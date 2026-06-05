Hike in Chip Stocks Slows Down, Broadcom and Micron Technology Lead the Way Down

The rise in chip stocks has slowed down, with Broadcom and Micron Technology leading the way down. The decline in these stocks is attributed to the growing concern among investors that the stocks may have been overvalued and are now correcting.
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หรือหุ้นชิปปรับตัวลงแรงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมี Broadcom และ Micron Technology เป็นสองบริษัทที่ถูกเทขายมากที่สุด ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เริ่มมองว่าหุ้นกลุ่มนี้อาจปรับตัวขึ้นมาแรงเกินไปแล้ว Broadcom บริษัทผู้ออกแบบและผลิตชิป AI สำหรับลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรม ร่วงลงถึง 12% หลังประกาศผลประกอบการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ด้าน Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ปรับตัวลงมากกว่า 7% ขณะที่ ARM Holdings บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชิปที่ถูกใช้งานในสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ลดลง 4% ตามรายงานของ CNBC ระบุว่า John Vinh นักวิเคราะห์จาก Keybanc Capital Markets มองว่า แรงขายที่เกิดขึ้นกับ Broadcom และหุ้นชิปรายอื่น ๆ ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงจากกระแส AI "หุ้นเหล่านี้ขึ้นมาแรงมากในช่วงที่ผ่านมา" Vinh กล่าว พร้อมอธิบายว่า นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทชิปขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เขามองว่าการร่วงลงของ Broadcom สะท้อนให้เห็นว่า ความคาดหวังของตลาดต่อธุรกิจชิปเริ่มสูงมากจนราคาหุ้นรับข่าวดีไปเกือบหมดแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้เมื่อผลประกอบการออกมาไม่โดดเด่นอย่างที่หวัง นักลงทุนจึงเลือกขายทำกำไร นอกจาก Broadcom แล้ว หุ้นชิปรายอื่นก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Qualcomm ลดลง 2% Intel ลดลงเกือบ 1% และ AMD ร่วง 3% ส่วน Marvell Technology แม้จะเปิดตลาดติดลบในช่วงแรก แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ ก่อนปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในอีกด้านหนึ่ง นักวิเคราะห์ของ HSBC นำโดย Max Kettner หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนแบบ Multi-Asset ระบุว่า หนึ่งในความกังวลสำคัญที่สุดของพวกเขาในตอนนี้ คือราคาชิปที่เริ่มอ่อนตัวลง รวมถึงสัญญาณว่าการลงทุนด้าน AI อาจเริ่มชะลอลง และการนำ AI ไปใช้งานจริงอาจไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ตลาดเคยคาดหวัง Vinh ยังชี้ว่า Broadcom กำลังเผชิญแรงกดดันอีกด้านจาก Google ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดย Google เริ่มกระจายการสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตชิปรายอื่นมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพา Broadcom เพียงรายเดียวเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม เขายังคงมองบวกต่ออนาคตของ Broadcom และเชื่อว่าการปรับตัวลงในรอบนี้เป็นเพียงการพักฐานระยะสั้น ด้าน Keith Lerner ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) และหัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Truist Wealth กล่าวว่า การที่ตลาดหรือหุ้นบางกลุ่มปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นแรงถือเป็นเรื่องปกติ Lerner อธิบายว่า ตลาดกระทิงยังไม่จบ และยังมีเหตุผลให้เชื่อมั่นต่อไป แต่โดยธรรมชาติแล้วตลาดไม่ได้ปรับขึ้นตลอดเวลา เพราะมักจะมีจังหวะพักฐานสลับเข้ามาเป็นระยะ "ปกติตลาดจะเดินหน้าสองก้าวแล้วถอยหนึ่งก้าว แต่ช่วงที่ผ่านมามีเหมือนเดินหน้าสามก้าวติดกัน ดังนั้นการถอยกลับเล็กน้อย หรือแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อพักฐาน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ.
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หรือหุ้นชิปปรับตัวลงแรงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมี Broadcom และ Micron Technology เป็นสองบริษัทที่ถูกเทขายมากที่สุด ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เริ่มมองว่าหุ้นกลุ่มนี้อาจปรับตัวขึ้นมาแรงเกินไปแล้ว Broadcom บริษัทผู้ออกแบบและผลิตชิป AI สำหรับลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรม ร่วงลงถึง 12% หลังประกาศผลประกอบการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ด้าน Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ปรับตัวลงมากกว่า 7% ขณะที่ ARM Holdings บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชิปที่ถูกใช้งานในสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ลดลง 4% ตามรายงานของ CNBC ระบุว่า John Vinh นักวิเคราะห์จาก Keybanc Capital Markets มองว่า แรงขายที่เกิดขึ้นกับ Broadcom และหุ้นชิปรายอื่น ๆ ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงจากกระแส AI "หุ้นเหล่านี้ขึ้นมาแรงมากในช่วงที่ผ่านมา" Vinh กล่าว พร้อมอธิบายว่า นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทชิปขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เขามองว่าการร่วงลงของ Broadcom สะท้อนให้เห็นว่า ความคาดหวังของตลาดต่อธุรกิจชิปเริ่มสูงมากจนราคาหุ้นรับข่าวดีไปเกือบหมดแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้เมื่อผลประกอบการออกมาไม่โดดเด่นอย่างที่หวัง นักลงทุนจึงเลือกขายทำกำไร นอกจาก Broadcom แล้ว หุ้นชิปรายอื่นก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Qualcomm ลดลง 2% Intel ลดลงเกือบ 1% และ AMD ร่วง 3% ส่วน Marvell Technology แม้จะเปิดตลาดติดลบในช่วงแรก แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ ก่อนปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในอีกด้านหนึ่ง นักวิเคราะห์ของ HSBC นำโดย Max Kettner หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนแบบ Multi-Asset ระบุว่า หนึ่งในความกังวลสำคัญที่สุดของพวกเขาในตอนนี้ คือราคาชิปที่เริ่มอ่อนตัวลง รวมถึงสัญญาณว่าการลงทุนด้าน AI อาจเริ่มชะลอลง และการนำ AI ไปใช้งานจริงอาจไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ตลาดเคยคาดหวัง Vinh ยังชี้ว่า Broadcom กำลังเผชิญแรงกดดันอีกด้านจาก Google ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดย Google เริ่มกระจายการสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตชิปรายอื่นมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพา Broadcom เพียงรายเดียวเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม เขายังคงมองบวกต่ออนาคตของ Broadcom และเชื่อว่าการปรับตัวลงในรอบนี้เป็นเพียงการพักฐานระยะสั้น ด้าน Keith Lerner ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) และหัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Truist Wealth กล่าวว่า การที่ตลาดหรือหุ้นบางกลุ่มปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นแรงถือเป็นเรื่องปกติ Lerner อธิบายว่า ตลาดกระทิงยังไม่จบ และยังมีเหตุผลให้เชื่อมั่นต่อไป แต่โดยธรรมชาติแล้วตลาดไม่ได้ปรับขึ้นตลอดเวลา เพราะมักจะมีจังหวะพักฐานสลับเข้ามาเป็นระยะ "ปกติตลาดจะเดินหน้าสองก้าวแล้วถอยหนึ่งก้าว แต่ช่วงที่ผ่านมามีเหมือนเดินหน้าสามก้าวติดกัน ดังนั้นการถอยกลับเล็กน้อย หรือแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อพักฐาน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
Chip Stocks Decline Overvalued Correction Investors Concern Broadcom Micron Technology Google AI Tech Stocks
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