Honda Avancier ใหม่ เปิดตัวไฮบริดเจนใหม่พร้อมเทคโนโลยี MyCabin
ฮอนด้า เผยโฉม Avancier รถยนต์รุ่นแรกที่ใช้ระบบไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะ DualPower eAWD และแนวคิดห้องโดยสาร MyCabin
รถยนต์ฮอนด้า อวองเซียร์ ( Honda Avancier) รุ่นใหม่ ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกถึงฟีเจอร์และระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในกลยุทธ์ของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น这款รถคันนี้ถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกบนโลกที่ใช้ระบบ Honda Hybrid เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดอย่างเต็มรูปแบบ
นวัตกรรมระบบไฮบริดเจเนอเรชันใหม่
ระบบขับเคลื่อนหลักของ Honda Avancier พัฒนาต่อยอดมาจากระบบไฮบริด 2 มอเตอร์ของฮอนด้าโดยตรง ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งลดขนาดของชุดขับเคลื่อนลงให้กะทัดรัดและเบาขึ้นAlso read'ไม่รื้อเด็ดขาด' ปิดจบสยบข่าวลือ กทม. คอนเฟิร์ม 'อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' ได้ไปต่อ
นอกจากการปรับปรุงชิ้นส่วนทางกายภาพแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสูงสุด และยกระดับความนุ่มนวลในการตอบสนองขณะผู้ขับเหยียบคันเร่ง
โครงสร้างตัวถังของรถยนต์คันนี้ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นความแข็งแกร่งของตัวถังในขณะเดียวกันก็มีการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมให้สมดุลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะในการขับขี่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีความมั่นคงและการขับเคลื่อน 4 ล้อ
หนึ่งไฮไลต์สำคัญของรถยนต์รุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะที่ชื่อว่า DualPower eAWD ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากในการควบคุมล้อหน้าและล้อหลังอย่างอิสระ ช่วยกระจายแรงขับได้อย่างแม่นยำตามสภาพถนน
เพื่อให้การขับเคลื่อนมีความนุ่มนวลและปลอดภัยที่สุด ทางฮอนด้าได้ติดตั้งระบบ Motion Management System (MMS) ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างระบบเบรก ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ เข้าด้วยกัน
การทำงานที่เชื่อมโยงกันของระบบเหล่านี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของตัวรถในขณะเข้าโค้งหรือเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมทิศทางตามเจตนาของผู้ขับขี่
ประสบการณ์ภายในห้องโดยสารแบบ MyCabin
การออกแบบภายนอกของ Honda Avancier เน้นเส้นสายแนวนอนที่ต่อเนื่องดูเรียบหรู ด้านท้ายติดตั้งชุดไฟ Combination Light พร้อมมือจับประตูแบบ Flush ที่กลมกลืนกับตัวถัง และสปอยเลอร์ท้ายที่ซ่อนที่ปัดน้ำฝนไว้อย่างแนบเนียน
ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด "MyCabin" โดยเบาะแถวที่ 2 มาพร้อมที่วางแขนขนาดใหญ่และหลังคาซันรูฟพาโนรามาที่ทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ถึงเบาะแถวที่ 3 สร้างความรู้สึกโล่งสบาย
เบาะนั่งทุกตำแหน่งรองรับระบบอุ่นและระบบระบายอากาศเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ขณะที่เทคโนโลยี Remote In-Cabin View และ Remote Surround View ช่วยให้สามารถตรวจสอบภาพภายในและรอบตัวรถผ่านสมาร์ตโฟนได้จากระยะไกล
แผนการอัปเดตซอฟต์แวร์และเป้าหมายทั่วโลก
รถยนต์ Honda Avancier รุ่นใหม่รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA (Over-The-Air) ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการ ทำให้การใช้งานทันสมัยอยู่เสมอ
ทางด้านกลยุทธ์ระดับโลก ทางฮอนด้าได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดที่ใช้งานระบบ Honda Hybrid เจเนอเรชันใหม่อีกรวม 15 รุ่นทั่วโลก เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มรถยนต์ประหยัดพลังงาน
โครงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นี้จะมีระยะเวลาต่อเนื่องไปจนถึงภายในปีงบประมาณ 2029 ซึ่งจะมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2030 ตามปฏิทินการเงินของบริษัท
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