Here We Go! เรอัล มาดริด คว้า มาร์ก กูกูเรย่า จากเชลซี ค่าตัวกว่า 50 ล้านยูโร

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ ยืนยันดีล มาร์ก กูกูเรย่า ย้ายจากเชลซีสู่เรอัล มาดริด ด้วยค่าตัว 50 ล้านยูโร เป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของราชันชุดขาวยุคใหม่
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวตลาดนักเตะชื่อดังระดับโลก ได้ออกมาประกาศด้วยวลีเด็ดประจำตัว "Here We Go" ว่า เรอัล มาดริด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว มาร์ก กูกูเรย่า แบ็กซ้ายทีมชาติสเปน จาก เชลซี เรียบร้อยแล้ว โดยค่าตัวรวมอยู่ที่มากกว่า 50 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,950 ล้านบาท การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความประหลาดใจให้กับวงการลูกหนัง เนื่องจากก่อนหน้านี้แทบไม่มีรายงานหรือสัญญาณใดๆ บ่งชี้ว่า เรอัล มาดริด กำลังเจรจากับ เชลซี เรื่องการย้ายทีมของกูกูเรย่า การประกาศของโรมาโน่ทำให้แฟนๆ หลายคนต้องตกตะลึง เพราะดีลดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลมาก่อน สำหรับ มาร์ก กูกูเรย่า นักเตะวัย 27 ปี เคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสร ทั้ง บาร์เซโลนา, แอร์เบ ไลป์ซิก, เซบีญ่า และล่าสุดกับ เชลซี เขาเป็นแบ็กซ้ายที่มีทักษะการเล่นเกมรุกสูง สามารถเติมขึ้นไปสร้างสรรค์โอกาสได้ดี อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและการเปิดบอลจากริมเส้น ซึ่งเข้ากับสไตล์การเล่นของ เรอัล มาดริด ที่ต้องการแบ็กซ้ายที่มีความคล่องตัวและสามารถเล่นเกมรุกได้ดี ในฤดูกาลที่ผ่านมา กูกูเรย่า ลงสนามให้ เชลซี ไป 38 นัดในทุกรายการ ยิงได้ 2 ประตู และทำอีก 6 แอสซิสต์ แม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักตลอดทั้งฤดูกาล แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สม่ำเสมอ การคว้าตัว กูกูเรย่า ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพครั้งใหญ่ของ เรอัล มาดริด ภายใต้การคุมทีมของ โชเซ่ มูรินโญ่ ที่เพิ่งกลับมารับตำแหน่งกุนซืออีกครั้ง ก่อนหน้านี้สโมสรมีข่าวบรรลุข้อตกลงกับนักเตะใหม่หลายราย อาทิ อิบราฮิมา โกนาเต้, เดนเซล ดุมฟรีส์ และ แบร์นาร์โด ซิลวา เพื่อยกระดับขุมกำลังสำหรับฤดูกาล 2026/27 การมาของกูกูเรย่าจะช่วยเพิ่มความลึกในตำแหน่งแบ็กซ้าย ซึ่งเดิมทีมีเพียง แฟร์กล็องด์ เมนดี้ และ ดาบิด อลาบา ที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ ทำให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นในการปรับแท็กติก นอกจากนี้ ความสามารถในการเล่นเกมรุกของกูกูเรย่ายังสอดคล้องกับแนวทางของมูรินโญ่ที่ต้องการให้แบ็กข้างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมมากขึ้น การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกูกูเรย่าคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเชื่อว่าเขาจะได้รับเสื้อหมายเลข 3 ซึ่งเป็นหมายเลขที่เคยเป็นตำนานของ โรแบร์โต้ การ์โลส และคนอื่นๆ เมื่อย้ายมาอยู่ในถิ่นซานติอาโก เบร์นาเบว ความคาดหวังสูงมาก แต่ด้วยประสบการณ์ในระดับสูงของเขา เชื่อว่ากูกูเรย่าจะสามารถปรับตัวและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมได้อย่างรวดเร็ว แฟนบอลราชันชุดขาวต่างรอคอยที่จะได้เห็นผลงานของเขาในสนาม และหวังว่าการเสริมทัพครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลหน้.
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวตลาดนักเตะชื่อดังระดับโลก ได้ออกมาประกาศด้วยวลีเด็ดประจำตัว "Here We Go" ว่าเรอัล มาดริด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว มาร์ก กูกูเรย่า แบ็กซ้ายทีมชาติสเปน จากเชลซี เรียบร้อยแล้ว โดยค่าตัวรวมอยู่ที่มากกว่า 50 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,950 ล้านบาท การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความประหลาดใจให้กับวงการลูกหนัง เนื่องจากก่อนหน้านี้แทบไม่มีรายงานหรือสัญญาณใดๆ บ่งชี้ว่า เรอัล มาดริด กำลังเจรจากับ เชลซี เรื่องการย้ายทีมของกูกูเรย่า การประกาศของโรมาโน่ทำให้แฟนๆ หลายคนต้องตกตะลึง เพราะดีลดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลมาก่อน สำหรับ มาร์ก กูกูเรย่า นักเตะวัย 27 ปี เคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสร ทั้ง บาร์เซโลนา, แอร์เบ ไลป์ซิก, เซบีญ่า และล่าสุดกับ เชลซี เขาเป็นแบ็กซ้ายที่มีทักษะการเล่นเกมรุกสูง สามารถเติมขึ้นไปสร้างสรรค์โอกาสได้ดี อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและการเปิดบอลจากริมเส้น ซึ่งเข้ากับสไตล์การเล่นของเรอัล มาดริด ที่ต้องการแบ็กซ้ายที่มีความคล่องตัวและสามารถเล่นเกมรุกได้ดี ในฤดูกาลที่ผ่านมา กูกูเรย่า ลงสนามให้ เชลซี ไป 38 นัดในทุกรายการ ยิงได้ 2 ประตู และทำอีก 6 แอสซิสต์ แม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักตลอดทั้งฤดูกาล แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สม่ำเสมอ การคว้าตัว กูกูเรย่า ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพครั้งใหญ่ของเรอัล มาดริด ภายใต้การคุมทีมของ โชเซ่ มูรินโญ่ ที่เพิ่งกลับมารับตำแหน่งกุนซืออีกครั้ง ก่อนหน้านี้สโมสรมีข่าวบรรลุข้อตกลงกับนักเตะใหม่หลายราย อาทิ อิบราฮิมา โกนาเต้, เดนเซล ดุมฟรีส์ และ แบร์นาร์โด ซิลวา เพื่อยกระดับขุมกำลังสำหรับฤดูกาล 2026/27 การมาของกูกูเรย่าจะช่วยเพิ่มความลึกในตำแหน่งแบ็กซ้าย ซึ่งเดิมทีมีเพียง แฟร์กล็องด์ เมนดี้ และ ดาบิด อลาบา ที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ ทำให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นในการปรับแท็กติก นอกจากนี้ ความสามารถในการเล่นเกมรุกของกูกูเรย่ายังสอดคล้องกับแนวทางของมูรินโญ่ที่ต้องการให้แบ็กข้างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมมากขึ้น การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกูกูเรย่าคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเชื่อว่าเขาจะได้รับเสื้อหมายเลข 3 ซึ่งเป็นหมายเลขที่เคยเป็นตำนานของ โรแบร์โต้ การ์โลส และคนอื่นๆ เมื่อย้ายมาอยู่ในถิ่นซานติอาโก เบร์นาเบว ความคาดหวังสูงมาก แต่ด้วยประสบการณ์ในระดับสูงของเขา เชื่อว่ากูกูเรย่าจะสามารถปรับตัวและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมได้อย่างรวดเร็ว แฟนบอลราชันชุดขาวต่างรอคอยที่จะได้เห็นผลงานของเขาในสนาม และหวังว่าการเสริมทัพครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลหน้
เรอัล มาดริด มาร์ก กูกูเรย่า เชลซี ฟาบริซิโอ โรมาโน่ ตลาดซื้อขายนักเตะ
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