Head Topics

Gawdland เผยเส้นทางสู่เวทีโลกและภารกิจสร้างแดร็กไทยให้เฉิดฉาย

บันเทิง News

📆4/6/2026 12:22 AM
📰ktnewsonline
130 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 63%

Gawdland แดร็กควีนผู้สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วม RuPaul's Drag Race UK vs The World ซีซั่น 3 เปิดใจถึงความสำเร็จ การนำเสนอวัฒนธรรมไทย และความหวังในการผลักดันวงการแดร็กไทย

ในการสัมภาษณ์พิเศษกับ Gawdland ถึงเส้นทางการเดินทางอันน่าทึ่งในรายการระดับโลก RuPaul's Drag Race UK vs The World ซีซั่น 3, Gawdland ได้เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการนำเสนอ วัฒนธรรมไทย สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก และความหวังที่จะผลักดันวงการแดร็กไทยให้โดดเด่นบนเวทีระดับสากล\ Gawdland หรือ ธราเทพ ทวีผล แดร็กควีน วัย 23 ปี เริ่มต้นเส้นทางในวงการแดร็กเมื่ออายุ 20 ปี ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากการแสดงที่ House of Heals เธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นว่า

“เรามีความฝันอยากหาเงินตั้งแต่เด็ก และแดร็กน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เราได้ เพราะเราชอบสิ่งนี้ และมีตัวอย่างให้เห็นมากมายว่าแดร็กสามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงได้จริง และตอนนี้เราก็กำลังทำมันอยู่” ชื่อ Gawdland มาจากการผสมคำ “ธรา” (แผ่นดิน) และ “เทพ” (God) ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเจ้าของ Gawdland เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมรายการ Drag Race Thailand season 3 และแม้ว่าจะไม่ได้คว้าชัยชนะ แต่เธอก็ได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าร่วม RuPaul's Drag Race UK vs The World ซึ่งเป็นรายการที่นำแดร็กควีนจากทั่วโลกมาแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่ง Queen of the Mothertucking World พร้อมเงินรางวัล 50,000 ปอนด์ และมงกุฎอันทรงเกียรติ\การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก Gawdland เล่าว่าการเตรียมตัวเป็นไปอย่างยากลำบาก ต้องเก็บความลับไว้เป็นอย่างดี และใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลในการสร้างสรรค์ชุดและอุปกรณ์การแสดง โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 1 ล้านบาทในการเตรียมชุด 20 ชุด โดยชุดที่แพงที่สุดคือชุดแม่มด ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการหล่อหน้า ทำให้ชุดมีมูลค่าหลักแสนบาท แต่ก็คุ้มค่าเมื่อได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก Gawdland ได้แสดงความสามารถในการทำชาเลนจ์ต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้าชัยชนะใน 3 อีพีแรก และไม่เคยต้องลงมาลิปซิงค์ในรอบคัดออกเลย RuPaul ผู้ดำเนินรายการยังแสดงความชื่นชมและหัวเราะให้กับ Gawdland เสมอ ทำให้ผู้ชมยกให้เธอเป็น “ลูกรักคนใหม่ของ RuPaul” Gawdland รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับนี้ และเข้าใจดีว่าการจะประสบความสำเร็จในรายการนี้ได้ ต้องทำให้ RuPaul ประทับใจ\การแข่งขันใน RuPaul's Drag Race UK vs The World Series 3 มีผู้เข้าแข่งขันจาก 7 ประเทศทั่วโลก ทำให้ Gawdland ได้เรียนรู้และสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมแดร็ก Gawdland สนิทสนมกับ Minty Fresh ตัวแทนจากฟิลิปปินส์เป็นพิเศษ และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งการลิปซิงค์ ทอล์คโชว์ การแสดง การด้นสด การแปลงโฉม และการตัดเย็บเสื้อผ้า Gawdland ยกให้การทำ Stand-up Comedy คู่กับ Mariah Balenciaga เป็นชาเลนจ์ที่ยากที่สุด เนื่องจากต้องแสดงตลกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่ของเธอ ชุดที่ Gawdland สวมใส่บนรันเวย์มักจะผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัว เช่น ชุดมวยไทย ชุดต้มยำกุ้ง ชุดกินรี ชุดปลากัด ชุดนางรำและหุ่นกระบอก ชุดธงชาติไทย และชุดไทยประยุกต์ Gawdland ภูมิใจที่ได้นำเสนอ “ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย” สู่สายตาชาวโลก และเป็นหนึ่งในผู้ชนะเพียง 3 คนจากเอเชียในประวัติศาสตร์ของรายการ RuPaul's Drag Race อย่างไรก็ตาม Gawdland ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนและลงทุนในวงการแดร็กไทย เพื่อให้ศิลปินไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ เธอกล่าวว่า “ขนาด Gawdland หาทุนเอง หา Resource เองทุกอย่างยังชนะได้ ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน วงการนี้จะไปได้ไกลอีกแค่ไหน

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-10 07:49:24