทยที่มี Availability Zones ถึง 3 แห่ง พร้อมกลไกการสำรองข้อมูลขั้นสูง
ทำให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงและการบริการที่ต่อเนื่องไม่สะดุด Humanica สามารถกระจายเวิร์กโหลดไปยังหลายโซนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์ ทีมวิศวกรของ Humanica ยังได้นำเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟมาใช้อย่างครบวงจร ทั้งการจัดการคอนเทนเนอร์ ระบบ deployment อัตโนมัติ และแพลตฟอร์มมอนิเตอร์และ observability แบบบูรณาการ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเร่งกระบวนการส่งมอบบริการอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาฟีเจอร์ HR ยุคใหม่ และขยายบริการเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคได้ Huawei Cloud มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการทำ Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง นางสาวเซลีน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Huawei Cloud ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Humanica เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมคลาวด์สามารถช่วยให้องค์กรปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเร่งการเติบโตทางธุรกิจได้จริง\Huawei Cloud นำเสนอโซลูชันคลาวด์ที่ครอบคลุมสำหรับรองรับเวิร์กโหลดระดับองค์กร ทั้งโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ความสามารถในการพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ สถาปัตยกรรม hybrid cloud และบริการด้านความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ องค์กรสามารถผสานการทำงานระหว่าง public cloud และ private cloud ได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งบริหารจัดการข้อมูลภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มยังมีบริการฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง เช่น RDS for SQL Server ซึ่งมีเครื่องมือบริหารจัดการอัจฉริยะสำหรับการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการติดตามการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ยังมีระบบด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร เช่น Identity and Access Management (IAM), Network Address Translation (NAT) Gateway และ Security Groups ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองด้านความปลอดภัยระดับโลกกว่า 130 รายการ นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Humanica กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพิ่มขีดความสามารถในการขยายทรัพยากรด้านไอทีให้รวดเร็วขึ้นถึง 5 เท่า ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมระบบจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที ด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ Humanica สามารถเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและรองรับลูกค้าองค์กรรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยี HR ได้อย่างแข็งแกร่ง\การนำเทคโนโลยีคลาวด์และทีมสนับสนุนจาก Huawei Cloud มาใช้ ทำให้แพลตฟอร์มของ Humanica มีความแข็งแกร่งขึ้น ทั้งในด้านความเสถียร ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการขยายระบบ สิ่งนี้ช่วยให้ Humanica สามารถเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และพร้อมเป็นแรงสำคัญในการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟของ Huawei Cloud ควบคู่ไปกับทีมผู้เชี่ยวชาญ ทำให้แพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งในด้านเสถียรภาพ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการขยายตัว ซึ่งช่วยให้ Humanica สามารถเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้า และเดินหน้าสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการทำ Digital Transformation ได้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม HR และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในประเทศไท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »