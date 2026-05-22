How a Trader Turned $10,000 into $80 Million in Just One Year

The story of a trader who transformed $10,000 into $80 million in just one year, overcoming numerous setbacks and learning valuable lessons along the way.
เชื่อว่าคนที่ก้าวขาเข้ามาในโลกการลงทุนร้อยทั้งร้อยล้วนอยากรวยเร็วกันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริง โดยเฉพาะสมรภูมิที่โหดหินและผันผวนจัด ๆ อย่าง การเทรดทองคำ มีน้อยคนมากที่จะอยู่รอดจนเห็นพอร์ตเติบโตได้จริง ๆ เช่นเดียวกับเรื่องราวของ "พัตเตอร์" ผู้สร้างตำนานปั้นพอร์ตจากเงินหลักแสนทะยานสู่ 80 ล้านบาทได้ภายในเวลาแค่ปีเดียวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่อย่าเพิ่งมองแค่ตัวเลขกำไรของเขาเพียงอย่างเดียว เพราะเบื้องหลังชีวิตของเขาได้ผ่านความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน ทั้งล้างพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบถอดใจ ก่อนจะฮึดสู้ด้วยการฝึกจิตวิทยาการเทรดและปรับ Mindset อย่างจริงจัง จนตกผลึกเป็นแนวคิดที่จับต้องได้จริง ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก THUS The House of Traders ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของหนุ่มคนนี้ พร้อมเคล็ดลับการเทรดที่บอกเลยว่า แอบหักมุมคิดและฉีกตำราที่หลายคนเคยเชื่อไปอย่างสิ้นเชิงพัตเตอร์เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า เขาเข้ามาในตลาดตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายจากการซื้อหุ้นตามเพื่อน เพราะเห็นเพื่อนได้กำไร หลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนจากตลาดหุ้นไปเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเงินทุนในตอนนั้นยังไม่มากพอสำหรับตลาด TFEX และได้ไปเรียนคอร์สกับโค้ชที่สอนเกี่ยวกับ Donchian Channel ซึ่งถือว่าดังมากในยุคนั้น พัตเตอร์เล่าว่า ตัวเองเป็นคนประเภท "ทำอะไรแล้วเอาสุด" โค้ชสั่งให้ตื่นตีห้าเพื่อมานั่งดูสัญญาณเทรดก็ทำตามทุกอย่าง แต่สุดท้ายผลลัพธ์กลับขาดทุน แตกต่างจากตอนที่เห็นการ Backtest มาก จนเริ่มรู้สึกว่าอาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนัก แต่เขาก็มองว่า อย่างน้อยช่วงเวลานั้นทำให้เข้าใจว่า "ระบบการเทรด" คืออะไร หลังจากนั้นประมาณ 10 ปีก่อน พัตเตอร์ได้ติดตาม พี่โอห์ม นักลงทุนรุ่นพี่มาระยะหนึ่ง ก่อนจะรวมตัวกับเพื่อน ไปงานสัมมนา วันนั้นเองกลายเป็นวันที่เขาบอกว่าได้ความฝันกลับมา เพราะเริ่มมองเห็นเส้นทางของเทรดเดอร์อาชีพอย่างจริงจัง แน่นอนว่าเส้นทางไม่ได้สวยงาม พัตเตอร์ยอมรับว่า ตัวเองก็เคยผ่านช่วงเจ๊ง ขาดทุน หยุดเทรด ออกไปทำงานหาเงิน แล้วกลับมาเริ่มใหม่ วนซ้ำอยู่แบบนั้นหลายรอบ จนกระทั่งได้ยินประโยคหนึ่งจากพี่โอห์มในงานสัมมนาที่ว่า คนที่ทำแบบนี้มักจะเป็นเทรดเดอร์ไม่ได้ เพราะมันเป็นวงจรอุบาทว์ คำนั้นทำให้เขาตัดสินใจว่า ต่อให้เงินจะเหลือน้อยแค่ไหน ก็จะไม่หยุดเทรดอีกแล้ว เพราะสิ่งสำคัญคือ การฝึกการตัดสินใจให้ต่อเนื่องจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างมาจากเหตุการณ์ที่เขาเล่าว่า โดนเมียเพื่อนด่า เนื่องจากในช่วงที่ทองคำไซด์เวย์ เขาสามารถทำกำไรได้ดี แต่เมื่อทองเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นจริง เขากลับยังติดนิสัยมองว่า ราคาแพงเกินไปแล้ว จึงเปิดสถานะ Short สวนแนวโน้มหลัก พร้อมชวนเพื่อนมา Short ด้วย สุดท้ายมูลค่าพอร์ตจากประมาณ 1 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 150,000 บาท แม้จะเคยพังหนักแต่หลังจากนั้นก็สามารถปั้นพอร์ตจากเงินก้อนที่เหลือกลับขึ้นไปเกือบ 900,000 บาทได้อีกครั้ง ช่วงแรกเขายังติดนิสัยสลับหน้าเล่นทั้ง Long และ Short เพราะคิดว่าถ้าพลาดจุดซื้อก็เล่นฝั่งขายแทนได้ จนสุดท้ายเขาสังเกตว่าคนที่ทำผลงานได้ดีในคลาส ล้วนเลือกเล่นหน้า Long เป็นหลัก โดยเฉพาะในตลาดขาขึ้น เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางทั้งหมด จากคนที่มองแนวโน้มไม่ออก กลายเป็นคนที่กล้าถือมากกว่าคนอื่น พัตเตอร์ยอมรับตรงๆ ว่า เขาเป็นคนประเภทที่เชื่อก่อน เพราะมองว่าถ้าเลือกมาเรียนแล้ว ก็ต้องกล้าทำตามคนที่ประสบความสำเร็จอีกเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากคือ การถือ รันเทรนด์ โดยเขาเล่าว่า เมื่อหลายปีก่อนพี่โอห์มเคยสอนว่าให้ถือจนกว่าราคาจะถึงเป้าโดยไม่ต้องสนใจกำไรขาดทุนระหว่างทาง ตอนนั้นแม้เขาจะยังดูแท่งเทียนไม่เก่ง แต่ก็ฝึกถือเทรนด์ยาว 150 ดอลลาร์ ทั้งที่ยุคนั้นต้องใช้เวลา 3-4 เดือนกว่าจะขึ้นถึง ต่างจากปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นภายในครึ่งวัน ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาเริ่มเข้าใจศิลปะของการถืออย่างจริงจัง พี่โอห์มยังอธิบายว่า ในคลาสไม่ได้สอนให้ชนะตลาดขาลง เพราะเวลาคืนกำไร ตลาดจะคืนเร็วมาก แต่สิ่งที่ต้องฝึกคือ การเอาชนะตัวเองตอนที่ตลาด "ไร้แนวต้าน" ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพราะติดนิสัยเชื่ออินดิเคเตอร์มากเกินไป และชอบเล่น Short สวนเทรนด์ด้านแนวคิดเรื่องจิตวิทยาการลงทุน พัตเตอร์เชื่อว่า สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ต้องเชื่อว่าเราคือผู้ชนะ เพราะทันทีที่ตัดสินใจแบบนั้น ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยน เขาแนะนำหนังสือ 2 เล่มที่เปลี่ยนชีวิต ได้แก่ You’ll See It When You Believe It ของ Wayne.
