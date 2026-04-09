Gate.io เผย ETH Staking พุ่งทะลุสถิติใหม่ ท่ามกลางตลาดขาลง

Gate.io ประกาศความสำเร็จของบริการ ETH Staking ด้วยยอดรวมที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าตลาดคริปโตฯ จะเผชิญกับภาวะขาลงก็ตาม
ยอด ETH Staking บนแพลตฟอร์ม Gate.io พุ่งทะลุสถิติใหม่ สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการ Staking บนแพลตฟอร์ม แม้ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี กำลังเผชิญกับภาวะขาลง แต่บริการ ETH Staking ของ Gate.io ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยอดรวม ETH ที่ถูก Staking บนแพลตฟอร์มพุ่งทะลุสถิติใหม่ ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อ Twitter) เผยให้เห็นว่ายอด ETH Staking บน Gate.
io ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทะลุสถิติเดิมที่ 172,900 ETH ซึ่งเคยทำไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 การเติบโตนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่มีต่อบริการ Staking ของ Gate.io และความต้องการในการสร้างรายได้แบบ Passive Income ในช่วงที่ตลาดคริปโตฯ อยู่ในช่วงขาลง ยอดรวม ETH Staking บนแพลตฟอร์มเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 โดยเริ่มต้นที่ 147,400 ETH ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 162,300 ETH ในเดือนสิงหาคม 2568 และทะยานขึ้นสู่ 172,900 ETH ในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งเป็นสถิติเดิมที่ถูกทำลายลงไปในที่สุด ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของบริการ Staking ที่ Gate.io ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถนำ ETH ไป Stake และรับผลตอบแทนในรูปแบบ GTETH ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนเป็น ETH ได้ตลอดเวลา\ในขณะที่ราคา ETH กำลังเผชิญกับแรงกดดันในตลาดและซื้อขายอยู่ที่ $2,180.75 ลดลง 3.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บริการ Staking ของ Gate.io ได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้แบบ Passive Income บริการ Staking บน Gate.io มอบผลตอบแทนประมาณ 4% ต่อปี ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ที่ต้องการถือครอง ETH และรอคอยให้ราคาปรับตัวขึ้นในอนาคต บริการนี้มีความโดดเด่นตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่ซับซ้อน และผู้ใช้งานสามารถถอน ETH ออกจากระบบได้ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฝาก ETH ไว้กับแพลตฟอร์มรวมศูนย์ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและข้อจำกัดทางกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากการ Staking โดยตรงบนเครือข่าย Ethereum ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมกุญแจส่วนตัวของตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานควรพิจารณาถึงความผันผวนของตลาดและผลตอบแทนที่ลดลงจาก 5.71% เหลือ 4.11% ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป\การเติบโตของ ETH Staking บน Gate.io ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมตลาด ETH ในวงกว้างมากนัก สิ่งที่น่าจับตามองในระยะสั้นคือทิศทางราคาของ ETH หากราคาหลุดแนวรับสำคัญลงไปอีก อาจส่งผลให้ผู้ที่ Staking อยู่ตัดสินใจถอน ETH ออกมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดรวม ETH Staking ในอนาคต การตัดสินใจลงทุนในบริการ Staking ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบ รวมถึงเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ในตลาดคริปโตฯ บริการ ETH Staking ของ Gate.io เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2563 และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการสร้างรายได้แบบ Passive Income ในตลาดคริปโตฯ ที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ Staking ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภา
Gate.Io ETH Staking คริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน ตลาดขาลง
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ETH พุ่งกว่า 7% ทะลุ $2,200 ครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์Ethereum พุ่งกว่า 7.21% แตะ $2,233.37 ในวันที่ 8 เม.ย. 2569 ทะลุโซนสะสมระยะกลาง พร้อมปริมาณซื้อขายสูง 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ตลาดจับตาแนวต้านถัดไป
Read more »
ETH พุ่งกว่า 7% ทะลุ $2,247 ปริมาณซื้อขายแตะ $25,000 ล้านETH พุ่งกว่า 7.86% ในชั่วข้ามคืน แตะ $2,247.02 พร้อมปริมาณซื้อขายพุ่งแรงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ราคากำลังทดสอบโซนต้านสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตา
Read more »
ETH ร่วงหลุด $2,200: แรงขายยังมีอยู่จริง? โครงสร้างตลาดระยะกลางยังไม่ฟื้นตัวราคา Ethereum (ETH) ร่วงลงหลุด $2,200 ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่สูง บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ และโครงสร้างตลาดในระยะกลางยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้ ผู้เขียนวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา
Read more »
WETH พุ่ง 16 เท่าในวันเดียว สัญญาณบวก DeFi แม้ ETH ยังซึมWrapped Ethereum (WETH) พุ่งขึ้นอย่างผิดปกติถึง 16 เท่าในวันเดียว บ่งชี้ถึงการเติบโตของกิจกรรมใน DeFi แม้ราคา ETH ยังคงปรับตัวลง ข้อมูลออนเชนเผยให้เห็นถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
Read more »
ตลาดหุ้นฟื้นตัวหนุน Bitcoin: ทอม ลี ฟันธงผ่านจุดต่ำสุด, ETH หนุนตลาดกระทิงทอม ลี ผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat วิเคราะห์ตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวและผ่านพ้นความกังวลเรื่องสงคราม อาจเป็นปัจจัยหนุน Bitcoin ทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ โดยมี ETH เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนตลาดกระทิง แต่เตือนถึง Conflict of Interest ของผู้ให้ข้อมูล
Read more »