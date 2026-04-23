Humanica x Conicle ร่วมมือสร้าง Ecosystem HR Tech เสริมทักษะบุคลากร ขยายตลาดอาเซียนปี 2026

Humanica และ Conicle จับมือยกระดับองค์กรยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ HR Tech ครบวงจร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากร ตอบรับยุค AI และขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2026
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคนิเคิล จำกัด ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล (HR Tech) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศ ( Ecosystem ) ที่ครบวงจรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อร่วมกันว่าการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและการปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ฮิวแมนิก้า ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโคนิเคิล ผู้ให้บริการระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ ทักษะ และเส้นทางอาชีพ ในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรยุคใหม่ โดยการผสานรวมแพลตฟอร์มและโซลูชันของทั้งสองบริษัทจะช่วยให้องค์กรสามารถสรรหา พัฒนา สร้างขวัญกำลังใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ความร่วมมือระหว่างฮิวแมนิก้าและโคนิเคิลไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การพัฒนาโซลูชันภายในประเทศ แต่ยังรวมถึงการขยายฐานการให้บริการสู่ตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นการสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance) และตอบรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค AI โคนิเคิลได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Learning Experience Platform - LXP) ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) แบบเดิม สู่การเป็นระบบนิเวศที่ครอบคลุมการเรียนรู้ ทักษะ และการเติบโตในสายอาชีพ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งบุคคลและองค์กรอย่างเป็นระบบ ในยุคที่ AI มีบทบาทสำคัญ องค์กรจะไม่ได้วัดความสำเร็จจากจำนวนพนักงาน แต่จะวัดจากทักษะของพนักงานเป็นหลัก ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดไปสู่การมีบุคลากรที่เน้นทักษะความสามารถ (Skill-based Workforce) และองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะ (Skill-based Organization) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่โครงสร้างตำแหน่งงานแบบเดิมจะค่อยๆ ลดความสำคัญลง ขณะที่ทักษะที่พนักงานมีและสามารถนำไปใช้ได้จริงจะกลายเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การทำงานของพนักงาน (Employee Experience) ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน โดยการหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับศักยภาพของมนุษย์ จะช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ฮิวแมนิก้าและโคนิเคิลได้เตรียมความพร้อมที่จะขยายโซลูชันที่ผสานพลัง HRM และ HRD ด้วยระบบนิเวศที่ครบวงจรไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2026 เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และความเข้าใจในมนุษย์อย่างแท้จริง การลงทุนใน Conicle ตั้งแต่ปี 2018 แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Humanica ในการเสริมสร้าง Ecosystem ของตนเอง และสร้าง Network Effect ที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่แข็งแกร่งและองค์กรที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ.
Humanica Conicle HR Tech Ecosystem Skills Development AI ASEAN
