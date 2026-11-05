Gate.io เผย PoSEC มั่นใจ Cold Storage ครอบคลุมนักลงทุนกว่า 104%
Gate.io ยืนยันความพร้อมผ่านรายงาน PoSEC ชี้ Cold Storage ครอบคลุมสินทรัพย์ลูกค้าถึง 104.58% พร้อมยืนยันเป็นมาตรการเสริม PoR ไม่ใช่การแทนที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาด
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี Gate.io เปิดเผยข้อมูล Snapshot ล่าสุดเมื่อเวลา 07:00 น. ตามเวลาไทยของวันที่ 4 พ.ย. 2569 ซึ่งสอดคล้องกับเวลา 00:00 น. UTC โดยข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงสถานะความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าผ่านมาตรฐาน PoSEC ที่เน้นการแยกส่วนการจัดเก็บสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด
ความสำคัญของ PoSEC ที่แตกต่างจาก PoR
Lin Han จากทีม Gate.io ระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรฐาน PoSEC ออกแบบมาเพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงินของแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่ Proof of Reserves (PoR) ที่กระดานเทรดส่วนใหญ่ใช้อยู่ในช่วงหลังเหตุการณ์ล่มของตลาดเมื่อปี 2565 แม้ Proof of Reserves จะพิสูจน์ได้ว่าสินทรัพย์ของกระดานมีมากกว่าหรือเท่ากับหนี้สินต่อลูกค้า ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่มาตรการนี้ไม่ได้ระบุว่าสินทรัพย์เหล่านั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่ไหนและมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กมากน้อยเพียงใดAlso readBinance ฟื้นฟูสินทรัพย์ 98% ขยาย Proof of Reserves เป็น 44 โทเคน
ดังนั้น PoSEC จึงเข้ามารองรับช่องว่างดังกล่าวด้วยการวัดผลว่า Cold Storage สามารถครอบคลุมนักลงทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยแยกความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ที่เก็บแบบออฟไลน์กับ Hot Wallet ที่เชื่อมต่อกับออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์
รายละเอียดข้อมูล Cold Storage และสินทรัพย์สำรอง
ผลจากการตรวจสอบ Snapshot ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Cold Storage ครอบคลุมสินทรัพย์ของลูกค้าถึง 104.58% โดยในจำนวนนี้ 88.26% ของสินทรัพย์ผู้ใช้งานถูกเก็บรักษาแบบออฟไลน์อย่างปลอดภัย ส่วนอีก 11.74% ยังคงอยู่ที่ Hot Wallet สำหรับการหมุนเวียนปกติ
เมื่อมองในภาพรวมสินทรัพย์สำรองรวมของแพลตฟอร์มอยู่ที่ราว 8.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 118.49% ของหนี้สินต่อลูกค้าทั้งหมด ตัวเลขเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้ลงทุน
值得注意的是 สินทรัพย์ที่จัดเก็บใน Cold Storage บางส่วนไม่ใช่คริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์การเงินดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รับฝากอิสระ ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารความหลากหลายของพอร์ตfolios สำรอง
ข้อจำกัดและมาตรฐานอุตสาหกรรมในอนาคต
แม้ตัวเลขความมั่นคงทางการเงินจะดูแข็งแกร่ง แต่ Lin Han ย้ำว่า PoSEC เป็นเพียงเมตริกการรายงานทางคณิตศาสตร์เท่านั้น มิได้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยหรือการรับประกันตามกฎหมาย และไม่สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการกุญแจส่วนตัวภายในองค์กร หรือความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดของคนใน Gate.io ได้
นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองหรือบังคับใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลในขณะนี้อย่างเป็นทางการ แต่ Gate.io ได้ประกาศเปิดเผยสูตรคำนวณและวิธีการของ PoSEC ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
การกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กระดานเทรดรายอื่นนำมาตรฐานนี้ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานร่วมของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมในอนาคตอย่างยั่งยืน
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology